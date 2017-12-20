طائرات مسيّرة لحماية شبكة الأنابيب

النفط: رغبة ألمانية بتوسيع التعاون وتطوير العلاقات الثنائية

بغداد- شيماء عادل

بحث وزير النفط جبار علي اللعيبي مع السفير الألماني لدى بغداد سيريل جان نون سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز.ونقل بيان للوزارة تلقته (الزمان) امسعن اللعيبي تأكيده خلال استقباله نون (اهمية تعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما في مجال النفط والطاقة )، داعيا (الشركات الالمانية المتخصصة في صناعة النفط والغاز الى المشاركة في مشاريع تطوير الصناعة النفطية والغازية في العراق ).

ولفت الى ان (الوزارة تحرص على تهيئة البيئة المناسبة لعمل الشركات العالمية والتعاون معها لتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق الاهداف والمصالح المشتركة).

توسيع افاق

من جانبه، ابدى نون رغبة شركات بلاده في تعزيز وتوسيع افاق التعاون المشترك بين البلدين والعمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية. من جهة اخرى، اوعز اللعيبي الى الدوائر المعنية في الوزارة بوضع خطة متكاملة لانشاء منظومة لحماية شبكة الانابيب الممتدة داخل العراق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والطائرات على ان يتم المباشرة بتنفيذها خلال الربع الاول من العام المقبل، بحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، الذي اوضح في بيان أن (الوزارة تخطط لاستخدام طائرات مسيرة لمراقبة الانابيب الممتدة في مساحات شاسعة من العراق ووضع اجهزة مراقبة وكامرات متطورة لتامين الحماية لخطوط ألانابيب الخاصة بنقل النفط ونقل المشتقات النفطية والغاز) مشيرا الى ان (توجيهات اللعيبي تقضي بالمباشرة بالعمل بهذا النظام خلال الربع الأول من العام 2018 ). واضاف جهاد ان (هذه الخطة ستكون لها مردودات مالية واقتصادية كبيرة من خلال المحافظة على الثروات النفطية من العبث والتخريب)، لافتًا الى أن (اللعيبي وجه المسؤولين بالوزارة بالإسراع في اعداد أوراق الاحتياجات الخاصة بهذه الخطة ودعوة الشركات المتخصصة في تجهيز منظومات الحماية للأنابيب والمنشآت النفطية).

الى ذلك استقبل رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم اللعبي في مكتبه مشيدا بـ(الجهود التي بذلتها الوزارة للارتقاء بالإنتاج النفطي ومعدلات التصدير)، مشيرًا الى ان(هذه الزيادات ساهمت برفد الموازنة بأموال إضافية في وقت أحوج ما يكون فيه المواطن إلى السيولة المالية فضلا عن جهودها في استثمار الغاز).ونقل بيان لمكتب الحكيم تلقته (الزمان) امس عنه تأكيده (أهمية مواصلة الجهود والاهتمام بموظفي القطاع النفطي وباقي القطاعات والارتقاء بالملاكات).

تخفيف اعباء

مشددا على (رعاية محافظة البصرة لتخفيف الأعباء التي تعانيها المدينة من المحرمات النفطية والآثار البيئية وحل إشكالية الآبار المشتركة مع دول الجوار وفتح منافذ جديدة للتصدير عبر دول الجوار وتسخير إمكانية الوزارة لخدمة أبناء الشعب العراقي). ولفت الحكيم الى (أهمية التنسيق مع الدول المنتجة للنفط للإبقاء على الأسعار ضمن سقفها المعقول اضافة إلى أهمية التعامل مع العراق بطريقة تحفظ حصته كونه يعاني من تبعات المواجهة مع الإرهاب التي خاضها نيابة عن العالم).