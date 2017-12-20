تأكيدات نيابية بإستحالة تمرير الموازنة

أوغلو لـ (الزمان): الحكومة ستستخدم صلاحيتها بصرف المبالغ شهرياً خرقاً للقانون

بغداد- شيماء عادل

اكد مقرر مجلس النواب نيازي اوغلو استحالة تمرير موازنة العام المقبل لعدم وجود اي توافق سياسي بشأنها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيمارس صلاحياته لصرف الاموال المطلوبة بشكل شهري. فيما رجح عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي عدم تمرير الموازنة العامة للعام المقبل وتكرار سيناريو عام 2014. وقال اوغلو لـ (الزمان) امس ان (المباحثات السياسية بين الكتل السياسية لم تحسم الامور لصالح تمرير قانون موازنة العام المقبل بسبب اعتراض اتحاد القوى على مبالغ اعمار المناطق المحررة وكذلك الحال في التحالف الكردستاني بشان خفض حصة الإقليم فضلا عن اعتراض نواب التحالف الوطني بشأن نسبة البصرة). واضاف أن (البرلمان لا يمكنه طرح مسودة القانون كقراءة أولى وثانية إلا بعد انتهاء العطلة التشريعية بداية العام المقبل ما يعني ان الحكومة مجبرة على صرف رواتب الموظفين واحتياجات المواطن دون موازنة). وتابع اوغلو أن (رئيس الوزراء حيدر العبادي سيستخدم قانون 1/12 لتسيير الامور المالية للدولة بشكل شهري كتأمين الرواتب والمستحقات الخدمية بداية كل شهر).وقال الدراجي في تصريح امس ان (الموازنة العامة للعام المقبل 2018 لازالت تحمل بطياتها الكثير من المشكلات والمعرقلات، وأتوقع تكرار سيناريو عام 2014 الذي لم يشهد تمرير الموازنة).واضاف ان (المشكلات الاكبر تكمن في الرؤية الحكومية التي تجسدت في الموازنة منها تكبيل الاجيال القادمة اعباء مالية باهظة ومشكلات في تبويب الصرف واخرى تتمثل بالصلاحيات غير المنطقية التي منحتها الحكومة لنفسها).وأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي عن تخصيص الحكومة 400 مليار دينار كموازنة استثمارية في 2018 لعموم المحافظات بما فيها الإقليم، فيما أشار إلى أن موازنة بغداد وحدها كانت أكثر من تريليون دينار عام 2017. وقال رئيس كتلة مستقلون النيابية صادق اللبان في تصريح امس (لم نبلغ بشكل رسمي حتى الان بوجود جلسة استثنائية او طارئة لمجلس النواب حتى الان). مبينا أنه (كانت هناك معلومات تفيد بانعقاد جلسة استثنائية).وأضاف اللبان، أنه (يفترض ان تكون هناك جلسة استثنائية لكن لا يوجد تبليغ رسمي بهذا الأمر حتى الان).

تعديل فوائد

من جهة اخرى قال الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان خطوة مصرف الرافدين بتعديل فوائد حسابات المواطنين وزيادة نسبتها الى تسعة بالمئة وسيلة لجذب الاموال واعادة الثقة بين الجانبين. واكد الامين لـ(الزمان) امس ان (قيام المصرف بزيادة نسبة الفائدة وزيادتها الى تسعة بالمئة تهدف لجذب المواطنين او اصحاب الاموال الذين يكتنزون اموالهم في المنازل ودفعهم لايداعها في مقابل الحصول على الفائدة), مبينا ان (هذا الاجراء يساعد على اعادة الثقة بالمصارف), مبينا ان (الخطوة انفرد بها المصرف , اما المصارف الاخرى لا زالت نسبة الفائدة تبلغ نحو 4 بالمئة), مشيرا الى ان (سحب الاموال من المواطنين تفيد المصرف بعمليات طرح القروض لفئات اخرى لتدوير الكتلة النقدية).

حساب توفير

وكان المصرف قد اعلن عن تعديل أسعار الفائدة لحسابات التوفير الممنوحة للمواطنين. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان امس انه (تقرر تعديل سعر الفائدة للمواطنين الذين يودعون أموالهم بالمصرف بالدينار او الدولار), وأشار الى ان (فوائد الائتمان قصيرة الأجل لمدة سنة تبلغ 9 بالمئة ولاسيما ان فوائد المصرف الخاصة بحسابات التوفير تبلغ 4 بالمئة).

من جهة اخرى أوعز المصرف الى فروعه في بغداد والمحافظات الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بصرف الرواتب للمتقاعدين. وتابع البيان انه (تم توجيه فروع المصرف بالالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بصرف الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والتأكد من تسليم الراتب الى المتقاعد نفسه او وكيله القانوني), داعيا الى (أخذ بصمة إبهام المتقاعد والتوقيع على قوائم الصرف لضمان صرف الرواتب لمستحقيها والحفاظ على المال العام). من جهة اخرى خولت وزارة المالية الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحيات الصرف كافة خلال الشهر المقبل بنسبة 12/1 بسبب تأخر مجلس النواب في إقرار موازنة العام المقبل. وجاء في تعميم الوزارة ان (الصرف يكون من المصروفات الفعلية للعام الجاري المتعلقة بالرواتب والمخصصات والأجور والمكافآت التقاعدية وخدمات الديون والنفقات الجارية وذلك لغرض تسديد الالتزامات والنفقات الامنية عدا المشاريع الاستثمارية المستمرة), مؤكدا (الاستمرار في توقف التعيينات في الوزارات كافة بالاضافة الى ايقاف التنقلات بين الوزارات وكذلك العلاوات والترفيعات للموظفين), مشيرا الى (ايقاف المناقلات بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على ان تجري فقط لاغراض التسوية القيدية), داعيا الوزارات الى (مفاتحة دائرة المحاسبة لغرض تمويل رواتب منتسبي الشركات التابعة للوزارة ممن تعاني عجزا بمواردها الذاتية التي ظهرت في الحسابات الختامية بدلا من التوجه الى المصارف الحكومية للاقتراض من اجل تغطية الرواتب).