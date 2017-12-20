مشروع لتطوير القطاع الإداري – خالد عبد الكريم

جميعُنا اليوم يعاني مظاهرِ الفْسادِ الإداري في جلّ مؤسساتِ الدولة العراقية ، وإن الحكوماتِ المتعاقبةِ عجزتْ تماماً عن حلِّ هذه المشكلات في العراق الجديد ، فجميع مؤسسات الدولة اليوم تنخرُ فيها آفاتَ الفسادِ بكل صورِه وأشكالِه ! لأن ما ينقصنا اليوم هو الفكر السليم والنظام السلس والمنضبط لكبحِ جماحِ الفساد والفاسدين وإستعادة الهيمنة على مؤسساتِ الدولة. من خلالِ هذا المشروع البسيط الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات ويقضي على الفسادِ الإداري في البلدِ تماماً؛

وإن هذا المشروع معروضٌ للإستثمارِ وهو من أهم الأهداف التي أسعى لتحقيقها في حياتي الخاصة، وأتمنى لهذا المشروع العظيم ان يرى النورَ قريباً إن شاء الله..

فكرة المشروع هي:

إنشاء شركة صغيرة متخصصة في “مجال الإدارة حصراً” وإنجاز المعاملات بكافةِ انواعها، وتكون هذه الشركة حلقة الوصل بين المواطنين ودوائرِ الدولة كافة .

حيث يعملُ المواطنُ على مراجعةِ فروع ومكاتبِ الشركةِ في جميع المحافظات، وذلك من خلالِ الإتصال على أرقامِ هواتف الشركة التي سيعملُ من خلالِها الموظفون على أخذِ بياناتِ المواطن، ويتمُّ إرسال موظف له من الشركةِ لأخذِ كافةِ المعلومات والمستمسكات الرسمية لإنجاز معاملتِه الخاصة .

بعدها يتمُّ تسليمها إلى مندوبِ الشركةِ في الدائرةِ المعنية ، ومن خلال هذا المندوب يتم إنجاز المعاملة بالشكلِ القانوني المطلوب والنزيه، وبالمقابلِ مبلغٌ بسيط جداً من المالِ لا يتجاوزُ أجورَ النقلِ التي ممكن أن يصرفَها المواطنُ عند مراجعاته المتكررة لتلك الدائرة المعنية..

فبهذا المشروع نكون قد حققْنا الفوائدَ التالية…

1- توفيرُ الوقتِ والجهد على المواطنين ، وكذلك نمنعُ الزّحامَ الموجود في دوائرِ الدولة.

لكي لا نسمحُ بتأخيرِ وقتِ الإنجاز للمعاملاتِ حتى لا يتم إستغلال المواطن من خلالِ السماسرةِ والمعقبين والوسطاء ، وذلك عن طريقِ الرشوةِ وطرق الإحتيال المشبوهة الأخرى. وأيضاً لكي لا يعاني المواطنُ الكبير في السنِ والمريضِ عناءَ السفرِ والمراجعاتِ والإنتظار لأجلِ إنجاز معاملته المطلوبة ..

2- من أهم أهداف المشروع هي القضاءُ على مظاهرِ الفسادِ الإداري والمحسوبـيــةِ المنتشرةِ في مؤسساتِ الدولة ، وكذلك القضاء على ما يسمى بالوسيطِ أو السمسار والمعقب،

وأيضاً توفير الجو الملائم للموظفِ الحكومي الذي لن يعاني بعد تطبيق هذا النظام مشــــــــكلةِ زحام المواطنين والمراجعين، بل سيستقبلُ المعاملاتَ من خلالِ مكتب مندوب الشـــــــــركة وموظفيه بكل بساطة؛ وبكل هدوءِ تُنجَزُ المعاملاتَ وبلا اي ضغوطٍ أو خرق قانوني آخر..

3- توفير الأموال للمواطنين بحيث لا يتكلفُ المواطنُ مبالغ مالية باهظة للنقلِ بالذهابِ والإيّابِ لعدةِ مراتٍ ، أو إنهُ ممكن أن يسقطَ ضحيةً للمحتالين فيجبر على دفع مبالغ طائلة في سبيل إنجاز معاملته البسيطة..

4- تشغيل عدد كبير جداً من الشـــــــــبابِ في هذا المشروع ؛ الذي أنْ تحققَ ولو بشكلٍ جزئي.

فممكن أن ينطلقَ بمحــــــــافظةِ أو اثنتين للتجربةِ ، ثم يبدأُ بالانتشارِ الى باقي المحافظات . أؤكد سيكون له تأثيــــــــــرٌ كبيرٌ جداً في نجاحِ الجــــــــــانبِ الإداري والقضاء على الفـــــــساد في العراق بشكلِ عام..

5- هدفُ المشروعِ في المستقبلِ ؛ هو تحولُ العمل الإداري إلى العملِ بالنظامِ الإلكتروني البحت.

وهذا يتحققُ بشكلٍ بسيط جداً إذا ما تحققَ هذا المشروع المهم الذي سيخلق طفـــــــــرة نوعية في تطوير العمل الإداري للمؤسسات العراقية ..

وفي الختامِ أتمنى أن يصلَ هذا المشروع إلى أُناسٍ تريد أن تخدمَ البلدَ ،وتعملَ على تطبيقِ هذه الفكرة البسيطة وسأكونُ أنا شخصيا جزءا منها إن شاء الله لو سنحتْ لي الفرصةُ.

كـــــــوني لازلتُ باحـــــــثاً عن عملٍ ؛ ولديّ شـــــهادة بكالوريوس في الإدارة والإقتـــــــصاد لازالت مــــــــعلقة على الجـــــــــدار منذُ ثمـــــــــانية أعوام على التوالي .

أتمنى يحدث ذلك حتى لو كان