من شباك طائرة ترتفع – نوزاد حسن

من شباك طائرة ترتفع القي نظرة على بغداد.في الواقع لا ارى شيئا مميزا الا البيوت المتناثرة في رقعة طينية جافة قليلة الاخضرار وغير عصرية وباهتة المعنى ايضا.واتساءل والطائرة تندفع الى اعالي الغيوم كم مسؤولا جلس في مكاني ونظر الى ما نظرت الي،واحس بانه خان بلده وسرقه ودمره.

اتساءل كم مسؤولا اعتصر الحزن قلبه لان المنظر الذي تتركه الطائرة ويصغر شيئا فشـــــــــيئا هو ملاح لخـــــــــراب لا يمكن تطويقه لان الفســــــــاد في العراق صار وظيفة يدفع الانسان ثمنها غاليا.

ويبدو ان هناك من يشتري الاشياء الرخيصة بثمن غال جدا.مثلا هناك من يفضل البقاء في المنصب وهو يعرف انه يتسول كل يوم من ايام منصبه.وحين ينتهي اليوم يفكر بما سيـــــــــحدث في اليوم التالي.

اذن هي لعبة الانسان الذي يريد ان يحتفظ بشرف المنصب مقابل اذلال الكرامة او الموافقة على ارتكاب مخالفات،وان كان مظهر هذا الشخص وعنوانه مهما في نظر موظفيه ليس كلهم وانما نسبة كبيرة منهم.

افكر دائما برقعة الخراب كيف لا يراها مسؤول وهي تحت عينيه مباشرة.لكني لا اشك بان ذلك المسؤول حين يجلس في كرسيه وطائرته الخاصة فانه يغيب عن دنيا الفقراء ليحلق في سماء العيون التي تنظر اليه باعجاب..

هو يسافر عن واقع البـــــــــؤس الى واقع الوجــــــاهة،ونظرات الاعجاب التي يلاحظها ينتعش بها.لذا فانا اظن ان كثيرا من المسؤولين ما زالوا حالمين وبانهم تحولوا الى وجوه تتسابق الرقاب لرؤيتهم.

ومن هنا استغرب كيف يمكن ان ينبهر شخص بمسؤول يتمتع بكل هذه الامتيازات ثم يلتقط هذا المواطـــــــــن او ذاك صورة معه.حدث هذا امامي وكأن من يفعل ذلك يعيش احلى ايام حياته لان العدالة تقدم له غير ناقصة.

وبعد ان يجلس المسؤول قرب نافذة طائرته الخاصة ويرى البؤس الطينـــــــــي لوجه بغداد يسخر من ســــــــذاجة كل الذيــــــــن يصفقون له،ثـــــــم يدير وجهه عن منظر بغداد وهي تغــــــــــيب عن النظر كـــــــنقطة بلا معنى بعد ان تغيب الطائرة بغيوم كالقطن.