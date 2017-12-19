اتساع التظاهرات المناهضة للفساد في السليمانية والرصاص يفرق المتظاهرين

السليمانية – الزمان

اعلن مصدر طبي ان خمسة متظاهرين قتلوا واصيب ما لا يقل عن 70 اخرين بالرصاص الثلاثاء خلال تظاهرة في بلدة شمال السليمانية في اقليم كردستان العراق. وقال طه محمد المتحدث باسم دائرة الصحة المحلية للصحافيين ان «المتظاهرين اشعلوا النار في مقري الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني في رابارين. وتبع ذلك اشتباكات مع الشرطة التي اطلقت النار، ما ادى الى سقوط خمسة قتلى و70 جريحا على الاقل». تواصلت التظاهرات في اربع مدن في اقليم كردستان العراق صباح الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي للمطالبة باقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي.

واندلعت التظاهرات في مدن حلبجة ورانية وكفري في السليمانية و كويسنجق التابعة لمحافظة اربيل.

واضرم المحتجون النار بقائمقامية بلدة كويسنجق الواقعة تحت هيمنة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يقوده الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني. وفي مركز مدينة السليمانية نجحت قوات الامن في تفريق المتظاهرين بعد اطلاق عيارات نارية في الهواء، ومنعتهم من التجمع في ساحة السراي، موقع التظاهر. وقال نزار محمد احد منظمي التظاهرات في السليمانية لفرانس برس «صباح اليوم اجتمع متظاهرون وسط السليمانية، لكن قوات الامن وصلت وقامت بمحاصرتهم وفرقتهم». وانتشرت قوات الامن بكثافة في موقع التظاهرة والشوارع الرئيسية وقرب مقار الاحزاب الرئيسية.

ويطالب المتظاهرون الذين خرجوا بالآلاف باقالة الحكومة وملاحقة الفادسين.

وفي بلدة كفري جنوب مدينة السليمانية ، رشق المتظاهرون مقرا للحزب الديموقراطي الكردستاني بالحجارة، فيما قام عناصر الامن باطلاق النار في الهواء لتفريقهم. وقال احد المتظاهرين وهو شاب جامعي في كفري، مخاطبا حكومة الاقليم «لم تستطيعوا الدفاع عن المناطق المتنازع عليها (واليوم) لا تستطيعون ادارة النصف الباقي».» في اشارة الى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادتالحكومة الاتحادية السيطرة عليها مع مناطق اخرى. وفقدت السلطات الكردية التي كانت تسيطر على الابار النفطية في كركوك نحو ثلثي الكميات التي كانت تصدرها بشكل أحادي وبدون موافقة سلطات بغداد، بعد اعادة انتشار الجيش العراقي في هذه المنطقة في 16 تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة في الاقليم على وقع الازمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها سكانه جراء تمسك رئيس الاقليم مسعود بارزاني باجراء استفتاء في 25 ايلول/سبتمبر بهدف الاستقلال عن باقيالعراق، ما دفع الحكومة المركزية لاتخاذ اجراءات عقابية للتمسك بوحدة البلاد. ومن ابرز الاجراءات العقابية غلق المطارات في اربيل والسليمانية واجبار المسافرين على المرور ببغداد قبل التوجه الى الاقليم.

وتندرج تظاهرة الاثنين ضمن سلسلة تظاهرات شهدها الاقليم للمطالبة بمستحقات الموظفين الحكوميين والكوادر التعليمية في الاقليم.

ولم يتسلم الموظفون في حكومة الاقليم رواتبهم منذ ثلاثة اشهر، وتقوم السلطات في الاقليم هذه الايام بدفع رواتب شهر ايلول/سبتمبر الماضي.

كما يعاني القطاع من ركود اقتصادي وازمة حادة، الامر الذي دفع عشرات الشركات المحلية الى إغلاق ابوابها، وفقا لمراسل فرانس برس.