 مباشرة التحقيق مع أحمد شفيق 

القاهرة – مصطفى عمارة

فى الوقت الذي بدأ فيه النائب المصري العام تحقيقاته مع الفريق احمد شفيق فى البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم يتهم فيه الفريق باثارة الرأى العام عبر اصدار بيانات تحريضية معادية للامن القومى من قنوات معاديه لمصر وعلى راسها قناة الجزيرة ، طالب شفيق السلطات المصرية بتوضيح موقف ثلاثة من انصاره تم القبض عليهم واعتبر ان ذلك سابقة خطيرة فى الحياة السياسية. واوضح اللواء رؤوف السيد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ان الثلاثه الذين تم القبض عليهم ليسوا أعضاء فى الحزب وان التهمة الموجهه اليهم الدعوة الى مظاهرة تأييد لشفيق، واوضح اللواء رؤوف السيد فى تصريحات خاصة للزمان ان شفيق طالبه باعداد تقريرعن اتجهات الراى العام وموقف الاحزاب السياسية قبل اتخاذ قراره النهائي من الترشيح فيما اوضح خالد العوامي المتحدث الرسمى باسم الحزب بانه سواء ترشح الفريق ام لم يترشح فان الحزب سيشهد تطوراً نوعياً من حيث الاداء السياسى والمشاركه الفعليه ،ونفى العوامي الانباء التى ترددت عن تراجع شفيق عن الترشح مؤكدا ان القرار لازال قيد الدراسة، كما نفى الانباء التي ترددت عن تواصله مع جماعة الاخوان لدعمه فى الانتخابات مؤكدا ان الفريق يتعرض لحملة شرسة من وسائل الاعلام طالباً ان يكون هناك حياد اعلامي بين المرشحين .