ماكرون منزعج من اتهامات الأسد لفرنسا بـدعم الارهاب في سوريا

المعارضة لـ(الزمان): النظام يتوقع خطوة غير محسوبة من باريس في المرحلة الانتقالية

دمشق- باريس – الزمان

وجه الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين انتقادات حادة الى فرنسا التي اتهمها بـ»دعم الارهاب»، معتبراً أنه «لا يحق لها التحدث عن السلام» في بلاده، على خلفية مواقف عدة صدرت من باريس اتهمت دمشق بعرقلة جهود تسويةالنزاع. وقالت مصادر المعارضة لمراسل الزمان في باريس ان سبب الاتهامات الصادرة عن الاسد هو معلومات عن تحضيرات غير معلنة في باريس لشخصيات سيكون لها حصة في تقاسم السلطة بعد عام ٢٠١٩ حيث يتم الحديث في الكواليس الدولية عن توافق روسي امريكي لبدء مرحلة انتقالية جديدة ملزمة لدمشق والمعارضة معاً .واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء «غير مقبولة» الانتقادات الشديدة اللهجة التي وجهها الرئيسالسوري بشار الأسد الاثنين إلى فرنسا التي اتهمها بـ»دعم الإرهاب». وقال ماكرون للصحافيين بعد استقباله الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ «كنا ثابتين على موقفنا منذ البداية» بتركيز الحرب ضد عدو واحد هو تنظيم الدولة الإسلامية، في وقت تشارك فرنسا في التحالف الدولي الذيتقوده واشنطن ضد التنظيم في سوريا والعراق. وتابع «لذلك فإن التصريحات لم تكن مقبولة» لأنه «إن كان هناك من قاتل ويمكنه الانتصار بحلول نهاية شباط/فبراير، فهو التحالف الدولي». وقال «لا أعتقد أنه بالامكان بناء سلام دائم وحل سياسي بدون سوريا والسوريين، ولا أعتقد في المقابل أن سوريا تتلخص ببشار الأسد». ووصف ماكرون كلام الرئيس السوري بأنه «في غير محله» مشيرا إلى أن وزير الخارجية جان إيف لودريان رد عليه الاثنين من واشنطن بالقول «حين يقضي شخص وقته يرتكب مجازر بحق شعبه، فهو يلزم بصورة عامة المزيد منالتكتم». وقال الأسد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عقب لقائه وفداً روسياً في دمشق «فرنسا كانت منذ البداية رأس الحربة بدعم الارهاب في سوريا ويدها غارقة بالدماء السورية منذ الأيام الأولى، ولا نرى أنهم غيرواموقفهم بشكل جذري حتى الآن .

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا، أعلنت فرنسا دعمها للمعارضة السورية وطالبت مرات عدة بتنحي الاسد عن السلطة، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. وإثر الاعتداءات التي استهدفت باريس في العام 2015، تراجعت حدةالموقف الفرنسي من النظام السوري بعدما باتت اولوية باريس محاربة التنظيمات الجهادية في العراق وسوريا. واعتبر الأسد أن الفرنسيين «ليسوا فى موقع أو موقف يقيم مؤتمراً يفترض بأنه مؤتمر للسلام» مشدداً على أن «من يدعم الارهاب لا يحق له أن يتحدث عن السلام، عدا عن أنه لا يحق لهم أن يتدخلوا في الشأن السوري أساسا». وتأتي تصريحات الأسد غداة اعتبار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن «المطلوب اذن التحدث الى بشار ومن يمثلونه»، مشدداً على أن هذا لن يعفيه «من أن يحاسب على جرائمه أمام شعبه، أمام القضاء الدولي».

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان على دور فرنسا منذ الايام الأولى لتشكيل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال لودربان للصحافيين خلال زيارته واشنطن «السيد بشار الاسد حقا لا يبدو في موقع قوة لاثبات موقف سياسي طالما انه لا يزال يعتمد على ايران وروسيا».

واضاف ان النظام السوري لا «دروس» لديه ليعطيها لباريس.

وتابع «انه التحالف الذي مهد الطريق للنصر».

وأسف المبعوث الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس لـ»اضاعة فرصة ذهبية»، منتقداًً رفض الحكومة السورية التحاور مع المعارضة.

وتعول دمشق على مؤتمر حوار سوري تعتزم موسكو تنظيمه في سوتشي في الشهرين المقبلين، من دون تحديد موعده، الأمر الذي تعتبره المعارضة السورية وقوى غربية محاولة «التفاف» على مسار جنيف.