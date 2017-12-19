الدول العربية ستطلب قراراً ملزماً من الجمعية العامة لمواجهة الفيتو الأمريكي  

بنس يؤجل زيارته الى مصر واسرائيل

القاهرة- نيويورك- الزمان

اكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الثلاثاء ان الدول العربية ستطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة تمرير قرار «ملزم» يدين الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وقال ابو الغيط في تصريحات للصحافيين ان «الدول العربية سوف تتوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة لتمرير القرار تحت بند +الاتحاد من أجل السلم+ ليصير قراراً مُلزماً لكل مؤسسات الأمم المتحدة». وتابع ان «هناك سبلا متعددة يجري دراستها على الصعيدين الفلسطيني والعربي من أجل التعامل مع أية تبعات سلبية للقرار الأميركي» بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وعبر الامين العام للجامعة العربية عن «بالغ استيائه» لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لاجهاض مشروع قرار دولي يدين الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. واعتبر ابو الغيط ان «النهج الأميركي يتسبب في مزيد من العُزلة للولايات المتحدة»، مضيفا ان «استخدام الفيتو في مواجهة 14 صوتاً يكشف عن تحدٍ أميركي صارخ لحالة واضحة وربما نادرة من الإجماع الدولي». من جهةاخرى علن البيت الابيض الاثنين تأجيل زيارة نائب الرئيس الاميركي مايك بنس المثيرة للجدل الى منطقة الشرق الأوسط وسط الاحتجاجات المستمرة على قرار واشنطن المتعلق بالقدس واستعداد الادارة الاميركية للتصويت الحاسمعلى القانون الضريبي الجديد. وكان من المقرر ان تبدأ زيارة بنس الى مصر واسرائيل الثلاثاء، لكن تم تأخيرها الى منتصف كانون الثاني/يناير المقبل ما يسمح لبنس بالبقاء في واشنطن في حال كان هناك حاجة لصوته في مجلس الشيوخ لاقرار اصلاحاتالرئيس دونالد ترامب الضريبية. واستخدمت الولايات المتحدة الاثنين حق الفيتو لمنع صدور قرار عن مجلس الامن يندد بالاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل، وبدت واشنطن معزولة تماما دوليا بعد ان صوت باقي الأعضاء الأربعة عشر لصالح مشروعالقرار. وكانت مصر قدمت مشروع القرار الخاص بالقدس والذي يحذر من «التداعيات الخطيرة» للقرار الاميركي بالاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لاسرائيل، ويطالب بالغائه، بعد عشرة ايام على اعلانه من قبل الرئيس الاميركي دونالدترامب. وبعد الفيتو الاميركي اعلن الفلسطينيون عزمهم اللجوء الى الجمعية العامة حيث لا يحق لاي دولة استخدام الفيتو.