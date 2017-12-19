  توافق روسي صيني على (امبريالية) تقرير الاستراتيجية الأمنية الأميركية

بكين- موسكو — الزمان

نددت بكين الثلاثاء بالتقرير حول استراتيجية الأمن القومي الأميركية الذي نشر الاثنين، منتقدة «ذهنية الحرب الباردة» التي تتبعها واشنطن إذ صنفت الصين في فئة دولة «غريمة». وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ خلال مؤتمر صحافي أن «أي بلد أو أي تقرير يشوه الحقائق أو يتعمد الافتراءات لن يحقق نتيجة». وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تزايدا في المواضيع الخلافية مثل التجارة، اذ اتخذت الولايات المتحدة خطوات غير مسبوقة لاجراء تحقيقات في بضائع مصنوعة في الصين وزيادة الرسوم عليها. واستراتيجية ترامب — التي استغرق وضعها 11 شهرا — تذهب الى حد اتهام الصين «بتقويض امن وازدهار» الولايات المتحدة والسعي لازاحتها من آسيا. وقالت المتحدثة الصينية «نحض الولايات المتحدة على التوقف عن تشويه نوايا الصين الاستراتيجية بصورة متعمدة، والتخلي عن مفاهيمها التي عفا عليها الزمن مثل ذهنية الحرب الباردة». ودافعت هوا بقوة عن السياسة الخارجية لبكين. وقالت «ان الصين لن تسعى لتحقيق نموها على حساب مصالح دول اخرى». وأضافت «وفي الوقت نفسه لن نتخل عن حقوقنا الشرعية ومصالحنا». وتتناقض الاستراتيجية الامنية مع الاجواء الودية التي طبعت أول زيارة دولة لترامب الى بكين في تشرين الثاني/نوفمبر عندما حظي باستقبال حافل وأغدق المديح على الرئيس شي جينبينغ.

كما ندد الكرملين الثلاثاء بـ»الطابع الامبريالي» للتقرير حول استراتيجية الأمن القومي الأميركية الصادر الاثنين، متهما واشنطن بالتمسك بـ»عالم أحادي القطب». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن «الطابع الإمبريالي لهذه الوثيقة يبدو جليا، وكذلك رفض التخلي عن عالم أحادي القطب، رفض يتسم بالإصرار»، مشيرا إلى أن السلطات الروسية «لا يمكن أن تقبل بأنيعامل البلد على أنه تهديد لأمن الولايات المتحدة». واضاف بيسكوف «هناك نقاط ايجابية متواضعة» مشيرا بشكل خاص الى «رغبة (واشنطن) بالتعاون مع روسيا في المجالات التي تتوافق مع مصالح الاميركيين». وقال «هذا ينطبق ايضا على مقاربتنا لان موسكو تسعى الى التعاون مع الولايات المتحدة حيث يفيدنا الامر». ويؤكد التقرير حول استراتيجية الامن القومي الذي نشره البيت الابيض الاثنين ان روسيا «تحاول اضعاف النفوذ الاميركي في العالم وخلق انشقاقات مع حلفائنا وشركائنا». لكن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وجه مؤشرات متناقضة عند عرضه هذه «الاستراتيجية حول الامن القومي» غذ وصف روسيا والصين بـ»قوتين غريمتين» لكنه سرعان ما عبر عن رغبته في بناء «شراكات كبرى» مع هاتين الدولتين.