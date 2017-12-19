أصالة نجمة إحتفالات البحرين في العيد الوطني 

المنامة- الزمان

‎اختتمت المغنية السورية أصالة احتفالات العيد الوطني للبحرين بحفل غنائي حاشد أحيته على مسرح حلبة البحرية الدولية.

‎و أشعلت اصالة حماس الحضور بباقة من أجمل أغانيها، وتألقت على المسرح بطلّتين مبهرتين، الأولى كلاسيكية وردية، أشعّت فيها الفنانة السورية أناقة ونعومة،وحملت توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، بينما اختارت ان تكون أكثر شباباً بـ«لوك» كاجول في إطلالتها الثانية، والتي ارتدت فيها «جينز» مع سترة باللونالزيتي الغامق.

‎وتولى الجرسون تصفيف شعر اصالة، مصفف الشعر أحمد حمزة، حيث أبدع في اظهار الفنانة بشكل جذاب، في الوقت الذي تزينت الفنانة السورية بماكياج قويبأنامل الماكيير محمد حداد، و خضعت الفنانة لجلسة تصوير قبل صعودها على المسرح بكاميرا المصور الفوتوغرافي محمد فيفد.

‎وفي تعليق على صورة من الجلسة، أعربت الفنانة الحاصلة على الجنسية البحرينية عن سعادتها بأجواء الحفل في تعليق كتبت فيه: «حقيقي هالحفله كانت متلالحلم … ناس كتير وكلهم راقيين وسمّيعه … استمتعت بالوقت وفرحت وعيّدت بعيد البحرين وطني الحبيب …ودائماً الحمد لله على المحبّه».