فيلم لبناني يقترب من أوسكار الأفلام الأجنبية

باريس – الزمان

وصل الفيلم اللبناني قضية رقم 23، للمخرج زياد دويري إلى القائمة القصيرة في التنافس لترشيحات جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي 2017 ليكون بذلك الفيلم العربي الوحيد ضمن تسعة أفلام ضمتهم القائمة، والفيلم من بطولة عادل كرم وكامل الباشا ودياموند بو عبود وريتا حايك ويتناول قصة خلاف عابر ينشب بين لبناني وفلسطيني في لبنان يتطور سريعاً إلى قضية تنظر أمام المحكمة ويتحول الأمر إلى قضية رأي عام تثير الانقسامات والنزعات الطائفية والسياسية في البلد، وشارك الفيلم في مهرجانات عديدة خلال 2017 منها مهرجان البندقية السينمائي الذي منح كامل الباشا جائزة أفضل ممثل.