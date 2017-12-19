برامج راقية لحماية شبكات الانترنت

واشنطن – الزمان

مع مجيء العام الجديد، ينبه خبراء الحماية الإلكترونية على ضرورة أن يبدأ مستخدمو الإنترنت في التفكير بشأن الخصوصية والحماية على نحو أكثر جدية. وقد زاد معدل الهجمات الإلكترونية خلال عام 2017 بمقدار الضعف عما كانت عليه في 2016، وتقدم شركة عالمية معروفة قائمتها لأفضل تطبيقات الحماية والخصوصية لعام 2018. ‏1- Signal يقدم تشفيرا من طرف لآخر لحماية كل الاتصالات. ويمكن للتطبيق كذلك التحقق من هوية الشخص، الذي تراسله ونزاهة قناة التواصل المستخدمة. عند المراسلة النصية لغير مستخدمي Signal، فسيكون لديك خيار أن ترسل لهم دعوة لمحادثة مشفرة عبر Signal. ‏2- Tor Messenger تطبيق رسائل مشفر تم إنشاؤه من صنّاع متصفح Tor، أشهر متصفح إنترنت مشفر في العالم، ويعد مرادفا لـ «الشبكة السوداء». يعد Tor Messenger تطبيق دردشة ورسائل لمختلف المنصات، وآمن افتراضياً ويرسل جميع الرسائل من خلال شبكة Tor. ‏3 – NordVPN (مقدم خدمة شبكة خاصة افتراضية) تطبيق مشفر لا غنى عنه. تعمل الشبكة الخاصة الافتراضية VPN على تشفير البيانات المنتقلة من جهازك عبر الإنترنت وهي أفضل آلية حماية تضمن سرية أنشطتك عبر الإنترنت. وتشتهر NordVPN بتركيزها على الحماية واتباع سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات،

‏4- Norton Identity Safe يمنحك رفاهية عدم الحاجة لتذكر كلمات المرور؛ فهو يقوم بحفظ كل أسماء المستخدم وكلمات المرور على أجهزة آي فون وآي باد ويقوم بمزامنتها عبر الأجهزة. . ‏5- ProtonMail مقدم خدمة بريد إلكتروني شبيهة بخدمة «جي ميل»، يقدم تشفيراً تلقائياً من طرف لآخر. ولا يحتاج لمعلومات شخصية لإنشاء حساب بريد إلكتروني آمن.

‏6 – Keeply تطبيق للمستخدم العادي بمستوى حماية استخباراتي، فهو يحفظ بيانات وملفات المستخدم الخاصة – بطاقات الائتمان، الملاحظات، الصور والفيديوهات – على الهاتف. ويقدم تطبيق Keeply خاصية رمز المرور الزائف، وهي كلمة مرور بديلة يمكن للمستخدم تقديمها لأصدقائه المزعجين أو لعائلته ‏7 – Secret Calculator تطبيق آخر لحفظ ملفات المستخدم الخاصة من الصور، الفيديوهات، والملاحظات، وجهات الاتصال وغيرها من البيانات الحساسة خلف تطبيق آلة حاسبة برئ المظهر.

‏8 – Find My Phone

تطبيق وخدمة تقدمها أبل تتيح تتبع وتعقب أجهزة «آي أو إس» عن بعد، يمكن تثبيتها من متجر التطبيقات مثل أي تطبيق آخر.

‏9- Kryptos

تطبيق لتشفير الاتصالات الصوتية بالكامل، يقدم اتصالاً مشفراً لبروتوكول الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت «VoIP» للمكالمات عبر شبكات 3G، 4G والشبكات اللاسلكية WiFi. ويعمل Kryptos على تزويد المكالمات بالخصوصية، ولا يعد بديلاً لخدمات الهواتف المحمولة.

‏10- Best Phone Security Pro

تطبيق يصدر تنبيها بمجرد قيام أي شخص غير مصرح له بلمس الجهاز. وبإمكان المستخدم اختيار خيار القفل: التعريف باللمس، نمط القفل، أو القفل برمز المرور. ويمكنك كذلك تسجيل صوت التنبيه الخاص بك.