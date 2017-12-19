إتجاه أوروبي لحظر خمسة أدوية للصحة النفسية 

بروكسل – الزمان : قالت المفوضية الأوروبية، أمس الإثنين، إنها تعتزم حظر سبعة عقاقير جديدة خاصة بالصحة النفسية. وذكرت المفوضية، في بيان أن أربعة من هذه العقاقير تنتمي إلى فئة مواد الكانابينويدات الاصطناعية، التي تحاكي تأثير القنب، ولكنها أكثر سمية بكثير، وتُعرف وتباع تحت مسمى «سبايس» أو «بخور عشبية» أو «نبات قانوني يستخدم تدخيناً ومضغاً». وأضاف البيان أن العقاقير الثلاثة الأخرى هي «الأفيونيات الاصطناعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً . بدواء الفنتانيل» وهو مسكن للألم أقوى من المورفين.

وارتبط اسم دواء الفنتانيل بوفاة مغني البوب الأمريكي الشهير برنس.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، ديميتريس افراموبولوس، إن «الأدوية الجديدة الخاصة بالصحة النفسية تشكل تهديداً متزايداً للصحة العامة».

وتابع افراموبولوس: «إننا بحاجة إلى ضمان ليس فقط منع شراء الأدوية الجديدة، ولكن أيضاً منعها من الظهور في السوق في المقام الأول».

وسيناقش الحظر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تحتاج بالتشاور مع البرلمان الأوروبي، إلى قرار حول تبني هذه الإجراءات أو لا.