الضحّاكون والبكّاؤون

فاتح عبد السلام

نريد أن نسمع كيف يمكن أن يعاد بناء الموصل ، لاسيما الجانب الأيمن المحطم منها. مَن المعني بإعادة البناء ، ومَن يضع خطط البناء ، ومَن هم الذين سيناقشون بناء مدينة من كبريات مدن الشرق الأوسط ، تحت أي سقف سيجتمعون ويتحدثون ، ومن المخوّل بوضع التخطيط العمراني الجديد للجزء المباد من المدينة التي لو قصفت بقنبلة نووية مرة واحدة لكان أرحم لها من عمليات التشفي بتقطيع لحمها وشيّه وهي حيّة. ومَن له صلاحية اطلاق ساعة الصفر للبناء ، كما أُطلقت ساعة الصفر من قبل مرتين، الأولى لحرب احتلال داعش للموصل في ساعات ثم ساعة الصفر لتحريرها من داعش في سنوات. مَن سيدفع تكاليف بناء مدينة عملاقة ، تقول التقديرات الهندسية إنّ البناء والخدمات والتعويضات المفترض تخصيصها لمليون ونصف المليون انسان، تحتاج مائة وخمسين مليار دولار. من سيوفر المبالغ الهائلة ، ومَن له القدرة على حمايتها من الفساد المتسيّد في القلوب قبل الجيوب . إزاء هذه المسؤولية الجسيمة نرى بضعة أنفار يتقاتلون أو يكمنون أو يتباغضون أو يحقدون أو يساومون أو يتفرجون ، من غرف مغلقة أو ساحات مفتوحة في العراق أو تركيا أو إيران، معلنين بين الفينة والأخرى عن خيسة فساد جديدة تفوح من مجاري العملية السياسية التي أنجبتهم في الموصل، كما انجبت سواهم في بقية العراق المنكوب . تخيلوا كم هي المأساة كبيرة ، والعالم يشاهد صباح أمس صوراً مرعبة للأقمار الصناعية تنشرها صحيفة نيويورك تايمز الامريكية للموصل قبل الابادة وبعدها ، في حين التقاتل مستمر بين بضعة أنفار، أبصارهم لا تتخطى أقدامهم ، كأنهم خشب مسنّدة ، على منصب المحافظ أو سواه في الموصل التي اندرس جانبها الأيمن كالقبور. الموصل خرجت من قبضة تنظيم داعش الارهابي الى نتائج حرب ماحقة ثم الى مرحلة التآمر على مصيرها لجيلين أو ثلاثة أجيال مقبلة ، وسط بحر الكارثة العظيم .

رئيس التحرير ـ لندن

فاتح عبد السلام

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