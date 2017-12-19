إحراق مقار الأحزاب والدوائر الخدمية وإنقطاع تام للكهرباء في السليمانية

تظاهرات كردستان تدخل اليوم الثاني بثلاثة قتلى وعشرات الجرحى

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل – فريد حسن

تواصلت امس الثلاثاء التظاهرات الحاشدة في اقليم كردستان لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على عدم صرف الرواتب منذ ثلاثة اشهر، والمطالبة باقالة الحكومة ومحاربة الفساد، وفيما ادت التظاهرات الى مقتل نحو ثلاثة متظاهرين وإصابة العشرات والحاق اضرار بالممتلكات العامة واحراق دوائر حكومية ومقار احزاب، شهد الاقليم حراكا لتطويق الازمة في وقت بدأت حركة تغيير دراسة خيارات حقيقية للإنسحاب من الحكومة.واندلعت التظاهرات في مناطق رانيا وكفري وحلبجة وكلار في السليمانية وكويسنجق التابعة لمحافظة اربيل. وأفاد المتحدث باسم مديرية صحة قضاء رانيا طه محمد مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 80 آخرين جراء المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.وأكد محمد في تصريح امس (استقبال المؤسسات الصحية جثث القتلى الثلاثة بالاضافة الى 80 جريحاً أصيبوا جراء المواجهات)، مشيراً إلى أن (عدد المصابين في تصاعد مستمر).وأفاد مدير مستشفى الطوارئ في السليمانية أوميد علي باصابة عشرة اشخاص، أربعة منهم من قوات الآسايش خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة امس، مؤكداً أن (إصابات غالبيتهم طفيفة). وكشف مصدر طبي في قضاء كوية التابع لمحافظة السليمانية. عن استقبال مستشفى القضاء 19 مصابا جراء المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، فيما قرر الاطباء إحالة عدد منهم الى أربيل لمعالجتهم. واصيب شرطيان على يد متظاهرين في كوية خلال التظاهرة التي شهدت ايضاً سقوط ثلاثة جرحى من المتظاهرين.كما اضرم محتجون النار بقائمقامية كويسنجق.وفي مركز السليمانية نجحت قوات الامن في تفريق المتظاهرين بعد اطلاق عيارات نارية في الهواء، ومنعتهم من التجمع في موقع التظاهر بساحة السراي.وانتشرت قوات الامن بكثافة في موقع التظاهرة والشوارع الرئيسة وقرب مقار الاحزاب الرئيسة.وفي كفري ، رشق المتظاهرون مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني بالحجارة، فيما قامت عناصر الامن باطلاق النار في الهواء لتفريقهم.

وقال احد المتظاهرين ، مخاطبا حكومة الاقليم (لم تستطيعوا الدفاع عن المناطق المتنازع عليها ولا تستطيعون اليوم ادارة النصف الباقي).وقطع متظاهرون في دربندخان الطريق الرئيس بين السليمانية ودربندخان فيما قام متظاهرون في ناحية طقطق بقضاء كوية التابع لمحافظة أربيل بمهاجمة مبان حكومية وأضرموا النيران في دوائر البلدية والمواصلات والكهرباء والماء رغم ان تلك الدوائر تزود الناحية بخدمات الماء والكهرباء وغيرهما كما احرقوا مبنى القائممقامية ومقار حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الاسلامي ، فيما قال مدير شرطة القضاء العميد شورش كاكه ان جميع مقار الأحزاب في كوية تم احراقها ، بإستثناء مقر الاتحاد الوطني الكردستاني. واوضح ان (المتظاهرين حاولوا اضرام النيران في مقر الاتحاد الوطني، غير ان القوات الأمنية حالت دون ذلك)، مشيرا الى (تفريق المتظاهرين باطلاق عيارات نارية في الهواء).

وأضرم متظاهرون النيران في مقار الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني بناحية التكية في السليمانية.وأعلنت مديرية الكهرباء في السليمانية عن توقف تزويد المواطنين بالكهرباء الوطنية في المحافظة واطرافها الى اشعار آخر.

وقالت في بيان ان الكهرباء الوطنية انقطعت عن المحافظة واطرافها منذ الساعة الرابعة من فجر امس بسبب اطفاء المحطة الكهروغازية في جمجمال. واضافت (بسبب هذا الاطفاء لانستطيع توفير الطاقة الكهربائية ومن الناحية الفنية لانستطيع تسلم الكهرباء من منطقة اخرى وتوزيعها، وبسبب ذلك انقطع التيار الكهربائي عن جميع المواطنين والمستشفيات ومشاريع المياه).

وافادت الجبهة التركمانية العراقية بإحراق مقرها في قضاء كفري. وقالت في بيان انها فوجئت باستهداف مقراتها في كفري وحرقها علماً انها( ليست جزءا من حكومة الاقليم ولا تتحمل تبعات الادارة الموجودة في الاقليم). وفي اطار ردود الافعال، حذر نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي من أجندات لا تريد الخير لكردستان. ودعا في بيان تلقته (الزمان) امس الاحزاب والنقابات والتجمعات المدنية في الاقليم الى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء مخططات الفتنة. وطالب بتحرك عاجل لأجل حسم ملف الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان في ضوء المبادرة التي تقدم بها والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، كما شدد على ضرورة ان (تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولياتها إزاء التطورات التي يشهدها الاقليم)، ولفت الى ان تفاقم الأوضاع ستكون له تداعيات سلبية لن تتوقف عند حدود الاقليم.

من جهتها، دعت حكومة الاقليم الى حماية المملكات العامة ، مشيرة الى ان الاقليم يواجه (مخاطر التخريب والتفكيك).وقالت في بيان ان (التظاهرات السلمية والمدنية للمطالبة بالحقوق ضمن إطار القانون، ممارسة ديمقراطية مسموح بها تماماً، بيد ان استغلال هذه الحقوق والمطالب للمواطنين لممارسة العنف وإلحاق الاضرار باملاك وأموال المواطنين واثارة المشاكل وتخريب الامن والاستقرار، وبالاخص في وقت يمر الاقليم خلاله باوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وإفشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري، لا يعود بالفائدة على اي أحد، عدا أعداء كردستان، لذا لا يمكن القبول به قطعاً) ، داعية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة الى ان (تتعامل بموجب القانون مع الاحداث وان تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وامنهم واستقرارهم، والا تسمح باستغلال التظاهرات والتجمعات بأية غاية او نية ومن اية جهة كانت وان تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية). وعقد مجلس محافظة السليمانية صباح امس اجتماعا لبحث التظاهرات.وقال عضو المجلس ريكوت زكي ان (المجلس يدعم التظاهرات شريطة ان تكون سلمية ولا يتخللها اعمال عنف). ودعت دائرة الادعاء العام في السليمانية في بيان وسائل الاعلام الى عدم تحريض المتظاهرين على العنف وحذرتها من التعرض للمساءلة القانونية بخلافه. وأعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر عن دعمه الكامل لمطالب المتظاهرين المشروعة. ودعا خلال مؤتمر صحفي الى عدم السماح بحدوث اشتباكات قد تؤدي الى زعزعة أمن المجتمع الكردستاني. ووجهت رئاسة برلمان الإقليم امس رسالة الى المتظاهرين أعلنت فيها عن دعمها لحقوقهم، داعية إياهم الى الابتعاد عن اعمال العنف وتجنب حرق الدوائر الخدمية والمؤسسات الحكومية.