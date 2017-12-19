علاوي يطالب محافظ الأنبار بالتراجع عن إغلاق مكتب الشرقية

بغداد – الزمان

طالب نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي المسؤولين في محافظة الانبار بالتراجع عن إغلاق مكتب قناة الشرقية في المحافظة، فيما تصاعدت موجة التنديد بقرار الغلق من منظمات نقابية وشخصيات سياسية وناشطين اعلاميين.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لعلاوي تلقته (الزمان) امس انه (لطالما أكد نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي أهمية ضمان حرية الصحافة والتعبير سواء للأفراد أو للمؤسسات، كونها ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي، وضمانة تقدمها الحكومات ليتمكن الصحفي من خلالها من العمل بأمان واستقلالية من دون مخاوف أو ضغوطات)، مضيفاً ان علاوي يؤكد ايضا أن (هذه الحرية ليست ولن تكون هبةً أو منحة من أحد، بل هي حق مكتسب تقوم عليه جميع الحريات المدنية الأخرى).

وتابع البيان ان (حرية الكلمة مسألة مقدسة وأساسية، لكنها أيضا حرية مسؤولة مقيدة بضوابط تنظم ممارستها وفق السياقات العامة لضمان عدم تعرضها للآخرين وهو ما تتميز به غالبية وسائل الأعلام المحلية الرصينة وغيرها من القنوات التي تميزت بنقل نبض الشارع واحترام الرأي وطرح المفاهيم والتوجهات الوطنية التي تعبر عن مدنية الدولة)، مضيفًا (اننا في المكتب الاعلامي إذ نرى ان قرار اغلاق مكتب قناة الشرقية في محافظة الأنبار إجراء مخالف للقانون وحرية التعبير التي ضمنها، وتقييد للحريات الصحفية، فإننا ندعو السادة المسؤولين في المحافظة الى التراجع فورا عن ذلك القرار وتغليب المصلحة العامة على ما دونها، كما نؤكد وقوفنا وتضامننا مع الزملاء في القناة بوجه أي قرار قد يؤثر في سير عملهم ويقيد من حرياتهم).