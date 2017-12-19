معلمو البصرة يهددون بالإضراب إذا تأخرت رواتب كانون الأول

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا فرع نقابة المعلمين في محافظة البصرة الى صرف رواتب المدرسين والمعلمين في موعدها المحدد في 25 كانون الأول الجاري، فيما توعد بتعليق مفتوح للدوام الرسمي في مدارس المحافظة كافة لحين صرف الرواتب. وقال بيان للفرع امس ان (اجتماعاً عقد للهيئة الادارية لفرع النقابة وتقرر من خلاله تأكيد أن تصرف الرواتب في موعدها المحدد في 25 كانون الأول الجاري)، واضاف انه (في حالة عدم صرف الرواتب في الموعد المحدد ندعو الزملاء للتهيؤ والاستعداد التام والتضامن والتكاتف ورص الصفوف وسيكون يوم الثلاثاء 26 من الشهر الجاري يوماً مشهوداً وتاريخيا لكم من خلال تعليق الدوام الرسمي في كافة مدارس المحافظة ويبقى مفتوحاً لحين صرف الرواتب وتحقيق المطالب)، وأوضح البيان انه (في الوقت ذاته نهيب بزملائنا التحلي بالصبر والعزيمة وتفويت الفرصة على كل من يحاول زجكم في امور اخرى ومراعاة الحس الوطني والوازع الديني والإرشادي في هدفنا التربوي السامي)، ودعا الفرع المسؤولين في الحكومتين المحلية والمركزية (للوقوف والتضامن مع مطالبهم والعمل على تحقيقها قبل الموعد المحدد لتعليق الدوام الرسمي في المدارس). فيما أعلن قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر عن أن المحافظ اسعد العيداني وافق على استئناف عمل حافلات نقل طلبة المعاهد والجامعات من الاقضية والنواحي الى مركز المحافظة. وقال ماهر في تصريح امس إن (العيداني عقد اجتماعا بحضور رؤساء ومدراء الوحدات الإدارية للاقضية والنواحي والذي شهد الموافقة على استئناف عمل حافلات نقل الطلبة بعد التعاقد مع سائقين لها وضمن الاجور اليومية)، كما أشار الى (الموافقة على اصدار اوامر بتعيين المختارين واكمال طلبات سد النقص وفقا للضوابط وحسب قانون المختارين)، واضاف ان (العيداني اوعز بتزويد معامل الاسفلت التابعة للبلدية بالمنتجات النفطية لغرض اكمال صيانة واكساء الشوارع)، وتابع أن (المحافظ وافق على فتح وحدة حسابات وتدقيق لكل وحدة ادارية بالإضافة الى فتح حساب مصرفي لها، ومفاتحة وزارة المالية للعمل على تشكيل تلك الوحدات وإعطاء موازنة للاقضية والنواحي حسب النسب السكانية لها). وأقامت اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم معرض الكتاب الأول لإصدارات اللجنة. وقال المدير العام للعلاقات الثقافية والأمين العام للجنة الوطنية في وزارة التربية حسنين فاضل معله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المعرض تضمن اصدارات اللجنة الوطنية العراقية من العدد الأول إلى العدد التاسع عشر التي تصدر كل ثلاثة أشهر وتوزع بين أعضاء البرلمان والسلك الدبلوماسي والمدراء العامين كما توزع للدول العربية عبر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الايسيسكو والمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو)، واضاف ان (هذه الاصدرات لها أهمية تاريخية ووثائقية جيدة إذ تحدد ملامح التربية والثقافة والعلوم في الفترات التي مرت بها الدولة العراقية ومؤشر فيها موضوع احتلال مدينة الموصل العزيزة من قبل داعش الإرهابي وكيفية تحريرها على أيدي القوات الأمنية لصنوفها كافة )، وأوضح معله إن (المعرض تضمن عرض إصدارات المنظمات الثلاث)، ونقل البيان عن مدير تحرير مجلة اللجنة الوطنية العراقية جواد كاظم البيضاني القول إن (المعرض شهد إقبالا واسعاً من منتسبي الوزارة وتم توزيع عدد من الإصدارات مجاناً وهذا الإقبال يشجعنا على تنظيم معارض لاحقة).