الحكومة تقرّر إجراء الإنتخابات المحلية والنيابية بوقت واحد

بغداد – قصي منذر

قرر مجلس الوزراء اجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد، كما صوت على تنظيم جولات التراخيص للافادة من عمليات الغاز المصاحب وايقاف الهدر . وقال المتحدث بإسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ(الزمان) امس ان (المجلس قرر خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي اجراء الانتخابات المحلية والنيابية في يوم 12 ايار المقبل وكذلك دعوة وزارة الداخلية لاكمال اجراءات استيفاء الاجور والرسوم الخاصة بسمات الدخول الممنوحة للراغبين بزيارة العراق)، لافتا الى الى انه (تقرر تشكيل لجنة لتقويم عروض المشاريع المقدمة من شركة بريطانية لدعم القطاع الخدمي والاستثماري في البلاد)، واضاف ان (المجلس وجه وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة والبيئة بمبالغ التأهيل الطبي واستقدام الفرق من الخارج وكذلك لتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لقيامها بالعمليات الجراحية)، واوضح الحديثي انه (تم اقرار التعاقد بالآجل مع الصين لتوفير اسلحة ومعدات للقوات الامنية خلال المدة المقبلة)، وتابع ان (المجلس صوت على ورقة خاصة بالبنك الدولي لتنظيم جولات التراخيص والافادة من الغاز المصاحب وايقاف الهدر في هذا المجال كما تمت الموافقة على تمويل مشاريع الصرف الصحي التي اقرت في الموازنة التكميلية واستمرارها خلال العام المقبل). بدوره ، دعا العبادي مجلس النواب الى الاسراع باقرار الموازنة. ونفى خلال مؤتمره الاسبوعي عقب جلسة المجلس (وجود قوائم معدة سلفا باسماء الفاسدين وانما هناك اجراءات لملاحقتهم)، مبينا ان (البعض اثار موضوع جباية الكهرباء لاغراض انتخابية)، وقال ان (الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي في حال الاعتداء على اي مواطن في اقليم كردستان)، مطالبا سلطات الاقليم بـ(احترام التظاهرات السلمية).