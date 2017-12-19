الجامعة العربية تتحرك نحو الجمعية العامة لكسر الفيتو الأمريكي

لافروف : موسكو ستعمل على إعادة وضع القدس إلى مجرى بنّاء

موسكو – الزمان

قرر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس تأجيل زيارته إلى مصر وإسرائيل التي كان من المقرر أن يبدأ بها من القاهرة امس الثلاثاء ، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستقوم بكل ما يلزم من أجل إعادة الوضع بشأن القدس الى مجرى بناء.وأعلن مسؤولون أمريكيون بينس أجل زيارته إلى مصر وإسرائيل الى منتصف كانون الثاني المقبل وانه سيبقى في واشنطن بسبب تصويت الكونغرس على خطة ترامب الخاصة بالإصلاح الضريبي. وقالت إليسا فرح المتحدثة باسم بنس ان الاخير ( ملتزم بالوصول بخطة التخفيضات الضريبية إلى خط النهاية)، مضيفة انه(يتطلع إلى السفر إلى مصر وإسرائيل في كانون الثاني). ولبينس دور بارز في مسعى الجمهوريين لإصلاح قانون الضرائب الأمريكي. وقد يكون صوته حاسما في التصويت عليه بمجلس الشيوخ، إذا اقتضت الضرورة ذلك.وكان من المفترض أن يقضي بينس ثلاثة أيام في المنطقة يزور خلالها مصر وإسرائيل. وهو أول مسؤول أمريكي كبير يزور الشرق الأوسط بعد أن غير الرئيس دونالد ترامب السياسة الأمريكية المستمرة منذ عقود واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعلنت سابقا أن الرئيس محمود عباس لن يستقبل بينس خلال زيارته المقبلة للمنطقة (لأن الولايات المتحدة بإعلانها مدينة القدس عاصمة لإسرائيل اجتازت خطوطا حمراً). وفي موسكو، قال لافروف إن (الاجتماع المقبل للجنة الحكومية الروسية – الفلسطينية سيعقد مطلع 2018 في فلسطين). وأكد أن (روسيا ستقوم بكل ما يلزم من أجل إعادة الوضع حول القدس الى مجرى بناء).ودعا لافروف لـ(بدء المفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل في أسرع وقت). وعقد لافروف امس اجتماعاً مع الوفد الفلسطيني لبحث مسألة إيجاد صيغة دولية جديدة تكون راعية لعملية التسوية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل. في غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية الروسية امس عن أسفها لقيام الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار قرار بشأن القدس أول أمس. وقالت في بيان (مما يدعو للأسف قيام الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، والتي تقدم نفسها على أنها وسيط في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي)، مشيرة الى انها(ليست للمرة الأولى التي تبدي فيها -الولايات المتحدة – أنهجًا تتعارض مع إرادة المجتمع الدولي، وتقويض الأساس القانوني للتسوية الفلسطينية – الإسرائيلية). واستخدمت واشنطن الاثنين الفيتو ضد مشروع قرار بشأن القدس تقدمت به مصر في الأمم المتحدة ويدعو إلى سحب إعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل. وعارضت الولايات المتحدة مشروع القرار رغم تأييد جميع أعضاء مجلس الأمن الآخرين له. ولم يذكر مشروع القرار الولايات المتحدة أو رئيسها بالاسم لكنه أبدى (الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتُخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس) لكنه أكد أيضا أن (أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة).وفي انقرة ، قالت وزارة الخارجية التركية إنها (صدمت من استخدام أمريكا الفيتو ما يظهر مجددًا فقدان أمريكا للحيادية). وقالت إن (من غير المقبول أن يظل مجلس الأمن بلا فاعلية بمثل هذا الإجراء). وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باستخدام الولايات المتحدة الفيتو.وقالت الجامعة إن أبو الغيط عبر في تصريحات صحفية امس الثلاثاء عن (بالغ استيائه) إزاء استخدام الفيتو.وأضاف ان(النهج الأمريكي يتسبب في مزيد من العُزلة للولايات المتحدة، واستخدام الفيتو في مواجهة 14 صوتا يكشف عن تحد أمريكي صارخ لحالة واضحة وربما نادرة من الإجماع الدولي).واكد إن (الدول العربية ستتجه إلى الجمعية العامة لتمرير القرار ليصير قرارا مُلزما لجميع مؤسسات الأمم المتحدة). من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الفلسطينيين سيدعون إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد استخدام واشنطن حق النقض.واضاف المالكي لصحفيين في رام الله أن (المجتمع الدولي سيعد قرار ترامب باطلا ولاغيا). واستخدمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الفيتو ضد القرار .وقالت هيلي بعد التصويت ان(ما شهدناه هنا اليوم في مجلس الأمن إهانة لن تنسى).ولفتتت الى أن (هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن منذ أكثر من ست سنوات).

واضافت (كون هذا الفيتو يستخدم دفاعا عن السيادة الأمريكية ودفاعا عن دور أمريكا في عملية السلام في الشرق الأوسط لا يمثل مصدر حرج لنا بل يجب أن يكون مصدر حرج لبقية مجـــــلس الأمن)، على حد قولها.