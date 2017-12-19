اوغلو يحذّر عبر (الزمان) من مساع لتقويض الأمن بكركوك

المشتركة : قادرون على حماية الشعب الكردي من أي خطر

بغداد – محمد الصالحي

حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية الحكومة الاتحادية من مساع سياسية لافشال عمليات فرض القانون في كركوك والمناطق المختلف بشأنها، مشيرة الى ان تلك المساعي ثير مخاوف جميع المكونات، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن استعدادها لحماية ابناء الشعب إذا طلب منها القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ذلك، فيما أكدت قرب القضاء على جماعة الرايات البيض. وقال عضو اللجنة نيازي اوغلو لـ(الزمان) امس ان (اللجنة تحذر من مساعي سياسية لتعيين قادة تابعين لاحزاب كردية في مناصب مهمة بقيادة عمليات كركوك بعد الاستقرار الامني الواضح عقب عمليات فرض القانون). واضاف ان (الحكومة كلفت خلال عمليات فرض القانون ضباط اكفاء لإدارة العمليات ولتحقيق الامن بعد 14 عاما من التدهور الا ان اعادة بعض القيادات الحزبية الى الواجهة سيعيد الوضع الامني الى المربع الاول). وتابع اوغلو ان (تلك المساعي تزامنت مع معلومات استخبارية في كركوك واطرافها بشان وقوع هجمات اجرامية ضد القوات الامنية ما يثير التساؤل بشان اهمية الموضوع في الوقت الحالي). وقال الخبير الامني واثق الهاشمي لـ (الزمان) امس ان (جماعة الرايات البيض ليست من الجماعات الاصولية بل هم مجموعات كردية ظهرت كرد فعل على عمليات فرض القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها اخرى). واضاف ان (الجماعة بعيدة عن ايديولوجية الجماعات الاصولية المتطرفة لانها لا تختار هذا اللون اضافة الى صورة الاسد التي تتوسط الراية فهم يرون ان كل ذي روح حرام تصويره). مؤكدا ان (الجماعة لم تصل الى مستوى التنظيم وهي غير قادرة على احتلال المدن لكنها قد تحاول ارباك الوضع الامني). وقال الناطق باسم القيادة العميد يحيى رسول في تصريح امس ان (قيادة العمليات المشتركة مستعدة لحماية ابناء شعبنا الكردي اذ صدرت توجيهات من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بذلك).وأكد، أن (القوات الأمنية تسعى للحفاظ على الدم العراقي). مشيرا إلى أن (رئيس الوزراء مايزال يدير الأزمة بحكمة).وبشأن جماعة (الرايات البيض، لفت رسول إلى (وجود تهويل بشأن هذه الجماعة التي لا يتجاوز عددها 400 فرد). مؤكدا أنه (سيتم القضاء عليهم قريبا). وفي ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة تمكنت من قتل اثنين من مسلحي تنظيم داعش في عمليتين منفصلتين شرق ديالى).واضاف ان (العمليتين نفذتا وفق معلومات استخبارية دقيقة). وكانت الاجهزة الامنية في ديالى قتلت العديد من قادة ومسلحي تنظيم داعش في عمليات نوعية جرت خلال الاشهر الماضية. ومن جانبه قال قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران في تصريح امس ان (القوات الامنية المشتركة المدعومة بالحشد نجحت في انهاء حصار قناصة تنظيم داعش لقرى مبارك الفرحان على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة والذي استمر نحو ثمانية ايام متتالية). واضاف ان (انهاء الحصار جاء بعد تطهير التلال العالية في محيط القرى والتي اتخذها مسلحو داعش مواقع لقناصته في استهداف المدنيين عن بعد، خاصة ممن يذهب الى اراضيهم الزراعية).وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي امس ان (اللواء الاول في الحشد قتل خمسة من عناصر داعش بعد محاولتهم التسلل عبر الحدود العراقية السورية لنصب برج اتصالات). واضاف ان (قوات اللواء الاول افشلت محاولة عناصر داعش وتدمير برج الاتصالات بالكامل).