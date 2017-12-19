المنتخب الوطني يشدّ الرحال إلى الكويت إستعداداً لخليجي 23

العراق يواجه البحرين السبت والمدرّب يختار التشكيلة النهائية

الناصرية – باسم الركابي

خسر منتخبنا الوطني مباراته التجريبية الوحيدة إمام شقيقه منتخب الإمارات بهدف في اللقاء الذي جرى الأحد الماضي ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة ببطولة خليجي 23 التي ستنطلق في دولة الكويت بعدغد الجمعة بمشاركة ثمانية منتخبات وزعت الى مجموعتين الأولى وتضم منتخبات البلد المنظم والسعودية والإمارات وعمان فيما ضمن الثانية منتخبات العراق وقطر والبحرين واليمن. والخسارة المذكورة هي الأولى لمنتخبنا منذ استلام مهمته من قبل المدرب باسم قاسم الذي قاده بنجاح وفي سجل ابيض سواء في المباريات الرسمية ضمن تصفيات كاس العلم عندما تعادل مع اليابان والفوز على تايلاند والإمارات إضافة إلى النتائج المهمة في المباريات التجريبية الأخرى التي خدمته من حيث تحسين موقفه ضمن تصنيف الفيفا عندما نجح في تجاوز تأخره من102 الى المكان الحالي الذي يمثل تحولا في مسيرة المنتخب بعد نكسة تصفيات كاس العالم والانزواء قبل ان يعود لمواجهة الاردن بالبصرة من اجل دعم جهور رفع الحظر الكروي عن ملاعبنا. وبطبيعة الحال وبعيدا عن الخسارة فان المباراة المذكورة شكلت بروفة مهمة في مسار اعدادا لمنتخب للبطولة المذكور من خلال الوقوف على مستوى وأداء اللاعبين و تحديد التشكيلة النهائية التي تمثل المنتخب وتدافع عن حظوظه في بطولة خليجي 23 المهمة التي ينتظر ان يظهر فيها اللاعبين بالمستوى الذي يليق بتاريخه كبطل لها لثلاث مرات و الكرة العراقية على المستوى العربي والخليجي.

مشاركة العراق

وظهر الدور المؤثر للبطولة ومن خلال تواجد ومشاركة المنتخب العراقي فيها منذ مشاركته الأولى التي أعطت زخما كبيرا لها التي تغيرت كثيرا من حيث المنافسة في وقت كانت الأسماء الكبيرة التي تلعب للمنتخب المحفوظة في ذاكرة الشارع الرياضي وتظهر العناوين التي أطلقت على لاعبي المنتخب انذاك في وقت كانت المنتخبات الخليجية حيث العراق والسعودية والكويت والإمارات في اوج عطاء لاعبيها ومستوياتهم من خلال وجود الأسماء التي تحملها ذاكرة البطولة والمتابعين لها المؤكد سيستذكروها اليوم مع أاستعدادات الفرق للبطولة لتي تمثل حدثا كرويا مهما يتطلع الكل الى لقبها وكما وصفها المدرب باسم قاسم ببطولة كاس عالم مصغرة وهو عمل محفز لجهود اللاعبين في اظهر المنافسة القوية.

ثلاث بطولات

وتأتي مشاركة منتخبنا في البطولة عام 1976 بعدما حصل على المركز الثاني بعد الكويت قبل ان يحصل العراق على اللقب ثلاث مرات في أعوام 1979و1984 و1988 في الوقت الذي حصلت الكويت تسع مرات على اللقب والسعودية خمس مرات ومرة واحدة لكل من قطر وعمان والإمارات وسيذهب منتخبنا الى الكويت بمجموعة اللاعبين محمد كاصد ومحمد حميد وجلال حسن واحمد إبراهيم وسعد ناطق ومصطفى ناظم ورابين سولاقا وعلي بهجت ونبيل صباح ووليد سلم وعلاء مهاوي وامجد عطواني ومهدي كامل وحسين علي وعلي حصني وهمام طارق وأيمن حسين وعلاء عبد الزهرة وسجاد حسين ومهند عبد الرحيم وعلي فائز وسعد عبد الأمير قبل ان يتخلف اللاعبين المحترفين عن الحضور لان البطولة لاتندرج ضمن أيام ألفيفا.

وتكون التشكيلة قد لعبت سوسة منذ اكثر من خمسة شهور ثم خضعت لاختبار الإمارات الذي كان مهما للوقوف نهائيا على الامور لانه يظهر بين المنتخبات المنافسة على اللقب وكانت قد حصلت على لقب واحد كما ظهر في ترتيب أفضل منا في التصفيات ألمؤهله لكاس العالم عندما تغلبت علينا بهدف قبل ان تخسر لقاء الذهاب في الاردن ثم تفوقت في لقاء الأسبوع الحالي بهدف الخسارة الاولى التي يتعرض لها المنتخب في الفترة التي تولا فيها المدرب مهمة المنتخب. ويأمل ان يكون استفاد منها المدرب في تحديد التشكيلة التي ستمثل المنتخب الذي تحسن خلال الفترة الأخيرة وقدم مستويات مهمة يامل ان تخدمه باتجاه الصراع على اللقب الطموح الأول للفريق في ان يعود بقوة للمنافسة باعتبار البطولة تمثل أهمية للشارع الرياضي وهو ما يضع المنتخب تحت ضغط نتائج المباريات التي ستقام في توقيتات مناسبة حيث الساعة الثامنة مساء ما يتاح امام اكبر عدد من المواطنين مشاهدة ومتابعة مباريات المنتخب الذي يأمل ان يعكس نفسه بقوة ورغبة وان يرتق الى المستوى المطلوب من حيث الأداء لدعم النتائج في التصفيات التي يظهر أكثر فرق مجموعته قدرة على العطاء وتحقيق الفارق والنتائج والمرور منها الى الدور النصف النهائي ولو لايمكن التكهن بالأمور من هذه الأوقات لكن لو نظرنا الى مستويات ونتائج الفرق نرى الأفضلية للمنتخب الوطني بعد الإعلان عن مشاركة السعودية بالمنتخب الاولمبي وهنا الحديث على الورق ومؤكدان الامور تختلف ميدانيا.

مستوى اللاعبين

ومهم ان تعكس عناصر منتخبنا مستوياتها الفنية في البطولة الحالية وبشكل مغاير عن المباريات الأخيرة من اجل الاستمرار في تحقيق النتائج وتحقيق هدف المشاركة وإخراج المنتخب من أزمة البطولات التي مهم ان تأتي بعد الخروج المر من تصفيات كاس العالم كانجاز معنوي لان أي انجاز اخر مهما كان حجمه ونوعه يوازي التأهل لكاس العالم لكن مهم ان يعود المنتخب بلقب خليجي 23 عندما تظهر التشكيلة متوازنة و قادرة على خوض مباريات البطولة من خلال وجود اغلب اللاعبين الذين يواصلون العمل مع المدرب باسم قاسم منذ تسلم المهمة.

جدول المباريات

كما أعلن عن جدول المباريات المتوقع ان تفتتح الجمعة الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمباراة الكويت والسعودية وبعدها تقام مباراة الإمارات وعمان وفي اليوم التالي السبت تلعب قطر مع نظيرتها اليمن عند الساعة الخامسة والنصف مساءا على ان تقام مباراة منتخبنا مع البحرين عند الساعة الثامنة والنصف ليلا. وفي الجولة الثانية التي تشهد إقامة مباراتين يوم الاثنين 25 كانون أول الجاري حيث تواجه الإمارات السعودية والكويت وعمان فيما تجري في اليوم التالي لثلاثاء 26 منه عندما تلعب البحرين مع اليمن فيما يواجه العراق نظيره القطري عند الساعة الثامنة ليلا.

وفي يوم الخميس 28 تقام مباراتين في المجموعة الأولى عندما يلعب فريقا السعودية وعمان وبعدها تلعب الإمارات والكويت وفي اليوم التالي الجمعة 29تقام مباراتين في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات وفيها تلتقي البحرين وقطر ثم العراق واليمن عند الساعة الثامنة ليلا وبعدها يلعب أول وثاني كل مجموعة لتحديد من يلعب المباراة الختامية للبطولة.

اهتمام كبير

تحضى بطولة خليجي 23 باهتمام كبير من المنتخبات المشاركة مع التغيرات الكثيرة التي تشهدها من بطولة لأخرى واعتزال عدد من النجوم التي صالت وجالت لكنها الأسماء التي تتصدر المشهد مع ذكريات البطولات وتأتي الأسماء البديلة التي تريدان تظهر وهي تبحث عن الشهرة وتأمل الظهور بالموعد وتقديم المستويات المقنعة بعد تأجيج الصراع على اللقب الذي يمثل حاجة مهمة لدى الجميع امام طموحات الكل في الحصول عليه من خلال جهود من يلعب للمنتخبات المشاركة التي تكون قد أعدت العدة لها والاهم هنا ان تتجمع المنتخبات في الكويت وهي تترك الخلافات السياسية خلفها على ان ترى بطولة الخليج التجمع الذي يستحق الحضور والفرصة على تجاوز الخلافات عندما أقدمت دولة قطر على نقل البطولة من ملاعبها الى دولة الكويت في خطوة تستحق الثناء لكونها قامت بهذا الإجراء الرائع لكي تتجمع المنتخبات الخليجية دون ان يتخلف احد منها في خطوة تستحق الثناء لاتحاد اللعبة فيها الأمر الذي أنقذ ها من التأجيل وربما الضياع لأسباب معروفة ومعلنة لكن اتحاد قطر لكرة القدم الذي توج نشاطاته خلال عام 2017 بالإجراء المذكور قبل الحرص على استمرار إقامة البطولة من دون توقف وإقامة التجمع والبطولة تتويجا للإخوة العربية والأنشطة الرياضية أهمية ن توسيع الأنشطة على مستوى الألعاب الأخرى .وينتظر ان تقدم المنتخبات المستويات الفنية والأداء المطلوب كطريق للصراع وزيادة الإثارة من خلال المباريات التي تستعيد ذاكرة الفرق وجماهيريها المتوقع ان ترافقها الى ملاعب البطولة كما متوقع لان البطولة تمثل الحدث الكروي المهم الذي يمثل جزءا من النشاط لكروي على مستوى المنتخبات والمنطقة في ان تجتمع تحت كاس الخليج العربي وترك الخلافات جنبا ومهم ان تظهر الروحية الرياضية ( الاسبورتية ) ممثلة في قرار دولة قطر بنقل تنظيم البطولة للكويت حتى لا تتوقف قبل ان تعود بهذه الحالة والاهم ان تبلغ البطولة ذروتها عبر المباريات والأسماء التي تريدان تظهر وتعكس نفسها المنتخبات المشاركة التي ترى من خليجي 23 الحدث الكبير المتوقع التي تشهد احداثا واتراحا وصالت وجالت لنجوم والأسماء الرائعة التي خلدتها البطولة التي كانت تجري والمنتخبات في أفضل ايامها خصوصا في نهاية السبعينيات والثمانينات عندما نالت عدد منتخبات الخليج شرف اللعب في بطولات كاس العالم في وضع وأسماء يتحسر عليها اليوم لانها كانت تلعب وتقدم أفضل المشاركات ما جعل من بطولة لخليج ان تحضى بالأهمية الكبيرة ومشاركة تسر الكل قبل ان تخطف الأضواء بفضل مستويات لفرق و مستوى المباريات والمنافسة التي ارتقت في بعض البطولات الى طموحات المتابعين الذين يأملون اليوم بمتابعة البطولة في وضعها لحالي حتى مع غياب المستويات والخروج من تصفيات كاس العالم لكن الاستمرار بإقامة البطولة الشيء المهم لأسباب كثيرة اي بعدما واجهت البطولة التحديات قبل ان تنهي قطر الجدل عبر العمل الجدي والرائع والإقدام من دون تردد لنقلها الى دولة الكويت والأجمل ان تقام بالكويت تزامنا مع رفع الحظر و متوقع ان يفتتحها انفانتينو.

تنظيم كويتي

ويلاشك ان عملية التنظيم ستكون من خلال خبرة الجهات الفنية في دولة الكويت التي تحمل الأفضلية في الحصول على اللقب لتسع مرات قبل ان تنظمها لاربع مرات وبعد غد الخامسة التي ستكون الجهات الفنية والإدارية والأمنية والإعلامية حاضرة من اجل إنجاح البطولة التي تظهر جاهزية الكل في دولة الكويت التي تتطلع الى إقامة البطولة بأفضل حال وتتذكر الفرق حالات التنظيم لتي شهدتها البطولة المؤكد ان تأخذها الدولة على محمل الجد ويأمل ان تحقق أهدافها الفرصة المواتية في استعادة البلد المذكور لدوره بعد رفع الحظر في الوقت المطلوب كما تظهر الكويت محظوظة جدا عندما حمل الرجل الرائع والحبوب انفانتينو عندما سلم بنفسه رسالة رفع الحظر عن الكرة الكويتية احد أقطاب الكرة العربية التي يشهد لها في التنظيم الجيد ومهم ان تعود بعد طول غياب قبل ان تهدا الضجة والكل توجه للعمل بجهود كبيرة وعكسها من اجل إنجاحها تحت أنظار منطقة الخليج العربي التي أعادت الكويت للواجهة المؤكد انها تحرص بشدة على تنظيم البطولة وإخراجها بأفضل حال بعد العودة الى ممارسة الأنشطة التي اتت في الوقت المطلوب وقد تكون الدولة محظوظة من حيث وقت رفع الحظر وان يتولى المهمة رئيس الفيفا الذي حمل عه العنوان الايرز للكرة الكويتية في ان تعود للدوران من جديد محليا وعلى مستوى المشاركات العربية والأسيوية والسعي التى استعادة دور المنتخبات لتي غابت لفترة بعدما كانت تقدم الأسماء الواعد من خلال الأندية التي قدمت نفسها في البطولات الأسيوية قبل ان تظهر بطولة الخليج تحديا لاتحاد اللعبة الذي سيكون امام الاختبار المهم في مهمة لم تكن سهلة بدأت تأخذ من أهل الخليج الوقت من المراجعة للبطولات السابقة وقدرة الكويت في التنظيم ووجود الفرق التي سيطرة على البطولة مرات قبل ان تستحوذ عليها الكويت عندما أحرزت اللقب تسع مرات أفضل سجل بين الفرق المشاركة وتريد إضافة العاشر عبر ظروف التنظيم وان تكون عودة متكاملة في ان تتوج باللقب الجديد وحسم المهمة بين أنظار الأنصار.

قوة العراق

ويظهر المنتخب العراقي الفريق القوي المنافس على اللقب بعدما أحرز اللقب لثلاث مرات كما أتت المشاركة بالفريق الأول بعدما كانت الآراء تطالب في ان يشارك المنتخب الاولمبي قبل ان يذهب المنتخب الأول الى الكويت وهو يحمل أمال الشارع الرياضي في إحراز اللقب الرابع والاهم الدفاع عن سمعته والكرة العراقية في وقت يعرب الجمهور عن شعوره في ان يتمكن المنتخب من الحصول على لقب البطولة.

تطلعات الإمارات

ويظهر منتخب الإمارات احد الفرق القوية المتطلعة إلى المنافسة والصراع على اللقب اذا ما حضرت جميع عناصره وهو الفريق الذي يلعب كرة حديثة وقادر على تقديم نفسه من خلال عناصره المعروفة ولان المنتخب قدم مباريات مهمة في تصفيات كاس العالم وهو الأخر يأمل في ان تأتي المشاركة الطموحة بعد سلسلة مباريات ناجحة كما جاءت مشاركة نادي الجزيرة ببطولة أندية كاس العالم الأسبوع الحالي التي جرت في الإمارات التي تهتم دولتها بكرة القدم وتستعد الى إقامة بطولة أمم أسيا القادمة الإمارات تعد من بين الدول المتقدمة كرويا من حيث وجود الاحتراف والبنى التحية.

إطماع قطر

تظهر إطماع صاحب النسخة الأخيرة قطر كبيرة في المنافسة على لقب البطولة واللقب الثاني وتمتلك فريقا قادر على المنافسة في البطولة التي تمثل اهتماما لها وحضرت كثيرا لدعم المشاركة وهي الأخرى التي خرجت من الباب الضيق وترى ان التغير مهم ان يأتي عبر البطولة المذكورة وإنها تلعب في مجموعة قوية ما يجعلها تحت الاختبار الجدي.

تجربة ألمانيا

ويبدو السعودية تريد ان تطبق تجربة ألمانيا ببطولة القارات الأخيرة التي ضيفتها روسيا عندما ستشارك بالمنتخب الاولمبي وكلها أمل ان يعكس واقع الكرة السعودية التي تحضى بدعم كبير وفي عمل احترافي كبير وتتطلع الى السيطرة على الامور من خلال المنتخب الأخر وهذا عمل مهم عندما تكرس جهود الاولمبي الأخر للبطولة الخليجية سعيا للحصول على لقبها ويظهر العمل المذكور امام تطلعات اتحاد اللعب في ان يتمكن الاولمبي العودة باللقب وذلك سيكون العمل الكبير لانه يحقق الكثير من المردودات منها تاكيد وجود القاعدة الكروية الواسعة الي تظهر عليها اللعبة التي تمر بفترة طيبة بعد تأهل المنتخب اول لكاس العالم ما يعطي المنتخب الاولمبي زخما بالمشاركة.

منتخب عمان

ويريد منتخب عمان استعادة توازنه بعدما اختفي في كل المشاركات وأخرها الخروج من تصفيات كاس العالم وابتعد من فترة عن دائرة المنافسات في جميع البطولات ومؤكد يبث عن ضالته في الكويت عبر الحصول على اللقب بعد الأول الذي حققه في ارضه عام 2009.

مشاركة اليمن

كما يامل ان تظهر اليمن بشكل أخر ومختلف عن البطولات الماضية رغم ظروف البلد التي لاتحتاج الى تعليق لكن اليمن حرصت على المشاركة المرحب بها وتستحق التقدير عندما سيكون احد الفرق المشاركة وينتظر ان يأتي الى الكويت في مشاركة تسجل لاتحاد اللعبة بعيدا عن لنتائج المتوقعة للفريق الذي مهم جدا ان يحضر بين أشقاءه في البطولة رغم ظروف البلد القاهرة.

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