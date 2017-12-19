أسود الرافدين تواجه السعودية في جذع النخلة مطلع 2018

بغداد – الزمان

شارك وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان في الاحتفالية التي اقامتها الهيئة العامة لرياضة السعودية لمناسبة تأهل المنتخب السعودي الى نهائيات كاس العالم 2018 في روسيا بحضور عدد من نجوم كرة القدم العالمية.

وقال عبطان ان المشاركة في هذا الحفل البهي وبحضور عدد من وزراء رياضة الدول العربية والنخب الرياضية والإعلامية يعد مكسبا مهماً للرياضة العراقية على صعيد العلاقات الدولية وتطويرها، مشيداً بحفاوة واستقبال الهيئة العامة للرياضة السعودية.من جانبه اعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي عبد المحسن آل الشيخ توجه المنتخب السعودي الى العراق خلال الربع الاول من العام المقبل وخوض مباراة ودية مع المنتخب العراقي في ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، مشدداً على ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا جيداً مع العراق في المجالين الرياضي والشبابي .

واحتفت الهيئة العامة للرياضة بتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا الصيف المقبل بحفل أقيم في صالة الهيئة بالرياض برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ وبحضور العديد من اللاعبين العالميين والشخصيات الرياضية والفنية العربية والخليجية والعالمية.

ورحب آل الشيخ خلال كلمته بالحضور في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، منوهاً في هذا الصدد بدعم واهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد ابن سلمان بن عبدالعزيز لقطاعي الشباب والرياضة، مستذكراً شهداء وطننا الغالي الذين ضحوا بأغلى ما يملكون دفاعاً عن الدين والوطن.

وعبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باسمه وباسم جميع وزراء الرياضة العرب عن أمله أن يتم دعم العراق رياضياً من خلال رفع الحظر المفروض عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقدماً في هذا الصدد طلبه لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت أن يلعب المنتخب السعودي مع شقيقه العراقي مباراة ودية في العراق خلال الربع الأول من عام 2018 .

ودشن خلال الحفل الشعار الجديد للهيئة العامة للرياضة وأيقونة الأخضر والطائرة التي ستنقله إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم، كما تم تكريم لاعبي ومدربي وإداري المنتخبات السعودية الذين مثلوا الأخضر وحققوا الإنجازات معه في مختلف البطولات منذ عام 1984 م حتى 2017 م ثم التقطت الصور التذكارية لهم مع رئيس مجلس إدارة الهيئةالعامة للرياضة. عقب ذلك توالت فقرات الحفل بعروض متنوعة شملت استعراض مهارات بكرة القدم وفقرة للخدع البصرية إضافة الحفل الغنائي الذي شارك فيه العديد من الفنانين السعوديين.