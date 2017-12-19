الترشيحات النهائية تؤكد عودة مصر إلى الطريق الصحيح

الفراعنة مرشحون لأربع جوائز ونجم ليفربول منافس فوق العادة

{ مدن – وكالات: أثبتت الكرة المصرية أنها تسير على الطريق الصحيح للعودة إلى موقعها المعتاد كأحد أبرز القوى الكبرى في كرة القدم الأفريقية، وذلك بعدما شهدت القوائم النهائية المختصرة لجوائز الأفضل لعام 2017، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، حضورا مكثفا لها وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ مدة ليست بالقصيرة. تتنافس كرة القدم المصرية للحصول على أربع جوائز في الحفل الذي سيقيمه كاف بالعاصمة الغانية أكرا في الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل. يدخل النجم الدولي المصري محمد صلاح صراع المنافسة للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي هذا العام، وكذلك الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، الذي يتنافس لنيل جائزة أفضل مدير فني. فيما يتواجد فريق الأهلي المصري ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل فريق، بالإضافة لمنتخب مصر الذي يسعى للحصول على جائزة أفضل منتخب. جاء صلاح، لاعب فريق ليفربول الانكليزي، على رأس القائمة المكونة من ثلاثة لاعبين، التي أعلن عنها كاف على موقعه الإلكتروني، للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي هذا العام، بجانب السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

مرشح ساخن

يعتبر صلاح أبرز المرشحين للحصول على الجائزة هذا العام، وتكرار إنجاز النجم محمود الخطيب، اللاعب المصري الوحيد الذي توج بالجائزة عام 1983، وذلك عقب قيادته منتخب مصر للتأهل لنهائيات مونديال روسيا. ساهم صلاح في حصول فريق روما على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، عقب تسجيله 15 هدفا وصناعته 13 هدفا في31 مباراة لعبها مع فريق العاصمة في المسابقة. واصل الفرعون المصري تألقه عقب انتقاله لليفربول في الصيف الماضي، حيث يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري الانكليزي برصيد 14 هدفا، كما سجل 5 أهداف مع الفريق الإنكليزي في دور المجموعات بدوري الأبطال، بالإضافة لهدف في الأدوار التأهيلية، ليصبح مجموع ما سجله على مستوى جميع البطولات 20 هدفا في 26 مباراة. على المستوى الدولي، تقمص صلاح دور البطولة في تأهل الفراعنة لكأس العالم، بعدما ساهم في 7 أهداف من إجمالي 8 أهداف سجلها الفريق خلال مشواره في التصفيات، حيث أحرز 5 أهداف تقاسم بها صدارة هدافي التصفيات مع البوركيني بريجيوس ناكولما، بالإضافة لصناعته هدفين. كما ساهم صلاح في تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجابون مطلع العام الحالي، وذلك عقب تسجيله هدفين وصناعته هدف. ودخل منتخب مصر لكرة القدم ضمن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2017 من قبل الاتحاد الأفريقي، حيث يتنافس مع منتخبي الكاميرون ونيجيريا.

منافسة شرسة

يعد منتخب مصر مرشحا بارزا للحصول على الجائزة، عقب تأهله لنهائيات كأس العالم، وذلك بعدما تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، على حساب منتخبات غانا وأوغندا والكونغو، كما حصل على المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية بالجابون. سيواجه منتخب مصر منافسة شرسة من المنتخب النيجيري، الذي صعد لكأس العالم أيضا بعد صدارته لمجموعته الحديدية في التصفيات، التي ضمت منتخبات من العيار الثقيل هي الجزائر وزامبيا والكاميرون.

أما المنتخب الكاميروني، فاعتمد ترشحه في المقام الأول على تتويجه بكأس الأمم للمرة الخامسة في تاريخه، محققا مفاجأة من العيار الثقيل. أما النادي الأهلي فيواجه منافسة عنيفة من الوداد البيضاوي المغربي وتي بي مازيمبي الكونغولي لنيل جائزة أفضل فريق أفريقي هذا العام. تبدو مهمة الأهلي، الذي توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في مصر الموسم الماضي، والحاصل على المركز الثاني في النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، صعبة للغاية في الحصول على الجائزة أمام منافسيه، اللذين توجا بلقبين قاريين هذا العام.

افضل مدير فني

من جانبه، يخوض الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر صراعا عنيفا لنيل جائزة أفضل مدير فني، حيث يتنافس مع الألماني جيرنوت رور مدرب منتخب نيجيريا، والحسين عموتة مدرب فريق الوداد البيضاوي. رغم الانتقادات التي يواجهها المدرب الأرجنتيني فيما يتعلق بخططه الفنية، التي تعتمد في المقام الأول على النواحي الدفاعية، إلا أن الواقعية التي يتسم بها كوبر ساهمت في إحداثه طفرة للمنتخب المصري خلال العام الحالي. بعدما قاد كوبر منتخب مصر للعودة إلى كأس الأمم الأفريقية، التي غاب عنها في النسخ الثلاث السابقة، نجح المدرب العجوز في قيادة الفريق نحو التأهل للمباراة النهائية، متخطيا العديد من المنافسين البارزين في مشواره بالبطولة. وواصل كوبر مسيرته الناجحة مع منتخب مصر، بعدما قاده للصعود لكأس العالم، حيث حجز بطاقة التأهل للمونديال الروسي قبل خوض الجولة الأخيرة من مباريات التصفيات، ليكرر إنجاز المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.

الإتحاد الإيطالي يلغي عقوبة الإيقاف عن رئيس يوفنتوس

{ روما – وكالات: أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اول امس الإثنين رفع عقوبة الإيقاف لمدة عام واحد ضد أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس، لكنه سيضطر لدفع غرامة مالية كبيرة بسبب ادعاءات حول صلته بإحدى عصابات الجريمة المنظمة فيما يتعلق بتذاكر دخول المباريات. وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في سبتمبر/أيلول الماضي إيقاف اندريا أنييلى لمدة 15 شهرا مع تغريمه 20 ألف يورو (23 ألف و800 دولار)، فيما غرم نادي يوفنتوس 300 ألف يورو، بالإضافة إلى إيقاف وتغريم ثلاث قيادات أخرى بالنادي الإيطالي. ولكن محكمة استئناف قررت اول امس الإثنين رفع عقوبة الإيقاف مع زيادة الغرامة المالية بحق أنييلي إلى 100 ألف يورو. كما قررت محكمة الاستئناف مضاعفة الغرامة المالية ضد نادي يوفنتوس لتصل إلى 600 الف يورو مع خوض الفريق مباراته الأولى على أرضه في 2018 بغلق جزئي للمدرجات. وفرضت المحكمة عقوبة الإيقاف لعام واحد مع غرامة مالية 20 الف يورو بحق فرانشيسكو كالفو المدير التجاري ليوفنتوس، ولكن تم رفع عقوبة الإيقاف والغرامة المالية عن مدير الأمل ومدير مكتب التذاكر في النادي الإيطالي. ومن جانبه أنكر أنييلى، الذي أدين بإجراء اتصالات مع العصابة الإجرامية بين عامي 2012 و2016، كافة الاتهامات الموجهة إليه. وحضر أنييلي في وقت سابق من العام الجاري جلسة استماع أمام البرلمان الإيطالي بناء على طلب من لجنة مكافحة المافيا، لبحث إمكانية اختراق عصابات الجريمة المنظمة لجماهير كرة القدم. ويشتبه في أن أنييلي سمح ببيع تذاكر أكثر من المسموح به لجماهير ألتراس بعدما رضخ لتهديداتهم بإشعال النيران أو ترديد هتافات عنصرية داخل الملعب، الأمر الذي يترتب عليه تغريم النادي أو حرمانه من حضور جماهيره لعدد معين من المباريات. واختير أنييلى الذي يترأس يوفنتوس منذ عام 2010، رئيسا لرابطة الأندية الأوربية في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.