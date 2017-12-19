تصرفات برشلونة تثير غضب مدريد

{ نواكشوط – وكالات: أبدى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني انزعاجه الشديد من تصرفات برشلونة بشأن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الروخيبلانكوس. وترددت العديد من الأنباء في الصحافة الإسبانية خلال الأيام الماضية، حول رغبة برشلونة في ضم جريزمان خلال الصيف المقبل بدفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ100 مليون يورو. وأكدت صحيفة آس أن نادي أتلتيكو مدريد منزعج من ربط نجمه الفرنسي بفريق برشلونة علنًا أمام الصحافة، وخاصة بعد تصريحات جييرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية بالفريق الكتالوني حيث قال: ربما يكون هناك اتصال، وهناك تفاهم جيد. كما كانت صحيفة موندو ديبورتيفو قد أكدت أن رئيس برشلونة جوزيه ماريا بارتوميو تواصل مع عائلة اللاعب الفرنسي، ما قد يزيد من غضب إدارة أتلتيكو مدريد ويجعلها تفكر في الرد على ذلك.

وحسب آس، فإن الفريق الثاني في العاصمة الإسبانية، سيدرس ملف جريزمان وربطه بالبارسا في الأيام المقبلة، ويبدو أن رفع دعوى على برشلونة حل غير مطروح حاليًا إلا أنه غير مستبعد بالمرة. على صعيد اخر تعرض هدف نادي ريال مديد خلال مدة الانتقالات الشتوية لإصابة في قدمه، ما سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا.

ونشر نادي أتلتيك بيلباو تقريرًا لطاقمه الطبي أكد خلاله أن كيبا أريزابالاجا حارس الفريق الباسكي تعرض لكسر جزئي في مشط قدمه الأيمن بسبب تعرضه لكدمات متكررة. وأكدت صحيفة آس أن هذه الإصابة جاءت بسبب الإجهاد، وقد يحتاج الحارس لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر من أجل التعافي منها. ومنعت الإصابة كيبا من المشاركة في مباراة الفريق أمام ريال سوسييداد، كما ستمنعه من خوض المباراة المقبلة أمام ريال بيتيس. وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت مؤخرًا أن ريال مدريد أنهى صفقة الحارس صاحب الـ23 عامًا، حيث سينتقل للنادي الملكي في مدة الانتقالات الشتوية المقبلة.