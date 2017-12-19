وميض جمال عمر نظمي رائد الفكر السياسي المعتدل في العراق -2

الراحل يرفض منصب السفير خلال السبعينات وعضوية مجلس الحكم لاحقاً

عادل تقي عبد البلداوي

بغداد

المقدمة

قبل اكثر من ربع قرن تقريبا، وتحديداً في شهر تشرين الثاني عام 1990، تعرفت إلى الاستاذ الدكتور وميض جمال عمر نظمي في منزل استاذي المرحوم الدكتور عبد الله سلوم السامرائي، اذ كنت في زيارة له، وقد حضر وميض بدون علم مسبق، وبدأ يتحدث بألم كبير وحزن عميق عن دخول العراق الكويت في آب عام 1990، وقد كان يسأل بمرارة، ما الحل ؟ ثم استدرك، وسأل استاذي السامرائي عني، فطمأنه استاذي ان يأخذ حريته في الحديث دون أي حرج وتردد!.

ولم يكتف وميض بذلك، فقد اعجب بموقف كامل الجادرجي، زعيم الحزب الوطني الديمقراطي عندما استنكر بشدة اهانة خصمه السياسي عبد السلام محمد عارف، في المحكمة العسكرية العليا الخاصة، اذ اكد وميض ان موقف الجادرجي يذكرنا بما قاله المفكر الفرنسي الكبير فولتير:

“من حقك ان تختلف معي في الرأي ولكن من واجبي ان ادافع عن رأيك الى حد الاستشهاد”.

بمعنى اخر، ان وميضاً كان يبتغي من خلال تسليطه الضوء على هذا الموقف او ذاك، التشديد على ان الحوار افضل سبيل لتقارب وجهات نظر المتخاصمين، وعلى السياسي ان يكون مترفعا عن الضغائن والاحقاد، وان سلوك طريق التسامح والمحبة والعفو عند المقدرة يجعل السياسي اكثر احتراماً وارفع مكانا بين اوساط الجماهير.

وقد يعتقد البعض، بأن جرأة وميض كانت محصورة بين جدران قاعات المناقشات العلمية، الا ان هذا الاعتقاد بعيد في الواقع، اذ كانت تصريحاته العلنية في وسائل الاعلام السمعية والمرئية والصحف لاتقل جرأة عن مناقشاته العلمية، يكفي ان نشير الى ثلاثة نماذج على ذلك، الاول انه كتب بحثاً عنوانه ” شيعة العراق وقضية القومية العربية، الدور التاريخي قبل الاستقلال” عام 1982، دحض فيه كل التهم التي الصقت بالشيعة على انهم صفويون وشعوبيون وطائفيون، فقد اكد الدكتور وميض ان الشيعة في العراق لم يكونوا شعوبيين بدليل انهم طالبوا بحاكم عربي مسلم يتولى العرش العراقي بغض النظر عن انتمائه المذهبي، ولم يكونوا طائفيين بدليل انهم دافعوا عن الدولة العثمانية (السنية) ضد الاحتلال البريطاني للعراق عام 1914، لذا فإن الشيعة في العراق هم عرب اقحاح وبدونهم يفقد العراق عروبته كونهم يمثلون الاكثرية.

والانموذج الثاني، تصريحه الذي ادلاه في مناظرة تلفزيونية مع سعد قاسم حمودي اجراها تلفزيون العراق عام 1995 بمناسبة فوز صدام حسين بالاستفتاء الشعبي، اذ اكد وميض ان الاستفتاء شيء جميل، ولكن الاجمل منه انتقال العراق من “الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية”، اي بالغاء مجلس قيادة الثورة الذي اصبح حلقة زائدة، اذ ليس من المعقول ان يمضي على نجاح انقلاب 17 تموز 1968، ما يقارب اكثر من ربع قرن، وما زال مجلس قيادة الثورة قائما، اذ ان المتعارف عليه في الانظمة العربية، ان الغرض من اعلان مجلس قيادة الثورة التمهيد للانتقال من مرحلة انتقالية الى مرحلة دائمية! وذلك بتشريع دستور دائم للبلاد يتم من خلاله التداول السلمي للسلطة وعدم احتكارها من قبل حزب او شخص.

والأنموذج الثالث، تصريحه في مؤتمر علمي في الجزائر، اذ سألته احدى وكالات الانباء العربية: ما رأيك ببناء القصور الرئاسية؟ فاجاب الدكتور وميض ان هناك اولويات اهم من بناء القصور مثل ايجاد فرص عمل للعاطلين ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.

2- قدرته على التنظير واستشرافه للمستقبل:

امتاز الدكتور وميض بقدرة فائقة على التنظير، وهذا لم يات من فراغ بالطبع، بل جاء نتيجة لتجربة علمية وسياسية أهلته ان يكون منظراً لامعاً في قضايا العالم بعامّة، والعرب والعراق تحديداً. بتعبير أدق، ان السياسة عند الدكتور وميض علم ليست تهريجاً ووسيلة استرزاق كما يفهمها بعضهم! وان علم السياسة لايمكن استيعابه بالشكل الصحيح وبالوجه المطلوب، حسب وجهة نظر وميض، الا بالتفاعل مع التاريخ، فكلا العلمين متلازمين ومترابطين، فالتاريخ يمثل جذر السياسة، والسياسة ثمرة التأريخ، والسياسي الناجح والمحنك هو الذي يستطيع ان يجعل هذه الثمرة يانعة وذات فائدة كبيرة للشعب اذا ما سقاها بالصفاء والنقاء، والعكس صحيح بالبداهة، فإن السياسي المرتزق والمهرج يحاول بكل الوسائل ان يحول ثمار التاريخ الى بقايا طعام فاسد عبر سقيه لها بالكراهية والبغضاء والاحقاد!.

من هذا المنطلق، درس وميض تأريخ العراق المعاصر بعمق من خلال اطروحته للدكتوراه عن ثورة العشرين، فقد توصل بالادلة والشواهد التاريخية الى انه كلما تقارب التياران القومي والاسلامي وتخندقا في خندق واحد، تهدمت مشاريع الاستعمار. بتعبير ادق، ان وقوف المؤسسة الدينية (الشيعية والسنية) مع اقطاب الحركة الوطنية (القومية) في العراق في ثورة العشرين اجبر الساسة البريطانيين تغيير سياستهم في العراق، لذا ظل وميض يستنكر بشدة التعبير السوقي الذي اطلقه الجهلة عندما اطلقوا على القوميين “قومجية” لان ذلك يتعارض مع كل تجارب التاريخ، بدليل ان المفكر الاسلامي الكبير محمد باقر الصدر “رحمه الله” قد تفاعل مع التيار القومي في نهاية خمسينيات القرن الماضي، اذ كان يكتب اغلب مقالاته في جريدة “الحرية” القومية من اجل فضح الافكار الشيوعية طبقا لشهادة عالم دين هو طالب الرفاعي() الذي كان قريبا جدا من الشهيد الصدر. فضلا عن ذلك، ان الشهيد الصدر قد طلب من احمد عبد الستار الجواري() وهو قومي عروبي ان يكتب مقدمة لكتابه ” فلسفتنا”()، الامر الذي يؤكد، ان المفكر الاسلامي محمد باقر الصدر كان متنوراً في فكره. فضلا عن،انه كان متيقناً تماماً بان الانفتاح على الآخر افضل بكثير من الانغلاق عليه، لان الانفتاح سيؤدي الى رحاب واسعة للتعايش السلمي لجميع مكونات الشعب العراقي، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والمذهبية والقومية وحتى الفكرية، فهل استوعب مروجو مصطلح “القومجية” الدرس الاخلاقي الكبير للمفكر الاسلامي محمد باقر الصدر ام مايزالون في غيهم يعمهون؟!.

بحكم هذه الحقائق، توصل وميض الى قناعة تامة ان افضل سبيل لمواجهة الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 يكمن في تأسيس مشروع قومي اسلامي في العراق، وهذا ما حصل بالفعل عندما تعاون مع المشروع الاسلامي الذي أسسه الشيخ جواد الخالصي والشيخ حارث الضاري، الا أن تصريح الاخير ذات مرة عندما قال ” انا من القاعدة والقاعدة مني” أفسد مشروع المقاومة تماما، وأفرغه من محتواه الوطني والقومي والاسلامي. على حد تعبير وميض نفسه. مع العلم، ان هذا التصريح قد اثار حفيظة ابناء السنة والشيعة على حد سواء لان كليهما لم يسلما من دمار القاعدة، الامر الذي يؤكد ومن دون شك، ان مهمة السياسي اخطر بكثير من مهمة الطبيب، فان الاخير لو اخطأ التقدير فانه يسبب موت مريض واحد. اما السياسي، اذا ما اخطأ التقدير او حتى التصريح، فانه يؤدي إلى تدمير جيل باكمله، لذا على السياسي ان يتمنى ان يعطيه الله “رقبة بعير” حتى يتمكن من مضغ كلامه جيداً، قبل ان يتفوه به امام الملأ!!!

3- مبدأيته:

يمتاز وميض بكبرياء عال وشموخ كبير، فهو لم يهتز امام مغريات السلطة ولمعان نقودها، فقد رفض ان يكون سفيراً للعراق في احدى الدول عام 1975، كما رفض ان يتولى اي منصب اداري، وكان اعلى منصباٍ تسنمه في الدولة العراقية رئيساً لقسم العلوم السياسية في كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد بين عامي 1976 ولغاية 1982، ثم رئيساً لمركز الدراسات الفلسطينية في جامعة بغداد في عامي 1980و1981 . فضلا عن، رئاسته لاتحاد الطلبة العرب في لندن عندما كان طالباً هناك، ورئاسته للجمعية العربية للعلوم السياسية في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، ورئيساً لتحرير لاكثر من مجلة علمية، وجميع هذه المناصب كانت مناصب علمية وليست سياسية. فضلا عن، انه قد رفض ان يكون عضواً في مجلس الحكم عندما ارادوا اختياره ممثلا عن “السنة”، وقد قال لي بالحرف الواحد ما نصه:

” ماذا سأقول لخالي باسل الكبيسي؟! ماذا سيكون موقف عائلتي امام الآخرين؟! كيف يحترمني زملائي وطلابي وأصدقائي”.

وأكثر من ذلك، ان وميضا لم ينقطع عن تدريس الفكر القومي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بعد الاحتلال الاميركي للعراق 2003، وعندما اعترض احد الطلبة على ذلك، على أساس ان صدام حسين قد سقط، ولايوجد اي مسوغ دراسة الفكر القومي، كان جواب وميض جواباً علمياً ومقنعاً، عندما أكد ان الفكر القومي لم يرتبط بشخص معين او نظام معين بدليل ان سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1990 الذي لم يُعد لا اتحاداً ولاسوفيتياً، إلا ان المنظومة الاشتراكية التي بناها ظلت قائمة. ولم يكتف وميض بذلك، اذ رأى ان الذين فرحوا بسقوط الفكر القومي على يد الاحتلال الاجنبي، فأن ذلك يصب في صالح الفكر القومي نفسه، بدليل ان هذا الفكر كان ضد المشاريع الصهيونية، الامر الذي دفع الاحتلال الاميركي لاسقاطه.

وفي الواقع، ان الخلل لم يكن في الفكر الاشتراكي بالنسبة للاتحاد السوفيتي، أو في الفكر القومي بالنسبة للعراق، فكلا الفكرين (الاشتراكي والقومي) هما عبارة عن منظومة فكرية متكاملة، وان الخلل يكمن في الاداء السياسي للنظامين القائمين في الاتحاد السوفيتي والعراق اللذين شوها هذه المنظومة باستبدادهما السياسي، ودكتاتوريتهما المقيتة بدليل ان اغلب المفكرين الاشتراكيين والقوميين كانوا اول ضحايا هذين النظامين الدمويين.

4- الحزن والفرح عند وميض:

لااستطيع القول إن وميضا كان متفائلاً، مثلما لا استطيع ان اقول انه كان متشائماً، بل استطيع ان اقول إنه كان على الدوام مشغولاً بالهم الوطني والقومي، فقد كان الرجل مشغولاً بقضايا الوطن الى حد كبير، فهو يتحدث عنها في المجالس الخاصة والعامة ليلا ونهاراً، وهذا على ما يبدو، كان قدره في الحياة التي عاشها، أنه عاش الانتفاضات الوطنية التي شهدها العراق في اعوام 1948 و 1952 و 1956 والانقلابات العسكرية التي عصفت بالبلاد في اعوام 1958و1963و1968، ولاسيما الانقلاب الثاني (انقلاب 8 شباط) إذ كان هذا الانقلاب بمثابة كابوس مفزع لاستاذنا وميض، فقد اعتقل وعذب اشد انواع التعذيب، وهو لم يتجاوز ربيع شبابه، واخيراً الاحتلال الاميركي العسكري للعراق عام 2003 . فضلا عن، معايشته لاحداث هامة شهدتها الامة العربية من المحيط الى الخليج مثل أغتصاب فلسطين عام 1948، وثورة مصر عام 1952، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وانفصال الوحدة بين مصر وسوريا عام 1961، وقيام انقلاب آذار في سوريا عام 1963، ونكسة حزيران عام 1967، فقد كان هذا العام عاماً مشؤوماً بالنسبة لوميض على المستويين الوطني والشخصي، إذ شهد هذا العام نكسة العرب عام 1967 التي يتحمل جمال عبد الناصر الجزء الاكبر من المسؤولية. فضلا عن ذلك، فأنه في هذا العام، فقد والده ووميض – ما يزال في ربيع عمره. ينبغي ان نشير هنا الى نقطة مهمة، وهي ان غربته في الخارج، ولم يكن يبلغ من العمر 18 عاماًعندما كان لاجئاً سياسياً في مصر، قد زادت من همه، اذ كان على الدوام ” مهموماً وكئيباً” بشهادة زميل كان معه في القاهرة يومذاك.

الهم الوطني

لم يستطع وميض ان يغادر همه الوطني والقومي حتى بعد زواجه. فعندما تزوج من السيدة الدكتورة صبح المدلل في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وأنجبت له ابنين وبنتين، سماهم باسماء ذات دلالات عميقة. فابنه البكر سماه “جمال” اعتزازاً بوالده وبالزعيم العربي جمال عبد الناصر، والثاني سماه “صلاح الدين” اعتزازاً بصلاح الدين الايوبي الذي حرر بيت المقدس، اما ابنتاه، فالاولى سماها “ذرى”، اذ كان يحلم ان تبلغ الامة العربية ذرى المجد دائماً، بينما سمّى الثانية “قدس” لكي تظل مدينة القدس راسخة في ذهنه، وامانة في عنقه لبذل الغالي والنفيس لتحريرها من المغتصبين الصهاينة.

ومهما يكن من امر، فان وميضاً لم يمل الى النكتة الا ما ندر! لانه يعدَّها نوعاً من انواع الهزل، ولكنه في بعض الاحيان يضطر اضطراراً الى تداولها عندما تكون ذات مغزى فكري عميق، فأنا سمعت منه نكتتان فقط، الاولى عندما سألني عن صحة استاذي المشرف الدكتور كمال مظهر احمد، فاجبته بأنه ادى فريضة الحج الى بيت الله الحرام، فاجابني: الآن تيقنت ان الشيوعية قد سقطت في العراق!!!، والنكتة الثانية، يوم قال: افضل شيء قرأته اليوم في جريدة “الجمهورية” هي اجابة سعد البزاز على سؤال وجهته له الجريدة عن افضل مقال قرأه لهذا العام، قال المقال الذي كان عنوانه “لماذا دخلنا الكويت … لماذا انسحبنا من الكويت”!!! .

ثمة حقيقة تاريخية، وهي ان الهم الوطني والقومي قد ألقى بظلاله على عطاء وميض العلمي. فضلا عن، مزاجه الشخصي، فأنه كان قليل النتاج العلمي، الا انه على مايبدو، كان مقتنعاً بقاعدة المنطق التاريخي الذي تؤكد ان النوعية افضل بكثير من الكمية، فقراءة كتاب واحد ثلاث مرات افضل بكثير من قراءة ثلاثة كتب مرة واحدة، وتأليف كتاب واحد فيه معلومات فريدة من نوعها مثل كتابه عن ثورة العشرين، افضل من تأليف كتب عدة فيها معلومات لا تزيد على الاطناب واللغو والحشو من دون اية فائدة.

وللامانة التاريخية، لم يؤثر مزاجه الشخصي على اتزانه العلمي ابداً، فقد ظل الرجل يحتفظ بكبرياء علمي قل نظيره. يكفي ان نشير الى أنموذجين بهذا الصدد، فعند اجراء المقابلة الشخصية لطلبة الدكتوراه المتقدمين للدراسات العليا في كلية العلوم السياسية، كان عدي صدام حسين من ضمن الطلبة المتقدمين . وعندما دخل الى اللجنة، لم ينهض له بعض الدكاترة، من ضمنهم استاذنا وميض، فيما نهض الاساتذة الآخرون له، الامر الذي فاجأ ” عدي” كثيراً، وقد احس وميض ان ” عدي” كان اكثر ارتياحاً واحتراما للاساتذة الذين لم ينهضوا له!!!.

فضلا عن هذا الموقف، فقد رفض وميض تلبية الدعوة التي وجهها له احد طلبته في السنة التحضيرية للدكتوراه، وهو عبد حمود، المرافق الاقدم للرئيس الاسبق صدام حسين، عندما قال له بالحرف الواحد:

“انا اشكرك على هذه الدعوة الا اني لايمكن ان ألبيها لكونك لازلت طالباًعندي، وعندما تتخرج بالامكان ان افكر في ذلك”.

ثمة حقيقة تاريخية، ان هذه الصفات التي استعرضناها جعلت وميض يكون محط اعجاب وتقدير لكل الشخصيات الاكاديمية والسياسية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، فقد كان الدكتور كمال مظهر احمد معجباً اعجاباً كبيراً بطريقة مناقشاته العلمية التي وصفها بأنها عبارة عن ” محاضرات فكرية وعلمية ممتعة حقاً ” بعيدة عن الرتابة والتقليد والاعادة والتكرار” التي يلجأ اليها اغلب الاساتذة. اما الدكتور صالح العابد، فقد وصف وميضاً بـ ” المفكر والمؤرخ والمُنظِّر”. في حين، عده الدكتور هاشم التكريتي “شخصية وطنية معتدلة قل نظيرها”. اما الدكتور صادق حسن السوداني فقد اثنى ثناءً كبيرا على ” موضوعيته وجرأتـه في الطرح” . في حين، اكد زميله عبد الغني اليوزبكي الذي كان لاجئاً معه في القاهرة أن وميضاً “شخصية مبدئية ونظيفة وطاهرة لاتهادن ولا تساوم على الثوابت الوطنية ابداً “. فيما اكد تلميذاه علي عباس مراد وشاكر العاشور اللذان يعدان من اوفى الاوفياء لاستاذهما الدكتور وميض، ان “محاضرته كانت محاضرة ممتعة وقيمة، اذ كان يشرح ما حول الموضوع بشكل جذاب، ثم يدخل الى صلب الموضوع مما يعطينا تصوراً واضحا وكاملاً عن المادة المطلوبة.

اما الصحفي الاميركي جون لي اندرسن، فقد وصف وميضاً بهذه الكلمات:

“وميض عمر نظمي هو واحد من عراقيين قلائل تجرأوا على مساءلة سياسات صدام، ثم عاشوا ليرووا القصة . نظمي متخصص في العلوم السياسية معروف… ظل رجلا متوازناً محباً للمعرفة وذا فضول فكري شديد !!. كان يشوقني دائماً بحديثه عن المطبوعات الغربية الحديثة “.

من هذا المنطلق، كان بيت وميض ملتقى للمعارضة الوطنية في عهد النظام السابق. لنقرأ ماذا دوَّن احد اقطاب المعارضة العراقية في مذكراته عن هذا الموضوع تحديداً:

” في الربع الاخير من نيسان 1992 عدت الى الوطن، في البداية كنت مع عدد من اعضاء الحزب السابقين نعمل مع المجموعة الوطنية الديمقراطية بزعامة الشخصية الوطنية المعروفة الدكتور وميض جمال عمر نظمي وبعد اكثر من سنة افترقنا وعملنا كمجموعة من الماركسيين”.

قضايا فكرية

هناك العديد من القضايا الفكرية قد شغلت فكر استاذنا الدكتور وميض، لعل ابرزها، القومية العربية والوحدة العربية، وتدهور الفكر القومي العربي والبرجوازية العربية والديمقراطية والاشتراكية واخيراً الفيدرالية والطائفية.

كان الدكتور وميض يرى ان فكرة القومية العربية ليست فكرة مستوردة من الخارج، فهي ” لاترتبط بأي مضمون اجتماعي برجوازي، ولا بأية نزعة استعمارية او شوفينية عدوانية”، بل ارتبطت القومية العربية بالكادحين. بتعبير اوضح، ان الشعور القومي في الدول الصناعية سادته ” الانانية المفرطة” وذلك على ” حساب القوميات والامم والشعوب الاقل تقدماً والاكثر فقراً في العالم الثالث”.

فضلا عن ذلك، فان القومية العربية لم تكن ” تياراً طارئاً” على الحياة الفكرية العربية، بل هي وليدة عملية مخاض عسير مرت بها الامة العربية، لتكون في النهاية “المرحلة النهائية لفكر النهضة العربية بجذوره واتجاهاته المختلفة”، و ” الثمرة الناضجة لقلم الرواد الاوائل الذين حاولوا تلمس الطرق للاجابة عن السؤال النبيل المعذب (لماذا تأخر العرب وتقدمت اوروبا؟) ذلك السؤال الذي مازال يواجهنا بالحيوية نفسها والحدة نفسها التي واجه بها اجيالاً سبقتنا”. ولم يكتف وميض بذلك، فقد شدد على ان هناك عوامل عدة من شأنها ان تؤدي الى ازدهار القومية العربية، وهي ان تكون ” قومية مسالمة”، وغير” استيلائية” على القوميات الاخرى. ومن اجل ترجمة ذلك الى واقع عملي ملموس، فلابد من توفير مناخ فكري ملائم، لابقاء القومية العربية حيوية ومتجددة ومتفتحة ومتنورة، وذلك من خلال ” تحقيق مستلزمات الديمقراطية والاشتراكية ” حتى يشعر كل مواطن عربي ” بالسعادة والكرامة”.

من هذا المنطلق، وجه وميض انتقاداً لاذعاً لابرز تجربتين في العالم؛ الاولى تجربة جمال عبد الناصر، فعلى الرغم من تأميمه لقناة السويس عام 1956، ودعمه لحركات التحرر العربي، الا انه ظل متمسكاً بتجربة الحزب الواحد إذ كان الاتحاد الاشتراكي الذي أسسه جمال عبد الناصر عام 1961 حجر عثرة امام تقدم الديمقراطية ونموها في مصر.

وفي الواقع، ان انتقاد وميض جمال عمر نظمي لجمال عبد الناصر، وهو اشد المعجبين به، كما اشرنا سابقا، ان دل على شيء فانما يدل على انه فعلا، لايمكن ان يكون الا ” ديمقراطي النزعة” . بمعنى اخر، ان وميضا ليس من الذين يفتحون عيناً ويغمضون الاخرى عندما يقيّمون الاحداث، بل كان الرجل يفتح عينيه كاملةً ليرى الاحداث تماماً، ويقوِّمها تقويماًعلمياً وموضوعيا، فمثلما وجه نقدا لاذعاً لناصر، دافع عنه، عندما اكد احد الباحثين ان ناصرا كان في سياساته ” براغماتياً”، ردّ وميض عليه بهذا الكلام:

” وأود هنا ان أتساءل هل ان هذا القائد (القطري) الذي وقف مراراً وتكراراً، علانية وراء كواليس السياسة الدولية، ليعلن بان ” القدس قبل سيناء”، و” الضفة الغربية قبل سيناء”، و” الجولان قبل سيناء” .. هل هو طراز براغماتي؟ ام قومي عربي حتى اعمق الاعماق واشد درجات الالتزام القومي النادر؟… ان ما يهمني هنا بالاساس ليس شخص عبد الناصر، بل تعبيره عن مجموعة مبادئ وقيم قومية وتقدمية، وما يهمني هنا هو مدى ايمان وتمسك الجماهير المصرية بتلك المبادئ وتلك المسيرة، فالرجل قد رحل، ولكن الجماهير باقية “.