حرية التعبير .. إلى أين؟

لطالما وجد الكتاب والمدونون انفسهم في موقف محرج بين السعي في ايصال افكارهم بصورة خالية من التملق والنفاق في الدول المتطورة كاوربا والغرب تجاوزوا هذا الحاجز بعد ان ثار العديد من المتنورين ضد هيمنة الجهل وفرض الراي على الناس بالقوة،فما الفائدة من كون الكاتب كاتبا او المدون مدونا وما يدور في ذهنه ممنوع من النشر سواء كان في السياسة او الدين او اي مجال اخر،قبل السقوط كان العراق مسيطرا على افكاره بالقوة من الناحية السياسية.

الان بعد ان تحررنا تقريبا من هذا القيد،هل ياتي اليوم الذي يعبر فيه العربي عن فكره بعيدا عن هيمنة الرصاص والسيف؟؟؟

تعرف بلادنا الان بالدولة الديمقراطية فاين الديمقراطية اذا كان الفكر مكبوحا ومشلولا ومسيطرا عليه من قبل بعض قادة الجهل والتكفير التي لطالما نشرت الحقد والجهل بين صنوف الشعب، ومن الطبع يستثنى من هذا الكلام اصحاب الدين الحقيقي الذين كرسوا حياتهم للبحث عن حلول ترفع من شان الفرد العراقي خلقيا وثقافيا واقتصاديا.

نحتاج في وقتنا الحالي الى وقفة حقيقية للمطالبة في هذا الحق من قبل المثقفين والمستنورين، فائدة حرية التعـــبير وخصوصا للكتاب ان يجدوا الحلول المناسبة للازمة التي يمر بها البلاد كونهم من خيرة الشعب، اذ بهم يرتفع شان البلاد لا للجهلة،حتى اضحى الحال بالجهلة بتسلمهم زمام الحكم في الدولة، وتزوير الشهادات معروف ودليل على ما اقول.

اسامة زهير النداوي