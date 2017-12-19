حقوق الإنسان العراقي المسلوبة

عندما نتطرق إلى حقوق الإنسان بشكل عام وما هي المعايير والمبادئ التي منحت الفرد حقوقا تجعله يشعر بأنه شيء مميز وإنها ليست بشيء جديد يذكر ونحن في عام 2017 في بلادنا التي فيها القوي لايرحم الضعيف والغني اكل حق الفقير وان التاريخ الإنساني كان يمنح الإنسان حقوقا وعليه كذلك واجبات وتكون هذه الحقوق متنوعة وعند البحث يجب ان تكون الحقوق متساوية بين جميع الإفراد وعدم ألتفرقة بين شخص واخر بغض النظر عن الانتماء المذهبي او الطائفة او لون البشرة هذا يجسد كرامة وقيمة الانسان في العيش الكريم وحماية الحرية والديمقراطية في ظل السلام والعدالة وتم الاعلان عن ميثاق من قبل الأمم المتحدة في عالم 1948 بموافقة اغلب الدول عليها التي ضمنت حقوق الانسان وان التطاول عليها يحاسب عليه وأمر كإرثي ضد الانسانية الذي يجرح الضمير ويدمر الحياة ولهذا المفهوم عدة تعاريف وأصبح علما يدرس وله قواعد وقوانين مستقلة دوليا هذا ما يوجد عليه في الدول المتقدمة واخرى لاتحترم هذة المبادئ فاليوم نحن نبحث عن ماهية حقوق الإنسان العراقي في بلده الغني وقد يستغرب المواطن حيث يسمع عن وجود عجز مالي في الموازنات العامة ويقابل ذلك التطاول على حقوقه في ظل دولة غنية بالموارد البشرية والطبيعية وماذا يكون حال الدول الفقيرة وهنا يكون سلب الحقوق سببه التخطيط الفاشل في الادارة مع الفساد المستشري في مفاصل الدولة واليوم نرى صحوة متأخرة في محاربة الفاسدين الذين لم يحددوا من هم إلى ألان الحكومة ام البرلمان ام القضاء ام الشعب والله اعلم وان الفرد العراقي اليوم سلب منه حقوقه في التعليم والصحة والخدمات وحصته من النفط ومن السكن والكهرباء والماء أليس هذا الإنسان ميتا بحكم الدين الذي يدعون الساسة بأنة المصدر الرئيسي للدستور العراقي وهنا يجب الصحوة من قبل الشعب إذا أراد الحياة.

عقيل المكصوصي