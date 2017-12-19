قلب فلسطين

القدس عاصمة فلسطين وقلبها الذي ينبض بشعبها المجاهد وارضها الخضراء الطاهرة النقية .ابطال هم اصحاب الحجارة ابطال بمفردهم وتوحدهم فيما بينهم يتحدون الموت ويتحدون قوة غاشمة مثل اسرائيل التي وراءها شعوب عربية واجنبية.

نحن معكم ايها القدس يوم الابطال كلنا نصلي في المسجد الاقصى صلاة موحدة الذي اسري اليه الرسول الكريم.

وتبقى خطوة العظيم باقية تبقى القدس هي العاصمة لجميع البلدان وليس فقط لفلسطين القدس قدسنا.

وتبقى القوة لنا ولاحفادنا جيلا بعد جيل ويعلم التاريخ من هي ارض الاحرار ارض الشهداء ارض الرسالات من هي اطهر ارض ..

وتبقى حرة عربية يشهد لها التاريخ بطولات وشهداء ابنائنا في فلسطين لا يستطيع ان يغير العالم الواقع جريان الدم باقي لاخر قطرة دم تسال على ارض فلسطين اكثر من خمسين عاما وفلسطين واقفة شامختا بابنائها وشعبها الابي صمدوا وتحملوا الجوع والحرمان ومحاربة بعض الشعوب لهم لا لا تحطيم لبلد قدم التضحيات نعم لقدس عاصمة فلسطين .

اخلاص الوزان