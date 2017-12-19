السعدية تسجل إصابات بحبة بغداد وقزانيا تشكو من تأخر تدفق السيول الإيرانية

الدايني يدعو إلى إعتماد برنامج المال مقابل السلاح

ديالى ــ سلام عبد الشمري

دعا رئيس مجلس محافظة ديالى ،الى اعتماد المال مقابل السلاح ، كاشفا عن وجود اكثر من نصف مليون قطعة سلاح بينها ثقيلة في منازل المدنيين داخل المحافظة .وقال رئيس المجلس علي الدايني لــ ( الزمان ) امس إن (تطورات الملف الامني في ديالى بعد 2003 وبروز الجماعات المتطرفة، دفع لشراء السلاح من قبل شرائح واسعة من المجتمع للدفاع عن النفس ) ، لافتا الى أن ( ذلك لم يتوقف لحاجة الدفاع عن النفس بل استغل باتجاهات أُخرى، واصبح في السنوات الاخيرة مصدرا للتهديد السلمي، خاصة استخدامه في النزاعات العشائرية وعمليات الجريمة المنظمة، والبعض منه تسرب الى الجماعات المتطرفة ) .

منازل مدنيين

وأضاف الدايني، أن ( المحافظة تحوي حاليا نحو نصف مليون قطعة سلاح في منازل المدنيين وفق قراءاتنا، بعضها اسلحة متوسطة وثقيلة وهناك من يملك اسلحة اكثر فتكا ) ، لافتا الى أن ( حصر السلاح في ديالى مهمة معقدة ومستحيلة اذا استخدمنا الطرق التقليدية في دعوة الاهالي لتسليم اسلحتهم ) .ودعا رئيس مجلس ديالى ، الى ( اعتماد برنامج المال مقابل السلاح ليشمل في مرحلته الاولى الاسلحة المتوسطة والثقيلة وبقية الانواع التي يمنع اقتناؤها من قبل المدنيين وفق القانون ثم يجري حصر الاسلحة الخفيفة في المرحلة الثانية ) ، مؤكدا أنه ( بخلاف ذلك لن نستطيع حصر السلاح الذي يجب الانتباه اليه في المرحلة القادمة) .وأعلنت ناحية السعدية في محافظة ديالى ، عن تسجيلها اصابات بمرض حبة بغداد خلال الاسابيع الثلاثة الماضية ، فيما شكت ناحية قزانية من تأخر تدفق السيول الايرانية .وقال مدير الناحية أحمد الزركوشي لــ ( الزمان ) امس إن ( ناحية السعدية سجلت 200 حالة اصابة بمرض حبة بغداد خلال ثلاثة أسابيع أغلبها في صفوف الاطفال ) .وأضاف الزركوشي، أن ( معدلات انتشار المرض عالية جدا ونخشى من تحوله الى وباء ) ، داعيا صحة ديالى إلى ( زيادة جرعات تلقيح المصابين لتقليل تداعيات الاصابة ) .فيما عد مدير ناحية قزانية مازن اكرم ، إن ( ناحية قزانية الحدودية مع ايران تعتمد بنسبة 90 بالمئة من سقي اراضيها على السيول المائية القادمة من خلف الحدود خلال الموسم الزراعي لسقي نحو 80 الف دونم من الاراضي وخاصة محاصيل الحنطة والشعــــــــير ) .

واضاف اكرم لــ ( الزمان ) ، أن (السيول تتدفق الى وديان وجداول وتشكل خزينا مائيا يمتد لعدة اشهر) ، لافتا الى أن ( السيول الايرانية هي بمثابة خزين مائي مؤقت له اهمية كبيرة في قطاع الزراعة) وبين أكرم، أن (السيول الايرانية لم تتدفق حتى الان بسبب انعدام الامطار الموسمية ما يهدد بكارثة زراعية داخل الناحية بعد حرث الارض ونثر البذور منذ اسابيع عدة ) .

جهد استخباري

ومن جانب أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى ، عن مقتل أحد أبرز قادة ما يعرف بولاية ديالى في تنظيم داعش الملقب بزرقاوي حوض الندا، بعملية نوعية جرت شرق بعقوبة.

وقال رئيس اللجـــــنه صادق الحسيني لـ ( الزمان ) ، إن ( قوة أمنية من الفرقة الخامسة نجحت وبجهد استخباري مميز بقتل أحد أبرز قادة ولاية ديالى الداعشية في أطراف حوض الندا) .

وأضاف الحسيني، أن ( الإرهابي القتيل يحمل ألقاباً متعددة منها زرقاوي حوض الندا بسبب إجرامه في قتل الأبرياء، وعملية قتله تمثل ضربة قوية لخلايا داعش النائمة في حوض الندا) .من جانب اخر اكد محافظ ديالى مثنى التميمي لـ ( الزمان ) امس ان ( ادارة المحافظة تعمل على دعم الاسرة الصحفية ممثلة بنقابة الصحفيين العراقيين وفرعها بمحافظة ديالى ، بما يسهل من اداء مهام الاعلاميين ) .

واشاد التميمي ، بـ ( عطاء الصحفيين العراقييين ولاسيما العاملين ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة ديالى خلال المنازلة البطولية التي خاضتها القوات المسلحة العراقية والحشد المقدس لتطهير اراضي المحافظة والمحافظات العراقية الاخرى من دنس داعش الجريمة ) . وشدد التميمي ، على ان ( ادارة المحافظة لن تسمح بالتجاوز على مكانة وعمل الاعلاميين تحت اي ذريعة ، مبينا ، ان امام الاعلام مهمة لا تقل اهمية عن مهمة التصدي العسكري للدواعش المجرمين وتلك هي مهمة التصدي لفكر التطرف والارهاب واجتثاثه من جذوره وكشف الفساد وملاحقته لبناء البلاد على اسس سليمة وتحقيق سيادة القانون ) . ومن جهة اخرى اكد قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى محمد ملا حسن ، ان القضاء يعاني من شح حادة بمادة النفط الابيض، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل. وقال ملا حسن لـ ( الزمان ) ، إن ( شحة بمادة النفط الابيض تجتاح مناطق قضاء خانقين منذ ايام نتيجة قلة المنتوج الذي يصل الى المحطات الحكومية مقارنة بما يتم توزيعه على المواطنين ) .وأضاف ملا حسن ، أن (عدم توفر منتوج النفط بشكل كافٍ في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل غير مسبوق انعكس على اهالي القضاء وخاصة الالاف من النازحين بشكل سلبي ) . وطالب قائممقام القضاء ، حكـــــومة ديالى والمنتــــــــوجات النفطية بـ ( زيادة حصة خانقين بأسرع وقت ممكن لإنقاذ الاهالي ودرء مخاطر كارثة انسانية تلوح في الافق ) .