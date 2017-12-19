الزراعة تناقش أهمية أجهزة الرش والمكننة الحديثة

الإعمار ينفّذ عدداً من المشاريع الخدمية في المحافظات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة تحقيق نسب انجاز متقدمة في تنفيذ اعمال مشروع ماء العمارة الكبير. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية العاملة في المديرية العامة للماء احد تشكيلات الوزارة تواصل تنفيذ اعمالها في مشروع ماء العمارة الموحد الكبير والذي وصل الى مراحله النهائية حيث تجاوزت نسبة انجازه الـ 88 بالمئة وان الوزارة مستمرة مع الجهات المعنية لتوفير التخصيصات اللازمة لأكمال المشروع), واضاف إن (المشروع الذي تبلغ طاقته 16 الف متر مكعب في الساعة سيقضي على شح الماء في مدينة العمارة وللعشرين السنة المقبلة)حسب البيان ، مشيرا الى ان (المشروع يشمل سبعة مواقع اضافة الى الموقع الرئيسي).

موقع رئيسي

وتابع ان (الوزارة باشرت في تنفيذ اعمالها باعادة تأهيل وتبليط شارع الباشا في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء وبكلفة أجمالية بلغت 627 مليون دينار), واضاف البيان أن (دائرة طرق وجسور محافظة الانبار التابعة لدائرة الطرق والجسور العامة احد تشكيلات الوزارة انجزت 94 بالمئة من مشروع جسر عمر بن عبد العزيز الذي يقع على قناة الورار الاروائية و يربط جانبي مدينة الرمادي بين منطقة الشقق السكنية وحي التأميم), واوضح أن (مشروع الجسر شارف على الانجاز حيث ان العمل جارٍ لاكمال السياج البشري ولم يتبق من فقرات الجسر سوى صبغ الكربستون وتخطيط سطح الجسر وفقرة المقرنص للمقتربات التي تمت المباشرة بها), مشيراً الى أن (الجسر سبق وان تعرض الى اضرار شديدة نتيجة الاعمال الارهابية).

بنايات جديدة

واعلنت الوزارة استعدادها للمباشرة في مشروع انشاء أربع بنايات جديدة للأقسام الداخلية في جامعة تكريت. وقالت الوزارة امس ان (شركة الفاو الهندسية العامة احد تشكيلات الوزارة سوف تباشر في اعمالها خلال الايام القليلة القادمة بتنفيذ 4 بنايات جديدة للاقسام الداخلية بطراز معماري), مؤكدا ان (الاستعدادت جارية لتهيئة كافة المتطلبات لغرض المباشرة بالمشروع).

من جهة اخرى نظمت وزارة الزراعة عددا من المشاهدات الحقلية بشأن أهمية تعيير أجهزة الرش واستخدام المكننة الحديثة في العملية الزراعية وإعداد التربة في محافظتي ديالى وبابل وبحضور عدد من الفلاحين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى خلال المشاهدة الحقلية الاولى التي نظمها المركز الإرشادي التدريبي في المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة عرض وبحث عدد من المحاور منها أهم الأدغال الرفيعة والعريضة الأوراق المتوقع ظهورها في حقول الحنطة، والتوقيت المناسب لإجراء عملية مكافحة الأدغال، واهم المبيدات المتخصصة لمكافحة الأدغال الرفيعة والعريضة الأوراق والمتوفرة لدى دائرة وقاية المزروعات)، واضاف (مع كيفية تعيير أجهزة الرش المحمولة على الساحبة الزراعية، والتأكد من المكافحة في درجات حرارة مناسبة لا تقل عن 15 درجة مئوية، وضمان انسيابية حركة المبيد داخل أنسجة النبات), واوضح البيان ان (مديرية زراعة محافظة بابل نفذت مشاهدة حقلية بعنوان – تشجيع الفلاحين على استخدام المكننة الحديثة في عمليات إعداد التربة من خلال التسوية الليزرية في العملية الزراعية- ، حيث تمت مناقشة عدد من المحاور منها أهمية إرشاد وتوجيه الفلاحين بشأن طرق الزراعة الحديثة، وكيفية استخدام أجهزة التسوية الليزرية، وطرق إدامة المكننة الزراعية), و أعلنت دائرة البحوث الزراعية التابعة للوزارة عن القيام بزراعة صنف الشعير 912 ثنائي الغرض لإنتاج العلف والخضر والحبوب وبمواصفات عالية من خلال انتخاب أجيال منعزلة مدخلة من منظمة ايكاردا، وبمصادقة الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي. وتابع البيان انه (جرى تسجيل واعتماد صنف الشعير 912 ثنائي الغرض لإنتاج العلف والخضر والحبوب استنادا الى التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الاصناف وبمصادقة اللهيبي حيث يتميز هذا الصنف بتحمله عملية الحش التي تصل الى 4 حشات بحاصل علفي لا يقل عن 40 طن هكتارعلف اخضر مع حاصل حبوب كبير), واوضح البيان انه (تم استنباط وإكثار صنف الشعير 912 من قبل الملاكات المختصة في دائرة البحوث الزراعية نظرا لتفوقه بالإنتاج والصفات النوعية للحاصل بالقرار المرقم 22 لسنة 2017، وتم إيداع نموذج من بذور الصنف في بنك المصادر الوراثية التابع لدائرة فحص وتصديق البذور من اجل المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية).