كاتيوشا

ليس دفاعاً عن الأمينة بل الحقيقة – هاشم حسن التميمي

يحق للمواطن المفجوع بحكومته ومجلس نوابه ان يتساءل بغضب عن كل الذي يحدث من سبايكر وسقوط الموصل للحادث المروري لسائق الشاحنة الذي فارق الحياة بعد الاصطدام المريع بعارضة محمد القاسم فافسد على امانة بغداد بل على كل البغداديين والعراقيين فرحة فتح الطريق للمجسر المهدد بالسقوط..!

مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالتعليقات وخرج البعض منها عن حدود اللياقة بالتعبير والموضوعية في توجيه الاتهامات، ولم يعد الامر غريبا بوجود جيوش الكترونية لديناصورات كبار لهم صراع مصالح وتصفية حسابات مع امانة بغداد، وامينتها المغلوبة على امرها لعظم المسؤولية فالناس تريد خدمات ورفع النفايات ونظافة الشوارع، والحكومة تقول نعم ولاتخصص المبالغ ولاتطلق يد الامينة في اعادة هيكلة دائرة عملاقة تشكلت من انواع محددة من البشر على اساس الولاءات وليس الكفاءات وبروز مراكز قوة تتحكم بالارصفة والشوارع والساحات العامة والكراجات وتفرض الاتاوات وتلاحق عناصر الامانة ولاتتردد من اهانتهم وقتلهم والتشهير بهم ، ولاتنكر الامينة وجود شلل من المفسدين، وبالمقابل اصبحت ثقافة مجتمعية للتجاوز على القانون نتج عنها عشوائيات وتجاوزات اصبحت هي القاعدة التي تستند اليها الدعاية الانتخابية لكل الكتل بدون استثناء..!

نعم شعرنا باسف شديد لمقتل سائق الشاحنة فهو انسان وله عيال، وتعاطفنا مع المشاعر العفوية، ولكننا يجب ان نتساءل عن الجهة التي تسببت بهذا الحادث السائق نفسه الذي لم يكترث او ينتبه للاشارات والتحذيرات والاعلانات التي تتحدث منذ شهرين عن غلق الطريق للصيانة وفتحه امام المركبات الصغيرة فقط..؟ ام نحمل الامانة لوضعها طوقا صعب الاجتياز، وربما تتحمل دائرة المرور لتجاهلها لهذا الخطر لقد تعددت الاسباب لحادث واحد، لكن المنظق يجعلنا نعود لاصل القضية، وخلاصته ان لبغداد مداخل متعددة وضعت فيها موازين عملاقة لقياس حمولات الشاحنات فلايسمح للاوزان الضخمة من المرور لداخل العاصمة مثلما تفعل كل عواصم العالم والمدن الكبرى خوفا على المجسرات والشوارع والمجاري وتعرضها للتخسات

فتلجأ الشركات والمصانع لاقامة مخازن خارج حدود العاصمة وتنقل بضائعها بشاحنات صغيرة، لكن المعلومات تشير ان سيطرات عمليات بغداد تسمح بادخال الشاحنات العملاقة ولمرور كل شاحنة ثمن واكرامية، مثل ثمن الاستيلاء على الارصفة والشوارع والازقة التي تحولت لكراجات تفرض اتاوات على الناس والامانة وليس دفاعا عنها محاصرة بين مطرقة المتنفذين والفاسدين وسندان الناس التي تطالب بخدمات واصلاحات وبعث الحياة بعاصمتنا التي دفعت ثمنا باهظاً نتيجة الحروب الطائشة والخطط الغائبة والجهلة الذين نصبتهم المحاصصة صناع قرار وهم لايميزون بين الليل والنهار واعتقادهم ان البدلة او العمامة والتصريحات الرنانة واخضاعهم لمشاهد ساخرة في الفضائيات جعلهم بصدقون انفسهم بانهم حقا قادة للراي العام وعباقرة اخر الزمان.

ان ما نتعرض له من مواقف يومية مباشرة او ماتنقله لنا وسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي بطرق مثيرة او معلومات مبتورة يتطلب منا الروية والانصاف قبل ان نطلق الاحكام وننساق مع الاخرين فننعل ونشتم ونظلم بشرا بدون وجه حق لاننا لم نتبين الخيط الابيض من الاسود.

ان الذي قتل سائق الشاحنة وملايين العراقيين عبر العقود الماضية شيوع الفوضى وغياب القانون وعدم امتثالنا له فنقع في التهلكة فتتعدد كل يوم الاسباب والقتلى في تزايد بالارهاب او بسبب الفساد وحوادث الطرق بلا حساب.

هل ستنظم حركة المرور في مداخل العاصمة وتفعل محطات الوزن، ام سيترك الامر كما كان لتصحو ذات يوم على سقوط لمجسراتنا الكبيرة ونكتفي بشتم الامينة ونحن نحتسي مانششتهي من دخان النراكيل في المشاتل الجميلة التي تحولت رغم انف الامينة لكافيهات شرقا وحسينيات ومقرات احزاب غربا ومابينهما محلات مساج حسب الطلب والمزاج وصاحبنا ما زال يهدد بالضرب بيد من حديد ولم نر على الارض صريعا واحدا من تلك الحيتان التي دمرت البلاد وافقرت العباد..!