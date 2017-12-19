الإنتخاب جواب على السياسة، ولكن! – فاضل ميراني

الغالب في الهدف السياسي للحراك الحزبي هو الوصول للسلطة في فائدة مبتغاة للشعب الذي ينتخب، وادامة لعمل القائمة التي يجري انتخابها، ولن ادخل تفصيلات انظمة الانتخابات المعتمدة عالميا، فذلك حديث له مجال غير هذا.

الانتخاب هو ممارسة لابد ان تكون واعية الاداء من حيث التجديد للقائمة او الميل عنها الى غيرها ممن توازي القول بالعمل، على ان السلطة ليست حكرا لتمارس دورا يدعو الناخب لاختيار بقائها او التحرك لاستبدالها ديمقراطيا، وشخصيا كنت اقول ولازلت بأن الديمقراطية موجودة ولكن المؤمنين بها هم الاقلية، وممارسوها هم الاقل عددا.

التوافقية هو مخرج للاداء مرده سببان، تقارب النتائج او الخشية من لعب دور المعارضة للضرر، لذا تفتق العقل السياسي المدرك لتلافي جرح الخسارة بنظرية يمكن تطبيقها حتى في اعرق الديمقراطية، ذلك ان الفكر الانساني ليس محكوما بجمود الطموح ولا عاجزا عن تصيد الهفوات التي تتفلت من اداء الجهاز الحاكم تشريعا وتنفيذا بل وحتى قضاءً.

بصفتي الحزبية وبأجتماع صفة المواطنة معها، اجدني اطمح وقد كان شيئا من طموحنا السياسي قد تحقق، فكردستان ضمن برنامجنا ومنذ العام 1991،مرت بتحولات ايجابية مغايرة لسنوات الانكفاء في ظل نظام صدام حسين، وبجواب مباشر نقول: نجحنا رغم التحديات، فمواجهتنا لصدام لم تكن من اجل خبز او عمل، بل من اجل اننا نجد في انفسنا اننا شعب لا يكال من اجل تجارب فاشية بلباس عسكري، او ان نكون احتياطا لمقامرات بحجة موقع العراق الاستراتيجي.

نجحنا رغم حصارين،حصار الغزو للكويت وحصار ثان راهن عليه البعث لأفشالنا، وهو شبيه بحصار بغداد لنا الان، مع رتوش مردها الموقف الدولي، اقول انني اطمح ان يعيش مجتمعي امنا بلا مراكز قوى، وان تكون نسب البطالة من القلة بمكان بحيث يصار الى برنامج التشغيل، اطمح الى ان اديم مجانية التعليم وان ننفذ برنامج الاصلاح التربوي وقد بدأنا ونحاول اكماله، التعايش بين الاعراق والديانات وحفظ السلم الاجتماعي كان رهانا حافظنا عليه، ومن هنا يبدأ الجواب على العنوان، عنوان كلمتي، ف”لكن” هي التي يلعب عليها قلة الطامحين لقلب المشهد غير ابهين بخسارة الشعب وخسارتهم التي لن تكون بعيدة، فليس من المنطقي ابدا ان تشهد الساحة الحزبية والسياسية وجود متكلمين بالافضل هم بالاساس جزء من مشروع خراب، يتلاعبون بالكلمات ويتكاسلون عند العمل، لا سيما ومشروع الانتخابات كردستانيا وعراقيا سيكون حسب المعلن بين اذار وايار من السنة المقبلة.

نفهم حجم واحقية الطموح والتسويق، لكننا غير مضطرين لتكرار تجارب لن تجلب سوى بدلاء مكان بلا مكين، فالتهييج ضد مسيرة التوافق صار شعار ومحور التأسيسات الحزبية المنشقة او الحديثة الاستقلال، ترافقها تحريضات لشباب بغية التظاهر خدمة لمن يعدون انفسهم للكسب الشخصي، ذلك ان موت زعامات وتبدل مراكز قرار، اوجد عاطلين سياسيين لا يقرون بفراغ فعلهم فعوضوه بملء كلام يفتقر للواقعية، ليس هذا وحسب بل ووصلت الامور للتنسيق مع احزاب تتخذ من السلطة المركزية مزودا للعبث ببعض المفاصل هنا وهناك.

نعم، الانتخاب هو الضمانة، والناخب هو المادة المستدامة للتجديد، وليس كل قديم بالٍ وليس كل جديد مفيد، تلك فكرتنا وهذا هو عملنا من برامجنا التي لم نشأ ان ننفذها منفردين، لكننا نذكر فقط، ان بعض الجدد، طموحاتهم من الهبوط نخشى معها ان يعممونها على شعب يستــــــحق اكمال الطريق للافضل.

{ سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.