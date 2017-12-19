الشرطة تضبط مخدرات في الناصرية والبصرة

الحكم على أمين بغداد الأسبق بالسجن عامين بتهم فساد

بغداد – محمد الصالحي

أصدرت محكمة جنح النزاهة في استئناف الرصافة حكماً بالحبس سنتين لامين بغداد الاسبق ووكيله لمخالفتهما واجباتهما الوظيفية،ضبطت استخبارات فوج طوارئ شرطة ذي قار الأول أقراص مخدرة بحوزة موظف في شركة التأمين العامة. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (محكمة جنح الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالحبس سنتين على كل من أمين بغداد السابق (ص. ع) ووكيله للشؤون الإدارية (ع.ح.م) لقيامهما بمخالفتهما الواجبات الوظيفية). وأضاف أن (المتهمين خالفا شروط العقد المبرم مع الشركة التركية أفنان والمتضمن تجهيز معملين لفرز ومعالجة النفايات). وتابع أن (المحكمة أصدرت قرارها حضوريا وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات). الى ذلك قال بيان لشرطة ذي قار امس (بناءً على معلومات دقيقة تمكنت خلية استخبارات فوج طوارئ شرطة ذي قار الأول من إلقاء القبض على متهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة).

ضبط أقراص

وبين ان (القوة ضبطت كمية من الأقراص المخدرة نوع كبتاجون المعروف محليا بالكبتي بحوزة المتهم أ.خ.ش.ج البالغ من العمر 31 عاما يسكن قضاء الشطرة والذي يعمل موظفاً في شركة التأمين العامة). وأشار الى (إتخاذ الإجراءات الأصولية وسلم المتهم إلى الجهة التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه وعرضه على المحاكم لينالا جزاءهم العادل). وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (الزمان) امس ان (مفرزة التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين من ضبط عجلة نوع شوفرليت -امبالا صفراء اللون بداخلها 420 ألف ليبل لاستخدامها بتزوير تواريخ انتهاء صلاحية الأدوية).وأضاف ان (عملية الضبط تمت بناءً على معلومات مصادر مكتب المفتشية الخاصة المتواجدة في سيطرة الخليفة على طريق كركوك – تكريت حيث شكّل مكتب المفتش العام في صلاح الدين مفرزة خاصة برئاسة مدير المكتب العميد علي مهدي حمود تولت قضية نصب كمين للعجلة بالتنسيق مع لواء 88 التابع لهيئة الحشد وألقت القبض على العجلة وسائقها، وضبطت بداخل صندوق العجلة 420 ألف ليبل). وتابع ان (التحقيقات الأولية مع سائق العجلة اظهرت أنها مخصصة لتغيير تاريخ انتاج ونفاذ أدوية موجودة في السوق المحلي، كما اكتشفت المفرزة التفتيشية أن سائق العجلة يحمل وصلاً مغايراً لما تم ضبطه من مواد في حوزته، حيث جاء في الوصل أن البضاعة عبارة عن مواد منزلية). وفي البصرة قال مصدر امس ان (جهاز الأمن الوطني تلقى معلومات عن أشخاص يعتزمون نقل مخدرات من قضاء الفاو الى مركز المحافظة وتم نصب كمين لهم من قبل مفرزة أمنية في سيطرة تقع ضمن القضاء).

قنبلة يدوية

مبيناً أن (المفرزة ألقت القبض على متهمين اثنين كانا يستقلان سيارة، وضبطت بحوزتهما نحو 200 غرام من مادة الكرستال المخدرة، فضلاً عن قنبلة يدوية هجومية). وفي بغداد قال مصدر امس ان (منزل محامية من غرفة محامي مدينة الصدر شرقي بغداد، تعرض الى هجوم من مسلحين مجهولين).وأضاف ان (الهجوم اسفر عن مقتل زوجها وإصابتها مع ابنائها الاثنين بجروح بالغة). مبينا ان (المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة).