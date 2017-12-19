مصطفى الإمارة يناقش حقوق الإنسان ودور العراق في التطبيق

الشيخلي لـ (الزمان): العلوية تقيم مهرجاناً كبيراً لمشاهير الفن العربي

بغداد ــ داليـا أحمـد

اكد امين سر المنظمة العربية لحقوق الانسان في لندن مصطفى جواد الامارة ان غاية الرصد والتوثيق في مجال حقوق الانسان ليس التشهير او وضع مسودات للسلوك بقدر ما هي محاولة تصحيح العمل وتوضيح هذا المفهوم ليكون ضمن اهتمامات الدولة والحكومة والمجتمع وتحقق قدر من العدالة والمساواة في المجتمع اضافة الى توجيه مسار الدولة العراقية بإتجاه احترام حقوق الانسان والمساعدة في بناء مؤسسات الدولة.

وقال الامارة لـ (الزمان) امس على هامش الندوة التي نظمتها نادي العلوية ضمن برنامجها الثقافي ان (زيارة بغداد تهدف الى تسليط الضوء على الاعلان العالمي لحقوق الانسان لمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتبني الامم المتحدة للقانون في 10 كانون اول لعام 1948 وتسليط الضوء على الاعلان العالمي وتوضيح مفهوم حقوق الانسان في البلاد العربية والعراق بشكل خاص اضافة الى استعراض القرارات التي شرعتها الحكومة العراقية في مجال حقوق الانسان و مراقبة ورصد الانتهاكات التي قد تحدث هنا وهناك في مجال حقوق الانسان).

وضع مسودات

واضاف ان (الرصد والتوثيق في هذا المجال ليس الغاية منها التشهير او وضع مسودات للسلوك بقدر ما هي محاولة لتصحيح العمل من خلال توضيح مفهوم حقوق الانسان ليكون ضمن اهتمامات الدولة والحكومة والمجتمع ونحقق بذلك قدرا من العدالة والمساواة في المجتمع ومن ثم توجيه مسار الدولة العراقية بإتجاه احترام حقوق الانسان والمساعدة في بناء دولة للوصول الى نهضة تنموية شاملة التي تعد جزءا من الاهتمام بحقوق الانسان ايضا)، واوضح الامارة ان (الندوة تسلط الاضواء على انتهاكات حقوق الانسان في العراق في بعدين الاول نتظيم داعش الارهابي والاحتلال منذ عام 2003 والبعد الثاني للحكومة العراقية فيما اذا كانت لديها انتهاكات ومن ثم القوى العسكرية المختلفة ضمن الجيش العراقي)،مشيرا الى ان (الندوة هي ورشة عمل اكثر مما تكون تفاعلية للوصول الى النتيجة وهي هل هناك انتهاكات وكيفية تقويمها بإتجاهات ومسار وحرية وعدالة انسانية في المجتمع؟) واشار الى ان (الندوة لم تكن للمطالبة بقدر ما هي ورشة توعية لتعزيز مفهوم حقوق الانسان لدى المجتمع ومن ثم لدى المواطن بشكل خاص وان مفهوم ودلالة حقوق الانسان ما يعني رقابة ذاتية فضلا عن تعزيز مفهوم مراقبة الذات اولا ومن ثم مراقبة الاخرين)، واضاف ان (المادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على ان لكل مواطن الحق في العمل وعلى الدولة ان توفر ذلك في مختلف القطاعات سواء العام او الخاص او المختلط والمجتمع المدني لذلك نبحث عن مدى تطبيقه ونرى نسبة البطالة والفقر التي تعاني منها البلاد فضلا عن حقوق المرأة والطفل والعنف المنزلي والحياة خارج الاسرة للقضاء على تشرد الاطفال جميع هذه الامور تتطلب البحث لوضعها على الطاولة امام المعنيين لوضع ستراتيجيات انية وبعيدة المدى لنرى كيفية تغيير المراحل).

تسليط ضوء

ودعا الامارة (وسائل الاعلام الى تسليط الضوء والاهتمام بموضوع حقوق الانسان لانه من اسباب رقي المجتمع بعيدا عن المحاصصة والرأي السياسي فقط).من جانبه قال مدير اعلام النادي ليث الشيخلي لـ(الزمان) ان (الهيئة الادارية للنادي تدعم وبشكل كبير الندوات والمحاضرات الثقافية والفنية والرياضية للتوعية الثقافية بالنسبة للمواطن والاعضاء فضلا عن استقبال الضيوف بترحاب كبير لابراز الكتاب ونشاطات المبدعين خارج البلاد وتوعية المجتمع بمختلف اطيافه)، واضاف ان (النادي يقوم بالنشاطات على مدار عام كامل ولدينا ندوة رياضية في القريب العاجل يحضرها الكابتن احمد راضي وفنية كان قد شهدها النادي بحضور المخرج محمد شكري جميل وصلاح كرم والفنانة فاطمة الربيعي وعدد من الفنانين واصحاب الفكر الادبي احتضانا للندوات بمختلف الوانها لنبرهن بانه ليس ناديا ترفيهيا فقط بل هو ثقافي ويطمح للاوسع)وتابع الشيخلي ان (موسم عام 2018 للنادي سيشهد نشاطات اعلامية متميزة ابرزها اقامة مهرجان عربي فني برعاية اتحاد المنتجين العرب وباشراف رئيس المهرجان علي الكاظمي بدعوة 50 فنانا عربيا منهم فاروق الفيشاوي وسوسن بدر ومصطفى قمر وايهاب توفيق وكمال ابوريه)، واضاف ان (المهرجان الدولي يعد الاول للانتاج التلفازي والسينمائي وان جميع هذه الفعاليات تنفذ برعاية وتوجيه اعضاء الهيئة الادارية وفي مقدمتهم رئيس الهيئة فارس احمد الدوري ومتابعاته المتواصلة لنجاح تلك الانشطة والفعاليات). وكان الامارة قد استعرض خلال الندوة المشكلات التي يعاني منها حقوق الانسان في الوطن العربي والعراق مستعرضا دور العراق في تنفيذ وتبطيق فقرات حقوق الانسان ومناقشة حقوق مستقبل الطفل العربي عموما بحضور جمع كبير من المثقفين والادباء والمفكرين.