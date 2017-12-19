عيد الجيش عيد إتحادي للدولة – طارق حرب

يوم 2017/12/18 نشرت وسائل الاعلام تولي برلمان اقليم كردستان السير في اجراءات تشريع قانون يتضمن الغاء عيد الجيش العراقي من الاعياد المقررة والنافذة في الاقليم وما يترتب على ذلك عدم احتفال الاقليم بهذا اليوم كعيد وطني خلافا للاحكام الدستورية والقانونية ذلك ان الدستور في المادة (121) حدد اختصاص الاقليم ومشروع قانون برلمان الاقليم يخالف حكم المادة المذكورة الذي وصف ما يمكن تعديل تطبيقه من القانون الاتحادي في الاقليم بالاضافة الى ان قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972 حدد يوم الجيش السادس من كانون الثاني عيدا وطنيا للجيش العراقي جيش العراق بجميع اقاليمه ومحافظاته واذا كان الاقليم يعتقد ان ذلك غير دستوري فبإمكانه الطعن في دستورية هذا القانون امام المحكمة الاتحادية العليا وليس ترويج قانون يتضمن الغاء حكم العيد الوارد في قانون اتحادي يوافق الدستور اذ ان هذا القانون يعد نافذا طبقا لاحكام المادة (130) من الدستور والدولة والشعب بأجمعه تتولى الاحتفال بهذا اليوم كونه عيدا وطنيا تغيرت جميع الاعياد الوطنية طوال مدة تزيد على ثمانين سنة لم تغيره جميع الحكومات منذ العهد الملكي وعهد عبد الكريم قاسم والجمهوريات وعهد برايمر فلقد استمر عيد الجيش وعطلته وعلى برلمان الاقليم التقيد باحكام الفقرة الثانية من المادة (121) من الدستور والتي حددت سلطة الاقليم في تعديل القانون الاتحادي في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم اذ لا يوجد مثل هذا التناقض لان عيد الجيش ورد في قانون صدر سنة 1972 اي قبل وجود الاقليم وسلطاته التي حصلت عند نفاذ الدستور سنة 2005 اي ان القانون الاتحادي كان منذ مدة طويلة وليس قانونا جديدا يعارض قانونا صادرا من الاقليم قبله وهذا ما لا يوجد ونقول لبرلمان اقليم كردستان اختصاصكم في الامور التي تخص الاقليم فقط اذا صدر قانون اتحادي يتضمن حكما يخص الاقليم فلكم السلطة في تعديل هذا القانون الاتحادي في غير السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية الواردة بالمادة (110) من الدستور وليس لبرلمان كردستان تعديل قانون اتحادي يتعلق بالدولة ككل بالاضافة الى ان العيد يتعلق بالجيش والجيش مسألة اتحادية ناهيك عن انه اذا صدر من قيادات الجيش في الفترات السابقة كعهد صدام فلا يحسب ذلك على الجيش وانما يحسب على النظام الذي أساء استخدام الجيش اذ هل يمكن ان يتم تدمير بندقية لان احدهم استخدم هذه البندقية في قتل شقيق مالك البندقية وختاما لا بد لنا من نظرة جديدة والا كان اولى بالدول التي استخدمت الجيوش في الحرب العالمية ان تلغي الجيوش وتلغي العيد لهذه الجيوش وعدم الاحتفال باعياد هذه الجيوش لانها ساهمت في اشعال الحرب العالمية كالجيش الالماني والجيش الايطالي والجيش الفرنسي زمن الجنرال فيشي القائد الفرنسي الذي قاتل مع النازية ضد شعبه الشعب الفرنسي فهل رفض الفرنسيون عيد الجيش الفرنسي لانه قتل الفرنسيين وساند النازية.. لا بد لنا ان نتخلى عن نظرة الانتقام من الجيش وختاما الدستور والقانون يعارض قانون اقليم كردستان لالغاء عيد الجيش العراقي الذي طرد داعش وقضى على الارهاب.

بغداد