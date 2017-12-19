رحلت.. وشكراً سلوفينيا – سمير عبد الله الصائغ

رحلت عن البلدة الطيبة بعدما عاث بها الغزاة مصاصو الدماء قتلا وذبحا وحرقا وإغراقا وإغتصابا و..و!؟ لا أدري كيف حملتني قدماي وأنا أجرجرهما وكان صخورا صماء شديدة الوطأة ربطت بهما، تسيران بي بعيدا عن مصير قاتم عبرت فيافي وسهولا وسهوبا وجبالا. أحدث النفس إيه يافتى ضاع كل شيء تركت وراءك مثواك ومأواك ومآلك ومالك. الان أصبحت قفر اليدين فقدت كل شيء أجل كل شيء وأنت تسير على غير هدى لاتدري إلى أين. كنت تقرأ وتسمع عن الذين شردوا من أوطانهم قسرا، وها أنت تعيش ذلك البؤس المرير ان تهاجر بمحض إرادتك فذلك أمر أما أن تهجر رغما عن إرادتك فتلك هي الكارثة الحقيقية. ها أنت تحدث النفس مرة ومرة لم يعد لديك شيء أجل مرة أخرى لم يعد لديك شئ فقدت كل شيئ كل شيئ. أين ستولي وجهك وحيدا شريدا ضائعا هائما على وجهك. تقلب طرفك في الافاق وكأنما في حلم أو في يقظة كالحلم يطرق سمعك صوت هامس يأتيك من بعيد أن هون عليك ياهذا إن كنت فقدت وطنك فأنا وطنك أنا مأواك. شكرا لك وامتناني العميق ياسلوفينيا شكرا لك وإمتناني الجزيل يا ليوبليانا. وقبل أن أصل إليها تلك البلاد وأنا في غربتي ووحدتي ومرارتي وبؤسي. أقول قبل أن أصل إليها تأتيني الرسائل منها أن ياسمير حين تصل فسنأخذك لمؤتمر للكتاب والفنانين في باريس. أتوافق على هذا!؟ ماهذا لم نسمع بمثل هذا لا في الاولين ولا في الاخرين!؟ إنسان مشرد هائم ضائع لايملك في دنياه شروى نقير ويقترحون عليه قبل وصوله إليهم أن يدعونه معززا مكرما إلى فرنسا إلى عاصمتها اللؤلؤة”باريس″ لحضور مؤتمر للكتاب والفنانين فيها ويسألون”أتوافق!؟”. وفعلا ذهبت لذاك المؤتمر مع كل التكريم والاحترام والمراعاة والتفاني في كل شئ!؟ وقفز بي خاطر وليس ومر بي خاطر لان الامر يبعث على الاندهاش والتساؤل لا بل والتساؤلات!؟ في بلدي ووطني لم أدع إلى أي لقاء شعري أو مناسبة ثقافية في أي قرية قرب مدينتي الموصل!؟ أما “المربد” مثلا فذلك كان فقط “للراسخين في العلم!؟”. كيف إذن لاتكوني وطني.. ياسلوفينيا!؟ ومرة أخرى يمر بي خاطر كالحلم أو هو حلم يقظة. أو نتخيل أن في يوم ما ستقوم مدينة عراقية بتضييف كاتب أو فنان مضطهد في وطنه وحياته مهددة!؟ أو ستقوم تلك المدينة العراقية بتضييفه أو بالاحرى بإنقاذ حياته كما فعلت معي ليوبليانا عاصمة جمهورية سلوفينيا!؟ وكما فعلت وتفعل الكثير من مدن أوربا وعدد من مدن المكسيك مقاربة بل تنوف على الستين مدينة!؟

ليوبليانا