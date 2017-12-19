الكثافة السكانية في العاصمة

وتأثيرها على الواقع الخدمي – زياد مسلم دغيم العاني

من المسلم له إن الدوائر الخدمية كي تحقق نجاحها في توفير الخدمات عليها إن تضع دراسة علمية لحجم الخدمات مقارنة مع الكثافة السكانية المتوقعة لسنوات قادمة وان الذي حدث بعد 2003 هجرة أعداد كثيرة من السكان إلى العاصمة بغداد منها لكونها أكثر امنا وأمانا من باقي المحافظات الأخرى إضافة إلى استغلال البعض فرصة انهيار الدولة وقيامهم بالتجاوز على الأراضي وعقارات الدولة مما أدى إلى ظاهرة البناء العشوائي من المواطن لأسباب عدم امتلاكه سكنا والبعض الأخر استغل الوضع واعتبر التجاوز والعشوائيات فرصة للمتاجرة مع امتلاكه للسكن في بغداد أو المحافظات الأخرى وبدأ بالتجاوز والبيع وتحقيق مكاسب مادية ووصل حال مدينة بغداد إلى وضع من الصعب توفير الخدمات من كهرباء وماء وطرق وخدمات أخرى والدليل هو عجز الحكومات المتعاقبة بالارتقاء بهذه الخدمات بالرغم من صرف مبالغ خيالية على الخدمات ولو افترضنا بان الفاسدين استحوذوا على نصف هذه المبالغ لكان النصف الأخر يظهر للعيان بشكل خدمات ملموسة وبما إن الوضع الاقتصادي في حالة من التردي فعلينا إن نذهب لدراسة علمية للنهوض بالواقع الخدمي وضمن الإمكانيات المتاحة ,ومن الأمور المهمة بان نجاح إي مشروع خدمي ليس في تطبيقه على الأرض فقط وإنما المهم هو في ديمومة هذا المشروع وان في كثير من المشاريع يتحقق نجاحها في إشراك المواطن واعتباره جزءا من المشروع وعلية إن يتحمل المسؤولية في ديمومة المشروع .وفي إعداد هذه الدراسة تعتمد في بعض الأمور إلى المشاهدة الميدانية وتأشير الخلل و وضع المعالجة الفعلية _ومنها نقل ما هو مفيد من الدول الأخرى في توفير الجهد الحكومي و تحمل المسؤولية من قبل المواطن وللنهوض بواقعنا الخدمي في العاصمة بغداد والوصول لجزء من طموح كل مواطن أقترح ما يلي:-

1-أعداد خطة لإنهاء البناء العشوائي والتجاوز على الممتلكات والأراضي ويأخذ بنظر الاعتبار عملية فرز بين العائلة الفقيرة التي لا تمتلك دارا أو قطعة سكنية في إي محافظة ومن لديها دار أو قطعة سكنية و من ثم يتم تخصيص أراض سكنية خارج حدود محافظة بغداد للعوائل الفقيرة وإعطاء الأولوية لهم في الاستفادة من القرض العقاري على إن تتحمل الدولة كل أو جزء من القرض العقاري أو الذهاب الى بناء مجمع سكني بالنظام العمودي وتمنح للعوائل الفقيرة ومن ثم رفع التجاوزات والعشوائيات في العاصمة بغداد.

2- للحد من الزيادة السكانية والهجرة من المحافظات إلى العاصمة بغداد يتم بوضع شروط لتملك الأراضي السكنية والدور والشقق في العاصمة بغداد من الآن ولاحقا باعتماد تعداد 1957 أو تعداد 1977.

جهد حكومي

3- لتخفيف الجهد الحكومي في توفير الخدمات والوصول بالعاصمة بغداد كحال العواصم الأخرى من حيث النظافة والجمال و تلطيف الجو خاصة في فصل الصيف نقترح ما يلي:-

ا-أتباع أسلوب الفصل ألموقعي للنفايات باستخدام حاويات مصنعة محليا لا تتجاوز كلفة الواحدة كلفة حاوية بلاستيكية , والفكرة أن تصنع الحاوية بجزأين منفصلين احدهما يستخدم للعلب المعدنية والأخر للعلب والمواد البلاستيكية وتكون بحجمين الأول صغير يوزع في الشوارع والحدائق العامة و الآخر حجم اكبر تخصص للمطاعم الكبيرة والدور السكنية ومن الممكن تحقيق أرباح مادية للأمانة ولكن هناك من العراقيين الفقراء يبحثون في القمامة لجمع تلك المواد وبيعها وهذا سيحفظ لهؤلاء كرامتهم في توفير منافع مادية من خلال توجههم لهذه الحاويات مباشرة ,إضافة إلى ذلك يتم استقطاع كلف هذه الحاويات من قبل المطاعم مباشرة ويتحمل كل محل مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دينار ويستقطع من كل دار عشرة آلاف دينار بإضافتها على قائمة الماء وخدمات المجاري وهذا سيحـــقق ديمومة المشروع من خلال مشاركة المواطن .

اصحاب مطاعم

ب-تشجيع أصحاب المطاعم بعدم رمي الأغذية المتبقية والتوجيه بتغليفها وتوزيعها على الفقراء ومن الممكن مساهمة منظمات المجتمع المدني في الاستفادة من الفكرة بتوزيع الأغذية للفقراء في مناطق سكناهم , وبهذا يتم توفير جهد كبير لأمانة بغداد.

ج- فرض غرامات على المخالفين من أصحاب الدور والمحلات والمطاعم في مخالفتهم للتعليمات إضافة إلى سن قوانين لدعم رجال المرور بتغريم أصحاب المركبات ممن يرمون المخلفات من علب والمناديل الورقية والأخرى في الشوارع.

د-من الممكن اعتماد مشروع الفصل الموقعي لتطويره مستقبلا لاستخدام المتبقي من النفايات والتي تنقل إلى مناطق مكب النفايات كمشروع استراتيجي لتوليد الطاقة الكهربائية إضافة إلى إمكانية الاستفادة من فصل مخلفات المجاري في نفس المشروع وإمكانيات اعتماد هذا المشروع وتعميمه على المحافظات وخاصة في البدء بتطبيقه في المحافظات البعيدة عن المناطق النفطية .

2-من الملاحظ هنالك أماكن كثيرة أصبحت تشكل عبئا على أمانة بغداد من خلال تحويل بعض الأماكن في المناطق السكنية إلى مكب للنفايات منها على جانبي سكة الحديد التي تبدأ من مركز بغداد إلى إطرافها وفي جميع الاتجاهات وكذلك المساحات بجانب وخلف المدارس ومساحات غير مستغلة عائدة للدولة لذا نقترح قيام كافة البلديات بالمساهمة بتحويل هذه المناطق إلى مناطق خضر ويكون ديمومتها على المواطنين من الساكنين إمام تلك المناطق ولقد أقدم البعض من أصحاب الدور بزراعة الجزء المقابل لداره وديمومته لمعالجة الوضع المأساوي .

3- تحويل المناطق الغير مستغلة حول مدينة بغداد بإنشاء حزام اخضر واعتماد السقي بحفر الآبار الارتوازية والسقي بطريقة التنقيط لتقليل الجهد في ديمومة المشروع إضافة إلى تشجيع الاستثمار لاستغلال بعض المساحات المتروكة إلى تحويلها إلى مناطق ترفيهية من خلال إنشاء مسطحات مائية وتشجيرها إضافة إلى تشيد نافورات بارتفاع يصل إلى 50) ) م داخل مدينة بغداد وفي محيطها وكل هذا يعمل على التقليل من التلوث وتلطيف الجو إضافة لتوفير أماكن ترفيهية.