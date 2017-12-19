خطة لتقليل الإزدحام في بغداد – اياد السعيدي

تنويه : ( إذا كانت الحجة هي السيطرات فلن أقترب منها .. لتبقَ كما هي )

يسطر أي كاتب مقدمته لكي ينقلنا الى عالم مقالته لكننا لا نحتاج لها هنا لأن الجميع إكتوى بنار الزحام وجحيم الإنتظار وإنهيار العامل النفسي وتأخير وضياع فرص كبيرة للابداع وهجرة العديد الى الخارج .. ولم نتحرك خطوة .

الغرض الرئيس : إنسيابية حركة المركبات بتقليل الزحام .

أغراض أخرى :

المحافظة على ما تبقى من النظام تقليل الزحام بنسبة مقدرة 50 بالمئة وتوفير طاقة مهدورة .

رفع نسبة السلامة البدنية والعقلية من خلال تخفيض نسب الحوادث والتلوث البيئي.

رفع درجة التفاؤل في العامل النفسي للموظف وزيادة إنتاجه بناء عنصر ثقة بالحكومة والدولة بأنها تعمل ولم تغفل هذا الجانب الحيوي.

أرقام مهمة :

مساحة بغداد 4555 كم2 أي بنسبة 1.04 بالمئة من مساحة العراق .

عدد نفوس بغداد 8.500.000 نسمة حسب 2016 أي بنسبة 21.2 بالمئة من سكان العراق .

عدد السيارات في بغداد 1.500.000 تقريبي .

مثابة ننطلق منها : ( الإدارة والإرادة ) ومزيجهما هو ما نحتاجه الآن أكثر من أية مرحلة .. إدارة واعية ونشيطة وعلمية وخبيرة ونزيهة تتمازج مع إرادة حقيقية غير متأثرة بمطامع أو منافع .

ملاحظات عامة :

الحملة وطنية تشمل كل مؤسسات الدولة والمواطن ولا تقتصر على المرور العامة ويمكن إعمامها في المحافظات بعد نجاح بغداد .

منافع عرضية عديدة سنحصل عليها مثل انخفاض نسبة التلوث في الجو وتقليل نسبة حوادث التصادم والمشاكل الناتجة بين المواطنين من الزحام ورفع الحالة المعنوية للمواطن طالبا أو موظفا أو عاملا .

مناقشة مشروع

أرجو تفصيل ومناقشة المشروع بحزمة واحدة من قبل باحثه أمام لجنة حكومية ومجتمعية لمعرفة إمكانيات كل جهة وواجباتها لكي يُنظّم بها جدول وتُشكل غرفة عمليات بذلك على أن تقدم كل جهة خريطة وسقف التنفيذ خلال أسبوعين فقط فضلا عن لجنة عليا للإشراف والمتابعة .

تشكيل خلية إعلامية من كافة وسائل الإعلام المحلية .

حزمة الحلول ويمكن أن يطبق بعضها :

إستثمار عامل الزمن بتقسيم دوام الوزارات والهيئات بكافة دوائرها على أربع وجبات تبدأ من الساعة 7 وحتى 10 صباحا وينتهي دوامها من 2 ظهرا وحتى الخامسة عصرا على أن يراعى زخم أعدادها ويكون توازن في استيعاب نفس العدد من السيارات لعديد الوجبات مع مراعاة خصوصية المؤسسات المالية والبنوك وما يتواصل مع الخارج حسب توقيتات تلك الدول ولو طبق هذا النظام فهذا يعني تواجد 25 بالمئة سيارات متحركة في الشوارع علميا وفي الحالة المثالية ، وللأمانة العلمية والصحافية فإن أول من طرح فكرة تقسيم الدوام عام 2004 هو د. لبنان الشامي في لقاء إذاعي له معي . فتح كافة الطرق والشوارع المغلقة من قبل الأحزاب والدوائر والشخصيات والمنظمات والفرعية منها لاستيعاب أكبر عدد من السيارات المتسربة من المصب العام ( الشارع الرئيس) ، هل نعطيها نسبة 5 بالمئة بأقل تقدير ؟ نقل كراجات المحافظات الى أطراف مدينة بغداد حسب الجهات الجغرافية لضمان عدم دخول سيارات المحافظات وتشغيل أصحاب التكسيات الذين يعانون من البطالة حاليا وبشكوى مستمرة ، ولنقل أنها توفر لنا 1 بالمئة .

تخصيص أماكن لتفريغ حمولة الشاحنات بدون أي إستثناء لنقل بضاعتها الى داخل بغداد بواسطة سيارات حمل صغيرة وبذلك شغّلنا أكبر عدد من أصحاب هذه السيارات التي تعاني اليوم من بطالة ، قدر معي كم شاحنة تدخل بغداد يوميا !!تخصيص أماكن خاصة لسيارات التكسي وتفعيل خدمة الهاتف للاتصال بهم وكلٌ حسب منطقة سكناه لكي نضمن عدم تجوالها فارغة للبحث عن راكب ، كم تكسي يجول في شوارع بغداد الآن فارغا باحثا عن زبون؟

إيجاد أماكن خاصة لتجمع ( الكيات) وفرض إنطلاقها (مليئة بالركاب -2) من بداية الخط وبذلك نضمن عدم تكدسها في التقاطعات فضلا عن توفير وقودها وتلافي ضرر عوادمها .الإيعاز الى الدوائر بعدم دخول السيارات الخاصة غير الحكومية الى كراجاتها لإرغام الموظف على ارتياد سيارة خط الدائرة في حال توفرها ، كم موظفا يرتاد سيارته الخاصة رغم وجود خطوط لنقله ؟

خطوط نقل

في حال عدم توفر خطوط نقل يُلزَم مدير الدائرة بجدولة موظفيه بالإتفاق بين كل أربعة موظفين في منطقة واحدة لاستخدام سيارة أحدهم وبذلك نركن ثلاث سيارات في بيوتهم ونستخدم واحدة فقط وقد وفّرنا لهم مصروف البنزين والاندثار وخلقنا حالة من التآلف الإجتماعي والتعاون كسلوك حضاري .تكليف موظفي الدوائر التي تعتمد على عمل الحاسبات بإكمال عملهم من منازلهم وفتح الشبكة لتشمل مراحل كثيرة لاتمام العمل وهي خطوة نتائجها العرضية تصب في عدم التماس مع المواطن وتلافي الرشوة والابتزاز ( دول كثيرة اعتمدت هذا الاسلوب وخاصة الشركات ) .

تشجيع النقل العام بباص المصلحة المكيف والنظيف ومنحه الأولوية في الطريق ويفضل سايد خاص للباصات فقط يمنع تجاوزه من قبل أي سيارة (فقط الإسعاف والإطفاء ) وتجربة ايران واضحة في شارع بطول 30 كم داخل العاصمة بشرط ضبط مواعيد انطلاقه بالدقيقة وتوقفاته محددة بمناطق وليست كيفية أو عشوائية ، بذلك سنشجع المواطن على حفظ سيارته في منزله بدل الزحام والوقود وتعرضها للمخاطر والعطلات والإندثار .تفعيل خطوط السكك الحديد الداخلية وخاصة خط العلاوي كاظمية التاجي مع ضبط توقيتاته وإنشاء ما أمكن من خطوط لمدينة الصدر والحرية والشعلة وبغداد الجديدة . استخدام مساحات مهملة تعود لبعض المؤسسات الحكومية تحاذي المناطق المزدحمة لاستثمارها في انتظار خطوط الطلبة والموظفين ومنع وقوفها في الشوارع او على الأرصفة .. إستثمارها يدر ربحا ماليا للمؤسسة ، مثال: الأرض البور وبمساحة شاسعة من جامعة النهرين المطلة على نزول جسر الجادرية يمكن استثمارها لإيواء سيارات الخطوط المنتظرة لطلبة الجامعتين لقاء جباية مبالغ بسيطة ولا تحتاج الا الى رصّ بالسبيس وباب للدخول والخروج وبذلك نمنع وقوف السيارات في الشارع الرئيس .رفع السكراب والأشرطة التي تمنع الوقوف في شوارع ضيقة أصلا مثل الكرادة والجادرية فوجودها لا يمنع الوقوف بل يربك السير فقط ويضيّق من الشارع وفي كل الحالات من يريد الوقوف يقف وخاصة المتنفذين .محاسبة شديدة للمتجاوزين ومرتادي عكس السير ولو كان مسؤولا رفيعا .تفعيل قانون العبور من الأماكن المخصصة والغرامات المباشرة لكي لا يُربَك السير .وضع دلالات مرورية إرشادية بديلة للإشارات بسيطة جدا كتجربة مرور الديوانية التي وضعت براميل مصبوغة للدلالة على ساحة مصطنعة ترشد السائق للاستدارة حولها ومعاملتها كساحة للاستدارة وتغيير الإتجاه منظما بدل العشوائية .فتح كافة الإستدارات في الجزر الوسطية لتخفيف الازدحام بانسيابية وتغيير الاتجاه من قبل السائق لإختيار طريق بديل آخر .. وخاصة أمام بوابات الوزارات التي إحتلت الأرض وما عليها وسلبت الحق العام . رفع كافة التجاوزات على الأرصفة والتي هي ممرات للسابلة ووضع قانون غرامات قاسٍ على أرصفة الشوارع الرئيسة .جدية المحاسبة على إجازات السياقة لأن نسبة كبيرة جدا من الشباب والنساء يتساهل معهم/هن رجل المرور لطيبته ، ويشكلون زخما إضافيا ، وبإبعادهم نقلل من عدد كبير من مرتادي الشارع بسياراتهم. ايواء السيارات

ضبط أسعار إيواء السيارات في الكراجات لتغري المواطن بركن سيارته فيها بدلا من الشارع لأن أسعارها عالية جدا وكلها مخالفة للسعر الذي حددته أمانة بغداد حسب إدعائها . فتح المنطقة الخضراء وتسوير المقرات المهمة فقط بالكتل الخرسانية وتحصين الدخول اليها من بوابات خاصة محصنة بأسلوب أمني لأن أمن المواطن يساوي أمن المسؤول .. أم لا ؟؟

نصب بوابات شوكية أرضية بكثرة للسيطرة على إتجاهات الطرق والشوارع.التأكيد على تنفيذ أعمال الصيانة والإكساء والحفر والردم للشوارع ليلا فقط كما هو متبع في الكثير من دول العالم ويشترط على المقاول ذلك استثمارا لعامل الأمن المستتب وكذلك لبرودة الجو ليلا في الصيف اللاهب .

إذا أردنا أن نبني ، هل نستطيع التعامل مع كل هذه المقترحات ؟ لنرفع أيدينا ونقرر..