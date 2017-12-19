العرس بين الماضي والحاضر – خالد الخزرجي

تختلف عادات وتقاليد ألشعوب بأعراف ألزواج في وطننا ألعربي وتتفق جميعا بأحكامه ألتي وردت بكتاب ألله وسُنة رسوله صلى ألله عليه وسلم .. ومع ألتقدم ألعلمي وألتكنلوجي ألغربي ألذي غزا عالمنا ألعربي ألذي لم نستفييد منه ألا بتقليد شعوب ألبلدان ألغربية بتسريحة شعرهم .. وما يرتدونه من ملابس خليعة وبنطلونات ممزقه .. وطبيعة حفلات أعراسهم وما يحدث فيها من مظاهر تتمنى كل فتاة أن تحظى بليلة منها تعيش فيها أميرة بين حشود ألمهنئين ..والحاضرين ..

عفواً لا أريد ألخوض بألمظاهر ألســـــلبية ألتي أستقيناها من ألعالم ألغربي .. وتركنا .

علومهم وحضارتهم … لأعود ألى زمن ألماضي زمن (( ألعيب وألاخلاق)) يوم كانت نفقات مستلزمات ألعروس في بلادنا لا تشكل عبئاً على ألزوج … بل كانت ألاهمية ان يكون ألخاطب ( ألزوج ) ذا أخلاق حميدة و من عائلة طيبة ومعروفة…

قبل يوم من ليلة ألزفاف يجتمع أهل وأقارب ألعروس ليحتفلوا في بيت ألعروس بيوم يسمى (ألحنة) بمظاهر بسيطة جدا .. اجمل ما فيها طيبة ألحضور وبهجتهم وفرحهم وبراءتهم .. وهكذا تكون ألافراح في بيت ألعريس .. وبنفس ألبساطة … وفي ليلة زفاف ألعروس .. يقوم أهل ألعروس وصديقاتها بأصطحابها ألى حمام ألنساء وسط أجواء ألفرح وأصوات ألهلاهل ألجميلة ألتي تبعث ألبهجة في نفوس ألمستمعين وألحاضرين ألى يومنا هذا … مكياج هادىء ثم بدلة عرس بسيطة وزفاف يجتمع فيها كل أهل ألمحلة .. ووليمة طعام يتصدر ألفقراء طاولتها ..

أما في زمننا هذا زمن أللصوص وألفساد وألمظاهر ألمزيفة .. زمن ألثراء وألمال ألحرام زمن ألمظاهر ألمزيفة .. فألعروس أليوم ليست عروس ألامس فأكثر مستلزمات ألعرس عليها بصمات وتقـــــــاليد ألغرب .. ألمي كاب .. ومراكز ألتجميل .

وبدلات عرس فارهة .. وقاعة أحتفالات .. وكوشة للعروسين .. وكيكة بعدة طبقات .. ومطربون محترفون ..وفرق موسيقية غربية وشرقية … عشرات ألملايين تصرف قد تصل ألى ألمئات عند بعض ألمترفين ألذين جمعوا تلك الاموال من سرقة أموال ألشعب … وأبتعدت أسس ألزواج ألحقيقية ..كخُلق ألزوج ..سمعة أهله .. نَظْرة ألعروسين للحياة الزوجية وكيفية بناء مجتمع صغير سليم يخدم ألمجتمع ألكبير بشكل عام .

من كل ذلك كانت تداعيات هذه ألزيجات أعداد هائلة من حالات ألطلاق ضربت ألمجتمع بألصميم .. خلفت وستخلف ثغرات مخيفة في حياة مجتمعنا ألعربي بشكل عام وألعراقي بشكل خاص ..

قد يتهمني ألبعض بالرجعية وعدم أيماني بالتقدم ألحضاري .. أبدا .. فأنا أدعو ألى ألاسراع بالتقدم ألعلمي وألحضاري ومحاربة ألفساد وألجهل وألامية ألتي شاعت بين امتنا ألعربية والعراق بشكل خاص ..

ولكن أنني ومعظم أبناء شعبنا نؤمن بل وعلى قناعة تامة بأن هذه ألملايين ألتي تنفق على مستلزمات وحفلات ألزواج .. 80 بالمئة منها من أموال ألحرام .. من أموال وحقوق ألفقراء من ثروات بلدهم ألمهدرة …

تحية للمرأة ألعراقية ألبسيطة ألتي تؤمن أن نجاح ألزواج ليس بالترف وبذخ الاموال ..بل تؤمن بأنشاء حياة زوجية تكون تداعياته بناء أسرة سليمة صالحة

تشارك في أدارة حياة ألمجتمع بشكل صحيح .. وألف تحية لكل ألاحتفالات ألتي يُنفق عليها من عرق ألجبين وبشكل معقول لا تؤثر على مشاعر ألفقراء وبقية أبناء

ألشعب من متوسطي ألدخل … وألف مبروك أقولها من اعماق قلبي لكل شاب وشابة أتفقوا على ألزواج من أجل أنشاء أسرة صالحة تتفاعل بكل محبة وأخلاص

لبناء عراق يسوده ألحب وألسلام وبناء حضارة مادية وثقافية لأجيالنا ألقادمة .