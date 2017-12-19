الحاكم القوي الأمين ..ماذا يعني ؟ – ناجح صالح

ما أن نشرت مقالتي ( ان خير من استأجرت القوي الأمين) التي تطرقت بها الى ان الحاكم في بلادنا طغى وبغى ولم يـــــــرع الرعية حق رعايتها .. اجل ما ان نشرت هذه المقالة حتى تساءل سائل ترى من اين جاء هذا الحاكم ، هل جاء من المريخ او من كوكب آخر ؟

اليس هو واحدا منا ؟ ثم اليست المسؤولية تقع على رب الأسرة في تربية ابنائه وغلى الكادر التعليمي في تربية وتعليم التلامذة ؟

والحق أقول ان هذا التساؤل له ما يبرره وان المسؤولية مسؤولية مجتمع بأسره وأن الحاكم حقا لم يأت من كوكب آخر بل انه من ظهرانينا وأنه جاء الى دفة السلطة أما وراثة أو انتخابا أو بانقلاب عسكري ، وأنه كان فيما مضى يرفع شعار الاصلاح منددا بالظلم والفساد غير أنه ما ارتقى الكرسي حتى بدت عليه آثار الكبرياء والغرور والتسلط متناسيا الشعارات التي رفعها من قبل .

ان بلادنا العربية ابتليت بهذا النوع من الحكام الذين احتكروا السلطة لعقود من الزمن ولم يثمر بقاؤهم فيها أي اصلاحات ملموسة تذكر .. اصلاحات منظورة ترقى الى مستوى الأمم المتقدمة رغم الثروات الهائلة التي بين أيدينا .

وأضرب مثلا واحدا لما ذكرت .. فها هو العراق بلد الحضارات والتاريخ والأمجاد كيف حاله اليوم ! حال لا يسر أحدا ، مضت عليه عقود من السنين وهو يرزح تحت قبضة حاكم مستبد ظالم جلب الويلات للرعية واذاقها الذل والهوان ..أعقب ذلك سقوط هذا الحاكم ومجئ قوات احتلال للوطن عبثت به العبث القاتل .. وجلس على كرسي السلطة فيما بعد رجال محسوبون من ابناء الوطن فانتظرنا منهم الاصلاح فاذا بهم لصوص سرقوا ثروة هائلة قدرها مئات المليارات من الدولارات جاءت من مبيعات النفط المرتفعة لثماني سنين متوالية ..

أجل ثروة هائلة كان يفترض بها أن تبني وطنا بما فيه من مؤسسات تعليمية وصحية وما يرافق ذلك من سكن وعمران الا أن ما حدث كان رهيبا فقد تبددت الأموال وانتشر الفقر والجهل والمرض وسادت البطالة وانعدمت الخدمات ثم بسبب هذا الفساد الواسع النطاق والذي استشرى في كل ركن وفي كل زاوية .. بسبب هذا الفساد دخلت التنظيمات الارهابية الى البلاد لتحتل مساحات واسعة منها ومورس التخريب والقتل والتهجير على أوسع نطاق لتزداد أعداد الأرامل واليتامى والنازحين .. انها الصفحة المظلمة التي غشيت حياتنا دون ان نعرف الراحة والسكينة .

على أية حال فان سلطة الدولة بكل مفاصلها هي من تتحمل وزر ما حدث … هي من خانت الأمانة ولم تكن لها القوة لفرض هيبة الدولة فلا القضاء فعل شيئا لمعاقبة المجرمين بما فيهم من لصوص وقتلة ولا السلطة التنفيذية مهدت الطريق لانقاذ ما يمكن انقاذه .

وأعود للقول لو ان الحاكم كان قويا وامينا لما حدث ما حدث ، ولا اعني بالحاكم مسؤولية فرد واحد وانما اعني سلطة الدولة بكل منتسبيها .. أجل هكذا هو الأمر ، وأنه لا خير في حاكم يتغاضي عن الأمانة أولا وعن القوة التي يبسط فيها العدل ثانيا ، هي ذي المعادلة التي لا غنى عنها .

ان الامم التي نهضت وتقدمت سارت على هذا النهج رغم انها امم غير مسلمة فما بالنا نحن كأمة اسلامية وقد أمرنا القرآن أن نكون أمناء أقوياء عادلين تغاضينا العمل بما اراد الله !

انه بأيدينا الحل لو اردنا النهوض من واقعنا المتردي .. بأيدينا نكون أقوياء متحدين .. كل يعمل في نطاق عمله بأمانة واخلاص وان يكون الحديث النبوي (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) ان يكون هذا الحديث محور رؤيتنا وتطلعاتنا ، ومع ذلك تبقى سلطة الدولة في هذا النطاق هي الأهم لما تمتلك من مقومات ونفوذ لبناء وطن مزدهر تنشر فيه العدل بمعاقبة الظالم ونصرة المظلوم والضرب بيد من حديد على الفاسدين .

وهكذا نكون قد خطونا خطوات لحلول صائبة تظلل حياتنا بما يسعدنا ويرضينا .