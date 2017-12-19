الثقافة: كل دولة تطرح أفكارها ورؤيتها عن الملف

العراق يدعو لضم النخلة إلى التراث العالمي

بغداد – داليا احمد

يشارك العراق في اجتماعات انهاء الاجراءات الفنية اللازمة، للتقدم بملف عربي يطالب بوضع النخلة على قائمة التراث الثقافي بمنظمة الامم المتحدة اليونسكو.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مسؤولة شعبة المنظمات الدولية في قسم الاتفاقيات بدائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والاثار الخبيرة في مجال التراث الثقافي غير المادي ايمان عبد الوهاب، تمثل العراق في الاجتماع الذي تشهده مدينة الاقصر بصعيد مصر بمشاركة 16 دولة عربية برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو).

واضاف ان (الاجتماع يناقش ورقة عمل بشأن النخلة، والعادات والطقوس والموروثات المتعلقة بها في بلدان العالم العربي، وخطط توثيق النخلة، وكل ما يرتبط بها من حرف تراثية كجزء من التراث العربي).

ونقل البيان عن وزير الثقافة المصري حلمي النمنم في الجلسة الافتتاحية للاجتماع قوله ان (تلك المناقشات تأتي في وقت تواجه فيه الامة العربية خطر طمس الهوية الوطنية والثقافية، وظهور الدواعش بدعوة احياء مشروع الخلافة الذي عفا عليه الزمن بجانب مخاطر مشروع العولمة الذي تجلت خطورته في قرار الرئيس الاميركي بشأن اعلان القدس عاصمة لاسرائيل).

واضاف ان (النخلة هي جزء من التراث العربي الذي يجب ان نحميه من هؤلاء المتربصين الداعين للفتنة، واثارة الفوضى والقلاقل في البلدان العربية)، ومؤكدا ان (العولمة قائمة على نفي الهويات الثقافية).

من جانبها حذرت مديرة ادارة الثقافة بمنظمة الالكسو حياة قرمازي من اختفاء الهوية الثقافية للامة العربية. وقالت ان (اجتماع الاقصر ، عاصمة الثقافة العربية 2017 جاء بهدف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في مؤتمر الرياض الذي عقد في 2015 بشأن اعتماد النخلة على قائمة التراث الثقافي العالمي بمنظمة اليونسكو), واشارت الى ان (العام الحالي يواجه تحديات جسيمة تتمثل في حملات طمس الهوية العربية، وان هناك مساعي لتعظيم القواسم المشتركة التي تجمع بين العرب وتوحيد الجهود لحماية ثقافتنا وتراثنا من الضياع والذوبان).

تقويم ايجابي

ونقل البيان عن المعاون الثقافي في دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والاثار خضر خلف القول ان (العراق من مجموعة الدول العربية التي عملت على هذا الملف، وهو احد مقررات اجتماعات وزراء الثقافة الـــــــتاسع عشر في الوطن العربي الذي عقد في الرياض عام 2015 وفي اجتماع وزراء الثقافة العرب في تونس ، وكان التقويم ايجابيا والاضواء ركزت من قبل الطرف العراقي بوصفه الخبير والمختص بملف النخلة ، وهو ملف مشترك لكنه سباق في وضع اللمسات كفكرة ونواة للعمل وتبنيها بمساندة الخبيرة ايمان عبد الوهاب في العمل كفريق حيث زيارة العديد من المحافظات وجمع المعلومات عن النخلة بوصفها عنصرا تراثيا مهما وان العراق بلد مهم في هذا الاطار).

واضاف ان (الاجتماع سوف يشهد طرح كل دولة افكارها ورؤيتها التراثية عن الملف).

كما يلتقي الخبراء في اجتماعات تنسيقية حيث سبق وان عقد اجتماع في السودان والان في مصر للتباحث في الوصول الى الشكل النهائي للملف كي يصبح مهيئا لاعتماده على لائحة التراث العالمي لليونسكو.