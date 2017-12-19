الحبوب تتابع تسويق محصول الشلب للموسم الحالي

التجارة تجهّز مناطق القائم وراوة بكميات جديدة من المواد الغذائية

بغداد – شيماء عادل

جهزت وزارة التجارة مناطق القائم وراوة ومناطق الكرابلة والعبيدي والرمانة التابعة لمحافظة الانبار بكميات جديدة من المواد الغذائية من الطحين والرز والسكر والزيت ضمن حملة واسعة تهدف لتأمين الوضع الغذائي لتلك المناطق.

وقال وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (شركات الوزارة واصلت عملية تجهيز مناطق القائم وراوة والعبيدي والرمانة بجميع المفردات الغذائية التي تجهز ضمن نظام البطاقة التموينية في إطار الجهود الحكومية لتأمين الوضع الغذائي ومعالجة المشاكل التي خلفها داعش الإرهابي ومن خلال حملات قام بها أسطول الوزارة والشركات الساندة الاخرى), واضاف ان (الوزارة مستمرة الى حين استكمال حاجة أبناء الشعب في تلك المناطق).

ونقل البيان عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية القول ان (ملاكات الشركة تواصل عمليات تجهيز المفردات الغذائية من السكر وزيت الطعام الى مناطق القائم وراوة والكرابلة والعبيدي والرمانة للمرة الرابعة وبكميات تسد حاجة تلك المناطق التي عانت جور التنظيمات الإرهابية).

خطة تأمين

مؤكدا ان (خلية الأزمة في الوزارة وضعت خطة لتأمين إيصال المواد الغذائية الى المناطق المحررة الجديدة وأبرزها القائم وراوة والمناطق التابعة لهم) مشيرا ان (تلك المناطق ستكون أسوة بمناطق البلاد الاخرى في عمليات التجهيز بعد ان يعاد العمل بالية عمل وكلاء المواد الغذائية والتدقيق بالعوائل العائدة والموجودة داخل المناطق ضمن الرقعة الجغرافية لحدود تلك الأقضية).

الى ذلك اكد مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب طه ياسين عباس ان هذه الدفعة تمثل الدفعة الرابعة التي تجهز الى تلك الاقضية والمناطق المحررة من محافظة الانبار بعد عملية التحرير حيث كانت الشركة قد باشرت بتجهيز الوجبة الاولى منذ الايام الاولى التي تلت تحرير هذه المناطق بناء على توجيه الجميلي).

كميات مجهزة

مشيراً الى ان (اجمالي الكمية المجهزة بلغ 11600 كيس طحين).

من جانبه اوضح مدير فرع الشركة في الانبار المشرف على عملية المناقلة والتوزيع كمال محمد صالح ان (الكمية المجهزة ضمن الدفعة الرابعة تم انتاجها بواسطة مطاحن محافظة بابل ونقلها الى ساحة التبادل في مطحنة الانبار الحكومية بواسطة اسطول الشركة) مشددا على ان (التجهيز مستمر حسب خطة التوزيع الخاصة بالمناطق المحررة لحين اكمال الدورة التجهيزية).

واعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب عن قيام المدير العام هيثم الخشالي بالاشراف الميداني على فرع الشركة في محافظة النجف ومراكز التسويق لمحصول الشلب للموسم الحالي في المحافظة وهي سايلو الكوفة ومجرشة ابو صخير الحكومية لمتابعة الحملة التسويقية لمحصول الشلب والاطلاع على سير عملية تحليل نماذج الشلب المسوقة).

واضاف انه (تم خلال الزيارة الميدانية الاطلاع على عملية تحليل نماذج الشلب المسوق للسايلو من الكميات المسوقة واجراءات الفحص التي شملت عملية التقسيم وفحص الرطوبة و هبش النموذج لمعرفة نسبه الحبوب الحمراء وتدقيق سجل الكميات المسوقة والكميات التي تم رفضها وما هي اسباب الرفض لكل كمية).

واضاف انه (تم توجيه ملاك وحدة المختبر بضرورة اخذ الحيطة والحذر في عملية الفحص لانها تعد اهم عملية في عمل وحدة المختبر كما تم الاطلاع كذلك على عملية تصنيع الرز لكميات الشلب المستلمة لهذا الموسم من خلال التجوال في اقسام المجرشة الحكومية ومتابعة عملها ونسب الاستخلاص و اللقاء بالفلاحين والمسوقين المتواجدين في السايلو لتسويق محاصيلهم حيث تم الاستماع الى المعوقات والمشاكل التي تواجه خلال عملية التسويق من اجل ايجاد الحلول الناجعة وعدم تكرارها مستقبلاً حيث تم حل الكثير من تلك المشاكل التي اعترضت التسويق ).

واعلن الخشالي عن ان فروع الشركة في المحافظات باشرت بتوزيع الصكوك الخاصة بمسوقي الحنطة حيث باشر فرع الشركة في محافظة الانبار بتوزيع الصكوك على الفلاحين والمسوقين لموسم 2014 بعد التدقيق الامني من الجهات الامــــــــنية والتدقيق الرقابي من ديوان الرقابة المالية لجميع المسوقين حيث تم توزيع اكثر من 150معاملة في مواقع سايلو الرمادي-المجـــــمع المخزني-مركـــــــــز تــــــــــسويق القائم كما انهى سايـــــــلو خان بني سعد تنظيم وتوزيـــــــــع الصكوك الخاصة بالمستحقات المالية للفلاحين والمسوقين للموسم التسويقي 2014 و 2015).

واضاف ان (فرع الشركة في محافظة الديوانية اكــــــــمل كذلك تنظيم جميع الصــــــكوك الخاصة بمستحقات المسوقين لمحصول الحنطة لعام 2015 و بنسبة 100 بالمئة والشروع بعملية توزيع تلك الصكوك بين الفلاحين في المحافظة كما انهى فرع الشـــــــركة في محافظة المثنى تنظيم صكوك عام 2015 و 2016 حيث سيتم المباشرة بتوزيع تلك الصكوك في حال وصول الاشعار المصرفي).

مشيرا الى ان (فرع الشركة في محافظة كربلاء باشر بتنظيم الصكوك الخاصة بمسوقي الحنطة للــــمواسم 2015-2016 وبنسبة 65 بالمئه حيث جرت عملية تنظيم الصكوك حسب أسبقية التسويق كما باشر فرعا ذي قار وواســــــط ايضا بتنظـــــــيم وتوزيع الصكوك الخاصة بمستـــحقات الفلاحين لموسم 2015-2016).