طب المستنصرية يجري إمتحان الأوسبي للأحياء المجهرية

مجلس الوزراء يناقش مشاريع المستشفيات المتلكئة في المحافظات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ناقشت الامانة العامة لمجلس الوزراء اكمال مشاريع المستشفيات سعة 400 سرير في عدد من المحافظات. وقال بيان امس ان (الاجتماع ناقش إمكانية قيام وزارة التخطيط بمناقلة التخصيصات الاستثمارية من احدى الوزارات الى وزارة الصحة لغرض اكمال تنفيذ المستشفيات المتلكئة،)، مشيرا الى (عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع الشركات الألمانية والتركية المنفذة ليتسنى عرض تلك المشاريع). من جهة اخرى عقد المجلس التنسيقي العراقي السعودي الجلسة الثانية برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال الامين العام للمجلس مهدي العلاق أن (المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا كبيرًا، في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يسهم في زيادة التبادل التجاري ويوفر فرصًا استثمارية في المجالات كافة)، واضاف أن (المجلس التنسيقي العراقي-السعودي سيعمل على إزالة جميع المعوقات ويشجع على جذب الاستثمار وتعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد)، وتابع انه (تمت مناقشة الية العمل وتحديد مهام اللّجان لمراجعة المشاريع التي من المؤمل ان تنفذ مع السعودية قريباً)، مشددا على (ضرورة انجاز الملفات المتعلقة بتنفيذ اوارق العمل بشأن تطوير المنافذ الحدودية وانشاء سكك الحديد وتفعيل النقل الجوي والبحري نهاية الشهر الجاري). من جهة اخرى اعلنت دائرة الطب العدلي التابعة للوزارة عن ان مجموع ما تم مطابقته من رفات سبايكر بلغ 814 شهيدا. وقال بيان امس (الفرق المتخصصة في الدائرة أكملت إجراءات الفحص والمطابقة للدفعة 19 من رفات شهداء قاعدة سبايكر التي تم استخراجها من منطقة القصور الرئاسية في تكريت بمحافظة صلاح الدين)، واضاف ان (الدفعة الجديدة ضمت 30 شهيدا تم فحص رفاتهم ومطابقتها مع الحمض النووي لذويهم)، منوها الى ان (مجموع الشهداء ممن تم التعرف عليهم بلغ 814 شهيدا، فيما تواصل الفرق إجراءات الفحص والمطابقة للمتبقي من الرفات البالغ عددها 330 رفات وسيتم تسليم المفحوصة منها إلى وزارة الدفاع لتقوم بتسليمها إلى ذويهم).

على صعيد اخر قرر فرع الأحياء المجهرية في كلية الطب بالجامعة المستنصرية تطبيق وتحضير تجربة نظام الأوسبي والتشخيص والمعاينة لغرض اجراء الامتحان العملي لنهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2017-2018 لطلبة المرحلة الثالثة بمادة الطفيليات . وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان )امس انه (تماشياً مع التطور الحاصل في دول العالم وبجهود من الأساتذة الاختصاص تم تطبيق وتحضير تجربة نظام الأوسبي والتشخيص والمعاينة لغرض اجراء الامتحان العملي لنهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2017-2018 لطلبة المرحلة الثالثة بمادة الطفيليات وعلى قاعة مختبر الطفيليات في الكلية )،واضاف ان ( الامتحان كان باشراف رئيس الفرع وسام مهدي السعيد وتدريسيي فرع الأحياء المجهرية ، حيث يستمر الامتحان على مرحلتين الأولى في الشرائح النسيجية على المجاهر والثانية الشرائح على جهاز العرض حيث تم تقسيم الطلاب الى مجموعات وتوزيعهم بين محطات باستخدام نظام او.اس . بي .اي . وعرض الشرائح الزجاجية ومختلف النماذج المختبرية لاختبار القابليات ومعرفة الطلبة لمختلف الحالات المرضية وإجراء تجارب عملية لقياس مهارات الطلبة وأسئلة شفوية من قبل لجنة من الأساتذة حول المادة العملية وغيرها )، واوضح البيان ان ( امتحان الأوسبي يعتمد على الطرق الحديثة المتبعة عالمياً في التعليم الطبي وبهذه الطريقة يتم تقويم مختلف المعلومات والمهارات وبطرق مختلفة لضمان إعطاء الدرجة الحقيقية لمعلومات الطالب وخبرته من قبل مجموعة من التدريسيين بدلاً من اقتصارها على تدريسي واحد ونمط واحد من الأسئلة مما قد يؤدي إلى عدم ضمان العدالة وضياع فرص تقويم مهارات الطالب) .وأجرى عضو الهيئة التدريسية في فرع الجراحة في كلية الطب بالجامعة المستنصرية اختصاص جراحة الجملة العصبية مع فريق طبي متخصص عملية معقدة جداً لكسر في العمود الفقري من النوع غير المستقر لشاب يبلغ من العمر 23 عاماً من أثر حادث سير )، واضاف البيان ان (العملية تكللت بالنجاح ولم تسجل أي مضاعفات لتنال الشفاء التام بجهود الملاك الطبي وبمساعدة الجراحين الاختصاصيين والأجهزة الطبية المتميزة في المستشفى العالمي للجراحات التخصصية) .