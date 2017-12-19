الكرخ يناقش بحوثاً علمية لتشخيص الثغرات الطبية

التعليم يشرع بتطبيق نظام المقررات في الجامعات

بغداد – داليا احمد

تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق نظام المقررات في عدد من الجامعات في العام الدراسي 2018 – 2019.

وقال الوزير عبدالرزاق العيسى خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي إن (التطور الحاصل في أنظمة التعليم في الجامعات العالمية تقتضي مراجعة نظام التعليم في العراق واختيار المساحات العلمية التي تكثف الجهد وتوفر المرونة في السقوف الزمنية للدراسة).

مشيرا الى ان (أعضاء هيئة الرأي صوتوا على تطبيق نظام المقررات ومغادرة النظام السنوي في جامعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكرخ للعلوم والبصرة للنفط والغاز)، واضاف ان (الشروع بتطبيق النظام سيكون في العام الدراسي 2018 – 2019). وشدد العيسى على ضرورة ان تأخذ الجامعات دورها في تحصين المجتمع .

واكد العيسى خلال حضوره حفل تخرج طلبة جامعة كربلاء (لن نسمح باستحواذ الثقافات الأحادية على الجامعات لأنها لكل ابناء البلاد )، مبينا ان (الوطن قيمة عليا كفيل بكل الضمانات، ولن نسمح بأية مظاهر سلبية في الجامعات).

مشيرا الى ان (مسؤولية تدوير التداعيات تقع على عاتق أهل العلم والمعرفة لأنهم جديرون بصناعة السلام واشاعة المحبة وبناء الوطن). الى ذلك اقامت الوزارة احتفالا بالنصر وإعلان تطهير التراب الوطني من فلول داعش .

واوضح العيسى خلال الحفل الذي أقيم بالتعاون مع جامعتي بغداد والنهرين إن (النهوض بمهمة مكافحة الفكر الداعشي الذي أنتج تلك العصابات الإرهابية يقع على عاتق الجميع وبحسب كل موقع في خارطة الانتصار).

مشيرا الى ان (ذلك لا يتحقق الا بسد الثغرات التي قد يستثمرها المغرضون).

خطوات مكملة

واضاف العيسى أن (أولى الخطوات المكملة لهذا النصر تبدأ من الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الوطن وتطبيق القانون والحفاظ على نزاهة العمل داخل المؤسسات ومحاربة الفساد والمفسدين)، مشيدا بـ (التضحيات الخالدة التي سطرها الشهداء والجرحى في الدفاع عن أرض العراق).

وتابع ان (الوزارة ماضية بترصين واجهة النصر عبر رفع مستوى الجودة الأكاديمية في مختلف الجامعات والمعاهد لخدمة المجتمع).

من جانب اخر اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ مؤتمرها السنوي السادس لمجتمع معافى لمناقشة بحوث علمية تسهم في تشخيص العلاج ومعالجة المخلفات الطبية بالاضافة الى العمليات النادرة لتسهم في تطوير الخدمات الصحية للمواطنين. وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذا المؤتمر تميز عن المؤتمرات الماضية بتنوع البحوث العلمية في اختصاصات عدة منها الطبية و التمريضية والهندسية بالاضافة الى عرض براءات الاختراع التي تنعكس ايجابيا على واقـــــــع الخدمة الصحية و لا سيما في جانب الكرخ ببغداد)، مشيرا الى ان (تلك البحوث اتسمت من واقع المؤسسات الصحية معتمدة بذلك على اجراء العمليات النادرة و الخاصة و المميزة في مجال الطب و فروعه كافة)، واضاف ان (عدد البحوث التي قدمت الى اللجنة العلمية بلغت نحو 108 بحوث وتم مناقشة 74 منها خلال يومين و من المؤمل الخروج بتوصيات من قبل اللجان العلمية التي من شأنها ان تنعكس ايجابا على تقديم افضل الخدمات الطبية و الصحية للمواطنين). بدوره ، اكد رئيس اللجنة العلمية للدائرة ابراهيم خليل الشمري ان (المؤتمر سلط الضوء على نتاج الكثير من البحوث و الدراسات العلمية على العمليات الخاصة و المرضى الراقدين و الوافدين في المؤسسات الصحية من خلال استخدام الاليات الحديثة في التشخيص للعلاج بالاضافة الى معالجة الثغرات الطبية).

لافتا الى انه (تم اشراك اختصاصات الصيدلة و التمريض و الفنية و الهندسية و عرض بحوث الادارة الجيدة لمعالجة النفايات الطبية و الحوكمة المستخدمة في المؤسسات الصحية من اجل اعطاء الفرصة لفرع الهندسة الطبية لرفد المؤسسة الصحية بما هو افضل).

فك ارتباط

فيما اكد ممثل محافظ بغداد فارس مجيد ان (المحافظة قامت قبل قيام دوائر الصحة بفك ارتباطها من وزارة الصحة البيئة بتجهيز الكثير من المستشفيات و المؤسسات الصحية بالادوية و الاجهزة الطبية).عادا (المؤتمر بنقلة نوعية من خلال ما تم عرضه من بحوث طبية وعلمية و براءات الاختراع التي تصب في خدمة المواطنين و رفع الواقع الصحي).

ورأت نائب رئيس لجنة الصحة في المحافظة ايمان الشيخ ان (البحوث التي تم طرها في المؤتمر دليل على تلاقح الافكار بين الاطباء و الكفاءات من اجل الوصول الى مطاف الدول المتقدمة في محاربة الامراض المنبعثة و المستجدة).