علاوي يطالب بتنفيذ الوعود المقطوعة للفلوجة

العبادي يعد بإعادة النازحين بعد تطهير مدنهم من المتفجرات

بغداد – قصي منذر

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي سعي الحكومة الى إعادة الايزيديين النازحين الى مناطقهم التي هجروا منها، فيما ابدى نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي أسفه للإهمال الذي تعانيه مدينة الفلوجة ، في وقت اعلنت مديرية طرق وجسور الأنبار أن مجموع الجسور التي دمرها داعش في ثلاثة أقضية فقط بالمحافظة بلغ 15 جسراً.ونقل بيان لمكتب العبادي تأكيده خلال استقباله الأب الروحي والمرجع الديني لعموم الطائفة الايزيدية في العراق بابا شيخ خرتو اسماعيل والوفد المرافق له(حرص الحكومة على رعاية جميع مكونات الشعب العراقي والتزامها بإيلائها المكانة التي تليق بها).

جزء عزيز

لافتاً الى انها( جزء عزيز من شعبنا العراقي).وفيما أشار الى (النصر الكبير الذي حققته قواتنا البطلة بكل صنوفها على الارهاب الداعشي)، أكد ان (هذا العدو قد أوغل في جرائمه التي لم ينجُ منها أي من مكونات شعبنا ومنهم الطائفة الايزيدية العزيزة وأننا عازمون على متابعة ما حصل لها من تشريد وقتل).

مضيفاً ان (الحكومة ستعمل على اعادة الايزيديين النازحين الى مناطقهم بالسرعة الممكنة بعد التأكد من خلوها من الألغام والمتفجرات وتنفيذ خطة دعم الاستقرار فيها بالتعاون مع المجتمع الدولي، فضلا عن البحث المستمر عن ضحايا الارهاب).من جهته، أشاد خرتو اسماعيل بما تحقق على يد العبادي (من نصر مبين أعاد للايزيديين الأمل بالعودة الى مناطقهم، بعدما أحدثه الدواعش من قتل وتدمير)، مؤكداً ان (الإيزيديين يشعرون بالاعتزاز في الانتماء لبلدهم العراق العزيز).وبحسب البيان فقد استمع العبادي الى الملاحظات التي عرضها الوفد ووجه بمتابعتها وحلها.

وفد الناشطين

من جهة اخرى، أبدى علاوي أسفه للإهمال الذي تعانيه الفلوجة خلال استقباله وفداً من الناشطين والمثقفين من المدينة.

وذكر بيان تلقته(الزمان) امس ان علاوي (استمع في بداية اللقاء لتقرير مفصل قدمه الوفد الضيف عن الواقع الخدمي والإنساني في المدينة وأبرز المشاكل والمعوقات التي تعيشها خصوصا ما يتعلق بملف التعويضات وإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية فيها).

وبحسب البيان، فقد اعرب علاوي عن أسفه للإهمال الذي تعيشه المدينة, لافتا الى أن (تأريخ الفلوجة وتضحيات وبطولات أبنائها تستحق اهتماما ورعاية توازي مكانتها في ضوء الدمار والخراب الذي تعرضت له والذي تسبب بنزوح الآلاف من أبنائها).

داعيا الى (الإيفاء بالوعود التي قطعت لأبناء المدينة إبان وبعد معركة تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي).

وشدد على (ضرورة الالتفات لخدمة أبنائها والارتقاء بواقعها امنيا وخدميا من خلال الإسراع بإعادة اعمارها وتعزيز دور القضاء لإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ومعرفة مصير المختطفين).

مؤكدا (أهمية أن تؤدي المؤسسة الامنية دورها المطلوب في حفظ الأمن والاستقرار فيها). في غضون ذلك، أعلن مدير طرق وجسور الأنبار مهدي عبد فرحان أن (مجموع الجــــــــسور التي دمرهــــــــا داعش في ثلاثة أقضية فقط بلغت 15 جسراً).

موضحًا إن (ثمانية جسور منها دمرت في قضاءي عنه وراوه فيما قام التنظيم بتــــــــدمير سبعة جسور عائمة وكونكريتية في قضاء القائم).

وأضاف أن (تلك الجسور تحتاج الى مبالغ لا تقل عن 15 مليار دينار خلال مدة لا تقل عن سنه لإعادتها في حال توفرت التخصيصات المالية لها).

مؤكدا أن(جميع الجسور المذكورة إستراتيجية وحيوية).