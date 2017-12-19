اشهد أن عليا ولي الله – شامل حمد الله

واشهد انهم ليسوا سبابين ولا طعانين، واشهد انهم يعظمون عمار بن ياسر واباذر وسلمان الفارسي وكل من لا شائبة عليه من دم مسفوح بباطل ومال مسلوب بغير حق او بحيلة، واشهد انهم لايرضون بالزور شهادة وحديثا، وانهم ابعد مايكونون عن عناوين الاكل بأسمهم من مال الناس، وانهم يُظلَمون كلما يُختَصرون بوسيلة للوصول للسلطة لتنفيس عقد الوجاهة والتورط بالمال الحرام، واشهد ان ثوبهم الطاهر لايقربه ثوب من يتكلم بأسمهم ويلبس من حراماً من قوت الناس، وان احشاءهم مادخلها مشرب وزاد يُستوقفون للحساب عليه كما سيقف الداعون لهم الاكلون من صحن يزيد، وان اكفهم بيض يلاطفها عبير الجنة وغبار الدنيا، وليست كأكف الذين يبكون عليهم لكنهم في العلن والغفلات يدخلون اسماءهم بقوائم المقاولات والتقاعد بالدمج بالرتب الرفيعة والاستحواذ على عقارات لنظام ما، واشهد ان عفة عيونهم تخجل منها عيون الطاهرات، وليــــــــست كنواظر الجلف ممن يبتزون حاجات النساء فيدخلون سوق المساومة، واشهد ان من تكلم بأسمهم وحكم بأسمهم ونهب وزور وغير فلسوف يلقى عذابا ضعفا ولن يجد من شفعاء، بل هي النار في بطون واسماع وبصر من يؤذي محمدا بأستغلال آلله من اجل الحرام، مهما كانت الحيل، ولا حيلة في شرع الله.

حي على خير العمل.