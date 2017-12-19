منتدى النخب والكفاءات والتكتلات النخبوية – عادل البياتي

إذا كان العديد من أمراض المجتمع ورواسب التخلف فيه ينتقل بهذا الشكل أو ذاك إلى المؤسسات والتجمعات المدنية، فإن آخر ما يمكن أن نتخيله أن تمتد عدوى هذه الأمراض والرواسب إلى تجمع نخبوي يشترط الكفاءة والتأهيل العلمي العالي فيمن ينتسب فيه، ونعني بهذا التجمع ” المنتدى العراقي للنخب والكفاءات ” الذي شهد مؤخراً حالة أصابت الكثير من أعضائه وغيرهم بالعجب والإستنكار، فالمنتدى الذي يحمل هذا الإسم الكبير كان معقد آمال كبيرة، لكن القائمين عليه، الذين تصدروا مسرحه عند تأسيسه عبّروا، دون أغلفة، عن تمسكهم بمواقع الصدارة ولو على حساب الإعتبارات العلمية والمهنية، وحتى الأدبية، وتجلى ذلك، كما عرضنا في مقال سابق.

واليوم، وعلى ضوء ما تســـــــرب من جديد من أوساط المنتدى، نرى أن الأمر بحاجة إلى تناول جديد، إذ تنــــــــحى عن المنتدى عدد من حملة الأسماء الكبيــــــــــرة والسير العلمية والمهنية المشهودة، ما أثار الأسف والدعوة إلى مراجـــــــــعة مسيرة المنتدى ومنهجه العملي، فقد استقال خمسة من رؤساء اللجان، وهم أعضاء في أمانته العامة.

كما اعتذر أمينه العام عن الترشّح لدورة جديدة، واستقال عدد من كبار الكوادر العلمية المعروفة، منهم اثنان سبق أن شغلا مناصب وزارية (النفط، والتعليم العالي والبحث العلمي) فضلاً عن مناصب مهمة أخرى، حيث رأس أحدهما منظمة الطاقة الذرية وعمل سفيراً في عاصمتين أوروبيتين، ولا يختلف إثنان على كفاءتهما وقدراتهما القيادية، ونحن هنا نتكلم بالطبع عن قدراتهما المهنية وسمعتهما دون أي اعتبار آخر.

ولو كان هذان الكادران قد خاضا انتخابات المنتدى وأخفقا لما حق لنا أن نعترض أو ننتقد، ولقلنا إنها الإنتخابات ورأي الأغلبية، لكن الأمر لم يكن هكذا.

ولعل القارئ ســـــــــيندهش إذا قلنا له إن (أصحاب الحل والعقد) في المنتدى لم يسمحوا لهما بالتــــــــــرشّح للإنتخابات، فيما آثر وزير سابق ثالث الإنسحاب من رئاســــــــــة إحدى اللجان أسفاً وإحباطا.

أما السبب الذي تعللت به المجموعة القابضة على شؤون المنتدى لإبعاد الإثنين فهو أنهما حديثا العهد بالإنتماء إلى المنتدى ولا تتوفر فيهما الخبرة اللازمة !.

يا لتهافت الحجة.. كادران علميان مهنيان كبيران يتهمان بالإفتقار إلى خبرة لا يملــــــــــكها سوى من يتــــــــشبث بموقع الحظوة بإصــــــــــرار ويفتعل الحجج لوضع الحواجز في طريق من ينافسه!!.

إنه تكتل (نخبوي) فشل أصـــــــــحابه في إخـــــــــراجه وإقناع أحد به. كان الله في عونكم يا علماء العراق. وكان الله في عونك يا عراقنا.