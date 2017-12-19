وداعاً ياصديقي – عبد اللطيف الموسوي

صديقي.. هي اللازمة التي كانت دائماً ما تتردد على لسان صديقي الاعلامي المغفور له طارق سليم العبيدي مدير العلاقات والاعلام في دار المأمون والترجمة والنشر.. واختياري لمفردة صديقي لأبدأ بها كلامي لم يكن اعتباطا ذلك لأن المرحوم كان يستخدم هذه الكلمة بكثرة مع الجميع حتى مع الناس الذين لايرتبط معهم بصداقة او علاقة وثيقة. رحل صديقي وبقيت كلمة صديقي ترن في اذني فقد كنت احس بعمق محبته للآخرين وإلفته وطيبته كلما تتهادى الى اذني كلمة صديقي التي كانت تشعرني شخصياً بالإطمئنان والسكينة وانا اجلس الى جانبه. ولكنني لن اسمعها بعد اليـــــــــوم من الراحل العزيز وحتى لو سمعتها من غيره فلن يكون لها الطعم نفسه والدفء نفسه.

رحلت ياصديقي الى رب رحيم وغــــــــبت عن اعيننا ولكن روحك البهية لم ترحل من خواطـــــــــــرنا وكلماتك الدافئة لن تفارق مخيلتنا..

وكيف يمكن لنا ان نعدك راحلاً وقد ملأت طيبتك ارجاء المكان الذي اعتدنا ان نراك فيه ونلتقيك ، لنتجاذب اطراف الحديث فنبث اليك مانشكو لنستمع منك احلى كلمات المواساة والتشجيع وتحرص على إطلاق كلمات التفاؤل والتطمين بأن الله لن يترك عبده ..

رحلت ياصديقي ولم يرحل ظـــــــلك الذي سيبقى ملازماً لنا ما حيينا.. اعرف انك عانيت كثيراً جراء اعتلال صحتك وكثرة مراجعاتك للأطباء والمستشفيات ولكن في القلب غصة وفي الصدر نار لاتنطفي بسهولة..

رحلت وتركت لنا دروساً في الانسانية والمهنية فرغم مرضك كنت شعلة من النشاط والحيوية تدير قسم العلاقات والاعلام في دار المأمون للترجمة والنشر بنجاح ومثابرة وتشــــــرف على عقد الندوات الاسبوعية التي تعقدها الدار ولم تكتف بذلك وانما تقوم بين آونة واخرى بإلقاء محاضرات وتنظيم دورات اعلامية لمنتسبي الدار وغيرهم بغية تعليـــــــــم الجيل الجديد اسرار التحرير الصحفي.. فهنــــــيئاً لك ياصديقي وطاب مثواك.