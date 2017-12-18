متظاهرون غاضبون يحرقون مقرات حزبية وأمنية في السليمانية 

إيران تعيد فتح المعابر الحدودية مع كردستان العراق

طهران- السليمانية -الزمان

أضرم متظاهرون اكراد غاضبون بينهم عناصر من البيشمركة ، الاثنين النار في عدد من المقرات الحزبية والامنية في بلدة بيرة مكرون في محافظة السليمانية خلال احتجاجات مناهضة للحكومة وتطالب بمحاربة الفساد.

وقال عبد الرزاق شريف القيادي في حركة التغيير الكردية لفرانس برس، ان «متظاهرين قاموا بحرق مقرات لحركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقر للجماعة الاسلامية وآخر للاتحادالاسلامي ومقر للاسايش، في بيرة مكرون» الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة السليمانية.

كما قطع عناصر من البيشمركة الغاضبون طريق اريبل كركوك السليمانية طوال نهار الاثنين . فيما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الاثنين أن طهران أعادت فتح كافة معابرها الحدودية مع اقليم كردستان العراق الخاضع لحكم ذاتي بعد إغلاقها بسبب استفتاء على الاستقلال مثير للجدل. وقال المتحدث بهرام قاسمي ان معبري حاج عمران وبرويزخان أعيد فتحهما، دون تحدد تاريخ ذلك، بعد ان اعيد فتح معبر باشماخ في تشرين الاول/اكتوبر. أغلقت إيران معابرها الحدودية بعد تصويت الاكراد العراقيين في 25 ايلول/سبتمبر بغالبية ساحقة لصالح الاستقلال، في استفتاء قالت بغداد إنه غير قانوني. كما عارضت ايران وتركيا، الاستفتاء خشية النزعة الانفصالية للاكراد على اراضيهما. واثار التصويت أزمة بين الاكراد والحكومة المركزية في بغداد. ولايزال مطارا اربيل والسليمانية مغلقين امام الرحلات الدولية مما ادى الى خسائر واذى على سير حياة المواطنين في الاقليم الكردي . وسيطرت القوات الامنية الفدرالية بعد ذلك على المناطق الغنية بالنفط المتنازع عليها في شمال البلاد والتي كان يسيطر عليها الاكراد، مما بدد حلمهم ببناء دولة. والشهر الماضي قضت المحكمة العليا العراقية بأن الاستفتاء «غير دستوري». وقال رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني في وقت سابق هذا الشهر انه «يحترم» القرار وأن «ليس لديه مشكلة» مع الحكومة الفدرالية فيما يخص مراقبة الحدود. وردد المتظاهرون شعارات ابرزها «يسقط اللصوص» و»الموت لبارزاني ويسقط طالباني» و»لتسقط الحكومة الفاسدة» و»تسقط الحكومة التي خسرت مناطق متنازع عليها» في اشارة الى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادتالحكومة الاتحادية السيطرة عليها ومناطق اخرى. وفقدت السلطات الكردية التي كانت تسيطر على الابار النفطية في كركوك نحو ثلثي الكميات التي كانت تصدرها بشكل فردي وبدون موافقة سلطات بغداد، بعد اعادة انتشار الجيش العراقي في هذه المنطقة في 16 تشرين الاول/أكتوبر الماضي. وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة في الاقليم اثر الازمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها الاقليم اثر تمسك رئيس الاقليم مسعود بارزاني باجراء استفتاء في 25 ايلول/سبتمبر بهدف الاستقلال عن باقي العراق، مادفع الحكومة المركزية لاتخاذ اجراءات عقابية بهدف التمسك بوحدة البلاد. ومن ابرز الاجراءات العقابية غلق المطارات في اربيل والسليمانية واجبار المسافرين على المرور ببغداد قبل التوجه الى الاقليم. وقامت شرطة مكافحة الشغب باطلاق الغاز المسيل للدموع لدى محاولة عدد من المتظاهرين الاقتراب من مقر للحزب الديموقراطي في وسط السليمانية، ما ادى لوقوع عدد من حالات الاختناق ، وفقا لمراسل فرانس برس . كما اغلقت قوات الامن عددا من الشوارع الرئيسية في السليمانية واخرى تؤدي الى مقرات حزبية فيما انتشرت دوريات في عموم المدينة. وتعد تظاهرة الاثنين واحدة من سلسلة تظاهرات شهدها الاقليم للمطالبة بمستحقات الموظفين الحكوميين والكوادر التعليمية في الاقليم. ولم يتسلم الموظفون في حكومة الاقليم رواتبهم منذ ثلاثة اشهر، وتقوم السلطات في الاقليم هذه الايام بدفع رواتب شهر ايلول/سبتمبر الماضي.