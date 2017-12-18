وفد روسي يبحث في دمشق استثمارات الطاقة

الأسد يتهم الأكراد المدعومون من واشنطن بالخيانة وقسد ترد بقوة

دمشق-بيروت- الزمان

اتهم الرئيس بشار الأسد الاثنين المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا بـ»الخيانة» جراء تعاونهم مع واشنطن التي تقود تحالفاً دولياً ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وقال في تصريحات لصحافيين بعد استقباله وفداً حكومياً واقتصادياً روسياً، نقلتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، «عندما نتحدث عن ما يطلق عليه تسمية الأكراد، في الواقع هم ليسوا فقط أكراداً، لديهممختلف الشرائح في المنطقة الشرقية مساهِمة معهم»، مضيفاً «كل من يعمل لصالح الأجنبي، خصوصاً الآن تحت القيادة الأميركية (…) وضد جيشه وضد شعبه هو خائن، بكل بساطة». من جهتها ردت قوات سوريا الديموقراطيةعلى الأسد وقالت انه أمر بفتح الحدود أمام «الارهاب الأجنبي» الذي اكتسح سوريا لاغراض مصالحه في قمع المعارضة السورية العارمة . فيما بحث وفد روسي حكومي واقتصادي الاثنين مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق مشاريع روسية كبيرة خصوصاً في مجال الطاقة، مع بدء مرحلة اعادة الاعمار في البلاد التي تعصف بها الحرب منذ العام 2011.

وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء الحكومة السورية الى جانب ايران، وقدمت لها دعماً دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً. ولطالما كررت دمشق أنه لن يكون بمقدور أحد إلا حلفائها المشاركة في مرحلة إعادة الاعمار. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون الاقتصادي لا سيما في مجال الطاقة بما فيها «النفط والغاز والفوسفات والكهرباء والصناعات البتروكيماوية ومجال النقل والتجارة والصناعة». وترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين، وضم مدراء عدد من أهم الشركات الروسية إلى جانب مسؤولين حكوميين. ونقلت وكالة سانا عن الأسد قوله في ختام اللقاء «هناك عدد من الشركات الروسية التي بدأت تعمل . واعتبر أنه «بناء على هذا الواقع، أي وجود مشاريع، وفي نفس الوقت تحسن الوضع الأمني وبدء تحرك الاقتصاد السوري، كانت هذه الزيارة فرصة لدفع المشاريع الموجودة والقطاعات التي بدأنا بها وفي نفس الوقت التوسيع باتجاهقطاعات جديدة». وأوضح الأسد «طرحت مشاريع هامة جداً للاستثمارات الروسية في سوريا خصوصاً أننا الآن بدأنا في مرحلة اعادة الاعمار». ونقلت وسائل اعلام روسية عن روغوزين قوله «تريد السلطات السورية اليوم العمل مع روسيا، روسيا وحدها، لإعادة قدرات البلد في مجال الطاقة». واعتبر أنه «لدى سوريا ثروات غير محدودة (…) وللشركات الروسية الحق المعنوي في تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة هنا».